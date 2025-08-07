magazin
Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Έσβησε ο «ήλιος της λάτιν»: Πέθανε ο κορυφαίος πιανίστας Έντι Παλμιέρι
Music 07 Αυγούστου 2025 | 14:05

Έσβησε ο «ήλιος της λάτιν»: Πέθανε ο κορυφαίος πιανίστας Έντι Παλμιέρι

Ο Έντι Παλμιέρι έφυγε από τη ζωή στις 6 Αυγούστου 2025 σε ηλικία 88 ετών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ιός τσικουνγκούνια: Drones και κουνούπια «ελέφαντες» στη μάχη

Ιός τσικουνγκούνια: Drones και κουνούπια «ελέφαντες» στη μάχη

Spotlight

Πέπλο θλίψης κάλυψε τον κόσμο της μουσικής καθώς Έντι Παλμιέρι, κορυφαίος πιανίστας, συνθέτης και bandleader στον χώρο της λάτιν τζαζ και της σάλσα, έφυγε από τη ζωή στις 6 Αυγούστου 2025, σε ηλικία 88 ετών, στο σπίτι του στο Νιου Τζέρσι, μετά από μακρά ασθένεια, σύμφωνα με το NPR.

Η Fania Records, η φημισμένη δισκογραφική εταιρεία λάτιν τζαζ που κυκλοφόρησε αρκετές από τις κλασικές ηχογραφήσεις του Παλμιέρι, ανακοίνωσε τον θάνατό του σε μια δήλωση.

«Σήμερα, η Fania Records θρηνεί την απώλεια του θρυλικού Έντι Παλμιέρι, ενός από τους πιο καινοτόμους και μοναδικούς καλλιτέχνες στην ιστορία της μουσικής», ανέφερε.

Ο θρύλος Έντι Παλμιέρι

Γεννημένος στις 15 Δεκεμβρίου 1936 στη Νέα Υόρκη, από γονείς Πουερτορικανής καταγωγής, ο Παλμιέρι ξεκίνησε τη μουσική του πορεία από πολύ μικρή ηλικία. Παρουσιάστηκε στο Carnegie Hall όταν ήταν μόλις 11 ετών και σε ηλικία 14 ετών είχε ήδη δημιουργήσει το πρώτο του συγκρότημα.

Το 1961 ίδρυσε το συγκρότημα La Perfecta, γνωστό για την πρωτοποριακή χρήση τρομπονιών αντί για τρομπέτες, δίνοντας έναν επιβλητικό και «βαρύ» ήχο που ανανέωσε τη σάλσα και το λάτιν τζαζ μουσική. Ανάμεσα στα πιο σπουδαία του έργα περιλαμβάνονται τα άλμπουμ Harlem River Drive, όπου συνδύασε τον λάτιν ήχο με φανκ και σόουλ στοιχεία, καθώς και το The Sun of Latin Music, με το οποίο έγινε ο πρώτος λατινοαμερικανός που κέρδισε Grammy το 1975, σύμφωνα με τους Economic Times.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του κέρδισε αρκετά Grammy, ενώ η επιρροή του εκτεινόταν σε πολλά είδη—από σάλσα έως avant-garde λάτιν τζαζ. Η μουσική του ήταν αναγνωρισμένη τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

YouTube thumbnail

Ο «ήλιος της λάτιν»

Στην καλλιτεχνική του πορεία, ο Έντι Παλμιέρι  έγινε γνωστός ως «El Sol de la Música Latina» (ο ήλιος της λάτιν) και συχνά αποκαλούνταν και «Madman of Salsa» λόγω του εκρηκτικού και πειραματικού του ύφους. Το τραγούδι του Azúcar περιλήφθηκε στη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου των ΗΠΑ για τη σημαντική πολιτιστική του αξία, σύμφωνα με την El País.

Επίσης, υπηρέτησε ως μέλος της διοίκησης της Recording Academy (Grammy), παλεύοντας για την αναγνώριση της λάτιν μουσικής μέσα στην ακαδημία. Ήταν κομβικός για τη δημιουργία της κατηγορίας Latin Grammy το 1995 και αντέδρασε έντονα όταν αυτή καταργήθηκε το 2011, οδηγώντας στην επαναφορά της, σύμφωνα με την El País.

Μέχρι τα τελευταία του χρόνια, εξακολούθησε να δίνει συναυλίες σε όλο τον κόσμο. Στην τέχνη του συνδύαζε ρυθμούς Afro‑Caribbean με πλούσιες, jazz χορδές, δημιουργώντας ένα μοναδικό ύφος «διαστρωμάτωσης» αρμονίας και ρυθμού.

Ο θάνατός του προκάλεσε συγκίνηση σε όλο τον κόσμο της Latin μουσικής. Καλλιτέχνες όπως η La India και ο Βίκτορ Μανουέλ εξέφρασαν τη βαθιά θλίψη τους και τον σεβασμό τους στο έργο του, αναγνωρίζοντας την τεράστια και διαχρονική επίδρασή του στις επόμενες γενιές.

*Κεντρική Φωτογραφία: Instagram @eddiepalmieri

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Δασμοί Τραμπ: Ο νέος κόσμος που φέρνουν – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Δασμοί Τραμπ: Ο νέος κόσμος που φέρνουν – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ιός τσικουνγκούνια: Drones και κουνούπια «ελέφαντες» στη μάχη

Ιός τσικουνγκούνια: Drones και κουνούπια «ελέφαντες» στη μάχη

Economy
Εξαγωγές: Έντονη ανησυχία για την πορεία του εμπορικού ελλείματος

Εξαγωγές: Έντονη ανησυχία για την πορεία του εμπορικού ελλείματος

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Εκβιαστής νταής ή άγγελος προστάτης; Ο Έλβις, ο συνταγματάρχης και η Μαφία του Μέμφις σε αέναο πόλεμο
Ανατροπή 06.08.25

Εκβιαστής νταής ή άγγελος προστάτης; Ο Έλβις, ο συνταγματάρχης και η Μαφία του Μέμφις σε αέναο πόλεμο

Μια νέα βιογραφία έρχεται να ανατρέψει όσα έχουν ειπωθεί για τον διαβολικά έξυπνο μάνατζερ του Έλβις Πρίσλεϊ, τον συνταγματάρχη Τομ Πάρκερ. Ήταν θύτης ή θύμα;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Είμαστε σοκαρισμένοι»: Άνδρας έχασε τη ζωή του σε συναυλία των Oasis στο Λονδίνο
Τραγωδία 04.08.25

«Είμαστε σοκαρισμένοι»: Άνδρας έχασε τη ζωή του σε συναυλία των Oasis στο Λονδίνο

«Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους φίλους του», δήλωσαν οι Oasis όταν έμαθαν ότι ένας άνδρας έχασε τη ζωή του μετά από πτώση στη συναυλία τους στο Γουέμπλεϊ.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Ποιος θα κουβαλούσε τα ναρκωτικά και τα όπλα του Έλβις;» – Ο άνθρωπος πίσω από τον μεγαλύτερο μουσικό θρύλο
Music 04.08.25

«Ποιος θα κουβαλούσε τα ναρκωτικά και τα όπλα του Έλβις;» – Ο άνθρωπος πίσω από τον μεγαλύτερο μουσικό θρύλο

Ένα νέο βιβλίο του βραβευμένου βιογράφου Πίτερ Γκουράλνικ με τίτλο The Colonel and the King ρίχνει φως στη σχέση του Έλβις Πρίσλεϊ με τον μάνατζέρ του, τον Συνταγματάρχης Τομ Πάρκερ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ταξίδια, χασίς και αντικαταθλιπτικά: Η ζωή του Νικ Ντρέικ ήταν μια μπαλάντα γεμάτη χιούμορ στις παρυφές της αυτοκαταστροφής
Music 03.08.25

Ταξίδια, χασίς και αντικαταθλιπτικά: Η ζωή του Νικ Ντρέικ ήταν μια μπαλάντα γεμάτη χιούμορ στις παρυφές της αυτοκαταστροφής

Μισό αιώνα μετά το θάνατό του, ένα άλμπουμ με ακυκλοφόρητο υλικό αποκαλύπτει μια άλλη πλευρά του θρυλικού καλλιτέχνη Νικ Ντρέικ.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Μπράιαν Ίνο ανακοινώνει φιλανθρωπική συναυλία Together for Palestine στο Λονδίνο – «Αδύνατον να αγνοηθεί»
Τέρμα η σιωπή 31.07.25

Ο Μπράιαν Ίνο ανακοινώνει φιλανθρωπική συναυλία Together for Palestine στο Λονδίνο - «Αδύνατον να αγνοηθεί»

Ο Μπράιαν Ίνο είναι ο εκτελεστικός παραγωγός «μιας βραδιάς μουσικής, προβληματισμού και ελπίδας» στο Wembley Arena, με ένα lineup που θα ανακοινωθεί σύντομα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εβδομήντα χρόνια πριν ο Τζόνι Κας με μια ηχογράφηση έγινε ο ήρωας των περιθωριακών και των καταπιεσμένων
I Walk The Line 31.07.25

Εβδομήντα χρόνια πριν ο Τζόνι Κας με μια ηχογράφηση έγινε ο ήρωας των περιθωριακών και των καταπιεσμένων

Το 1955 ο σχετικά άγνωστος Τζόνι Κας ηχογράφησε το «Folsom Prison Blues» για να περιγράψει το αίσθημα της μοναξιάς όπως το βιώνει ένας φυλακισμένος - και άλλαξε μια για πάντα την ιστορία της μουσικής.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Όλα τα ρεκόρ στα πόδια της: Η Cowboy Carter Tour της Μπιγιονσέ έγινε η πιο επιτυχημένη περιοδεία της κάντρι
Το άγγιγμα του Μίδα 29.07.25

Όλα τα ρεκόρ στα πόδια της: Η Cowboy Carter Tour της Μπιγιονσέ έγινε η πιο επιτυχημένη περιοδεία της κάντρι

Η 43χρονη superstar Μπιγιονσέ έδειξε ότι παραμένει το απόλυτο «αφεντικό» της μουσικής, με την περιοδεία Cowboy Carter Tour να σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά της.

Σύνταξη
«Τι συνέβη;» – Η καταστροφική στιγμή στην εμφάνιση του Πολ ΜακΚάρτνεϊ στο Live Aid το 1985
13 Ιουνίου 29.07.25

«Τι συνέβη;» - Η καταστροφική στιγμή στην εμφάνιση του Πολ ΜακΚάρτνεϊ στο Live Aid το 1985

H πρώτη του ζωντανή εμφάνιση μετά από πέντε χρόνια του Πολ ΜακΚάρτνεϊ στο Live Aid το 1985 παραλίγο να εκτροχιαστεί από μια τεχνική βλάβη, η οποία, ωστόσο, οδήγησε σε μια συγκινητική στιγμή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τσουκαλάς: Αφαιμάζουν τη μεσαία τάξη και τα λαϊκά στρώματα για να αυξάνονται οι τζίροι των ισχυρών καρτέλ
Πολιτική Γραμματεία 07.08.25

Τσουκαλάς: Αφαιμάζουν τη μεσαία τάξη και τα λαϊκά στρώματα για να αυξάνονται οι τζίροι των ισχυρών καρτέλ

Οι ονομαστικοί μισθοί αυξάνονται, αλλά με την τακτική του fiscal drag, αυξάνεται παραπάνω ο φόρος στο εισόδημα των φυσικών προσώπων», υπογραμμίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Στη «μαύρη λίστα» πασίγνωστες παραλίες της Αττικής – Σε ποιες απαγορεύτηκε το κολύμπι
Εντολή σήμανσης 07.08.25

Στη «μαύρη λίστα» πασίγνωστες παραλίες της Αττικής – Σε ποιες απαγορεύτηκε το κολύμπι

Με εγκύκλιο του υπουργείου Υγείας, απαγορεύεται η κολύμβηση σε 13 γνωστές παραλίες της Αττικής. Πρόκειται για περιοχές που δεν πληρούν τα ποιοτικά κριτήρια για τα νερά κολύμβησης.

Σύνταξη
Αρντά Τουράν: Ο νέος προπονητής της Σαχτάρ που απειλεί τον Παναθηναϊκό…
On Field 07.08.25

Αρντά Τουράν: Ο νέος προπονητής της Σαχτάρ που απειλεί τον Παναθηναϊκό…

Ο Αρντά Τουράν έχει πάρει φέτος τα κλειδιά από τους ιθύνοντες της Σαχτάρ και στοχεύει στην πρώτη μεγάλη του δουλειά εκτός Τουρκίας να την επανασυστήσει στο ποδοσφαιρικό κοινό.

Βιδιάνος Ρούσσος
Ο Τραμπ ζητά το κεφάλι του CEO της Intel
«Δεσμοί με Κίνα» 07.08.25

Ο Τραμπ ζητά το κεφάλι του CEO της Intel

Ο Τραμπ επικαλείται σύγκρουση συμφερόντων λόγω φερόμενων σχέσεων του Λιπ Μπου Ταν με το Πεκίνο – Υποχωρεί η μετοχή της Intel.

Σύνταξη
Συνεργάστηκε με τους Ναζί, «ξέπλυνε» τον Χίτλερ: Ο Γουόρντ Πράις και η Daily Mail ήταν τα όργανα του διαβόλου
Ανήθικος 07.08.25

Συνεργάστηκε με τους Ναζί, «ξέπλυνε» τον Χίτλερ: Ο Γουόρντ Πράις και η Daily Mail ήταν τα όργανα του διαβόλου

Νέο βιβλίου του ιστορικού Ρίτσαρντ Έβανς μελετάει το φαινόμενο του ρεπόρτερ της Daily Mail Τζορτζ Γουόρντ Πράις που συνεργάστηκε με τον Χίτλερ και τον Γκέμπελς για να εξωραΐσει το ναζιστικό καθεστώς

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πούτιν: Ίσως στα ΗΑΕ η συνάντηση με τον Τραμπ – Άφησε ανοιχτό να συναντήσει τον Ζελένσκι υπό προϋποθέσεις
Νέα δήλωση 07.08.25

Πούτιν: Ίσως στα ΗΑΕ η συνάντηση με τον Τραμπ - Άφησε ανοιχτό να συναντήσει τον Ζελένσκι υπό προϋποθέσεις

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν μίλησε για το κρίσιμο τετ-α-τετ με τον Ντόναλντ Τραμπ μετά από συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΑΕ - Συνεχίζει τις επαφές με τους Ευρωπαίους συμμάχους του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Διαπράττει γενοκτονία το Ισραήλ; Ρήγμα στην Κομισιόν από «βόμβα» Ριμπέρα και τεκμηριωμένες απαντήσεις νομικών
Πέντε απαντήσεις 07.08.25

Διαπράττει γενοκτονία το Ισραήλ; Ρήγμα στην Κομισιόν από «βόμβα» Ριμπέρα και τεκμηριωμένες απαντήσεις νομικών

Πέντε ακαδημαϊκοί δίνουν απάντηση στο μεγάλο ζήτημα που έθεσε για πρώτη φορά ανώταξη αξιωματούχος της Κομισιόν: Είναι γενοκτονία το ισραηλινό έγκλημα στη Γάζα;

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ολυμπιακός: Στο Βερολίνο η πρώτη «δήλωση» Μεντιλίμπαρ
On Field 07.08.25

Στο Βερολίνο η πρώτη «δήλωση» Μεντιλίμπαρ

Ο Ολυμπιακός κλείνει με μια ακόμη δυάδα φιλικών το βασικό στάδιο προετοιμασίας και ο Βάσκος τεχνικός Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δείχνει τις αποφάσεις του για την «πρώτη γραμμή»

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Ιερό δισκοπότηρο: Ασύλληπτα σπάνια πρώτη έκδοση του Χόμπιτ πουλήθηκε για ποσό-μαμούθ
Θησαυρός 07.08.25

Ιερό δισκοπότηρο: Ασύλληπτα σπάνια πρώτη έκδοση του Χόμπιτ πουλήθηκε για ποσό-μαμούθ

Το Χόμπιτ του Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1937 ως παιδικό βιβλίο και η επιτυχία του ήταν αυτή που οδήγησε στο έπος του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και τις εμβληματικές περιπέτειες στη Μέση Γη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Οι πρώτες φωτογραφίες του Ρογκαβόπουλου με τα «χρώματα» του Παναθηναϊκού
Euroleague 07.08.25

Οι πρώτες φωτογραφίες του Ρογκαβόπουλου με τα «χρώματα» του Παναθηναϊκού

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος βρέθηκε στο νοσοκομείο «Υγεία», για να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις ενόψει της νέας σεζόν, φορώντας την εμφάνιση του «τριφυλλιού» για πρώτη φορά.

Σύνταξη
Σεισμός στην Καλαμάτα: Τι λένε οι σεισμολόγοι για τα 4,7 Ρίχτερ – Πότε θα ξέρουμε αν ήταν ο κύριος
Μετασεισμοί έως 4R 07.08.25

Τι λένε οι σεισμολόγοι για τα 4,7 Ρίχτερ στην Καλαμάτα - Πότε θα ξέρουμε αν ήταν ο κύριος σεισμός

Ο σεισμός εκδηλώθηκε κοντά στην Καλαμάτα σε βάθος 18 χιλιομέτρων, το οποίο «δεν είναι τυπικό» σημειώνει στο in ο σεισμολόγος και διευθυντής ερευνών στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, Αθανάσιος Γκανάς

Σύνταξη
Trump Tariffs Take Effect
English edition 07.08.25

Trump Tariffs Take Effect

On average, US households are expected to spend an additional $2,400 in 2025 due to rising prices on essential goods. The steepest increases are expected in clothing, footwear, and household electronics

Σύνταξη
ΗΠΑ: Δραματική διάσωση 30χρονης μέσα από καμινάδα – Την είχαν δει να χορεύει στην οροφή του κτιρίου
Στις ΗΠΑ 07.08.25

Δραματική διάσωση 30χρονης μέσα από καμινάδα - Την είχαν δει να χορεύει στην οροφή του κτιρίου

Άνθρωποι που βρίσκονταν στο πάρκο του Λος Άντζελες, στις ΗΠΑ, την άκουσαν να ουρλιάζει μέσα από την καμινάδα και κάλεσαν τις Αρχές - Οι διασώστες την βρήκαν εγκλωβισμένη σε βάθος περίπου ενός μέτρου

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Σφοδρά αντιπολιτευτικά πυρά με φόντο την αποκάλυψη του in για τη Σεμερτζίδου
Υψηλοί τόνοι 07.08.25

Σφοδρά αντιπολιτευτικά πυρά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με φόντο την αποκάλυψη του in για τη Σεμερτζίδου

Η Βουλή μπορεί να έκλεισε χωρίς να εξετάσει επί της ουσίας τις κατηγορίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά η πολιτική αντιπαράθεση συνεχίζεται μετά και τις νέες αποκαλύψεις που έφερε στο φως το in

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025
Απόρρητο