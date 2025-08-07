Έσβησε ο «ήλιος της λάτιν»: Πέθανε ο κορυφαίος πιανίστας Έντι Παλμιέρι

Πέπλο θλίψης κάλυψε τον κόσμο της μουσικής καθώς Έντι Παλμιέρι, κορυφαίος πιανίστας, συνθέτης και bandleader στον χώρο της λάτιν τζαζ και της σάλσα, έφυγε από τη ζωή στις 6 Αυγούστου 2025, σε ηλικία 88 ετών, στο σπίτι του στο Νιου Τζέρσι, μετά από μακρά ασθένεια, σύμφωνα με το NPR.

Η Fania Records, η φημισμένη δισκογραφική εταιρεία λάτιν τζαζ που κυκλοφόρησε αρκετές από τις κλασικές ηχογραφήσεις του Παλμιέρι, ανακοίνωσε τον θάνατό του σε μια δήλωση.

«Σήμερα, η Fania Records θρηνεί την απώλεια του θρυλικού Έντι Παλμιέρι, ενός από τους πιο καινοτόμους και μοναδικούς καλλιτέχνες στην ιστορία της μουσικής», ανέφερε.

Ο θρύλος Έντι Παλμιέρι

Γεννημένος στις 15 Δεκεμβρίου 1936 στη Νέα Υόρκη, από γονείς Πουερτορικανής καταγωγής, ο Παλμιέρι ξεκίνησε τη μουσική του πορεία από πολύ μικρή ηλικία. Παρουσιάστηκε στο Carnegie Hall όταν ήταν μόλις 11 ετών και σε ηλικία 14 ετών είχε ήδη δημιουργήσει το πρώτο του συγκρότημα.

Το 1961 ίδρυσε το συγκρότημα La Perfecta, γνωστό για την πρωτοποριακή χρήση τρομπονιών αντί για τρομπέτες, δίνοντας έναν επιβλητικό και «βαρύ» ήχο που ανανέωσε τη σάλσα και το λάτιν τζαζ μουσική. Ανάμεσα στα πιο σπουδαία του έργα περιλαμβάνονται τα άλμπουμ Harlem River Drive, όπου συνδύασε τον λάτιν ήχο με φανκ και σόουλ στοιχεία, καθώς και το The Sun of Latin Music, με το οποίο έγινε ο πρώτος λατινοαμερικανός που κέρδισε Grammy το 1975, σύμφωνα με τους Economic Times.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του κέρδισε αρκετά Grammy, ενώ η επιρροή του εκτεινόταν σε πολλά είδη—από σάλσα έως avant-garde λάτιν τζαζ. Η μουσική του ήταν αναγνωρισμένη τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Ο «ήλιος της λάτιν»

Στην καλλιτεχνική του πορεία, ο Έντι Παλμιέρι έγινε γνωστός ως «El Sol de la Música Latina» (ο ήλιος της λάτιν) και συχνά αποκαλούνταν και «Madman of Salsa» λόγω του εκρηκτικού και πειραματικού του ύφους. Το τραγούδι του Azúcar περιλήφθηκε στη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου των ΗΠΑ για τη σημαντική πολιτιστική του αξία, σύμφωνα με την El País.

Επίσης, υπηρέτησε ως μέλος της διοίκησης της Recording Academy (Grammy), παλεύοντας για την αναγνώριση της λάτιν μουσικής μέσα στην ακαδημία. Ήταν κομβικός για τη δημιουργία της κατηγορίας Latin Grammy το 1995 και αντέδρασε έντονα όταν αυτή καταργήθηκε το 2011, οδηγώντας στην επαναφορά της, σύμφωνα με την El País.

Μέχρι τα τελευταία του χρόνια, εξακολούθησε να δίνει συναυλίες σε όλο τον κόσμο. Στην τέχνη του συνδύαζε ρυθμούς Afro‑Caribbean με πλούσιες, jazz χορδές, δημιουργώντας ένα μοναδικό ύφος «διαστρωμάτωσης» αρμονίας και ρυθμού.

Ο θάνατός του προκάλεσε συγκίνηση σε όλο τον κόσμο της Latin μουσικής. Καλλιτέχνες όπως η La India και ο Βίκτορ Μανουέλ εξέφρασαν τη βαθιά θλίψη τους και τον σεβασμό τους στο έργο του, αναγνωρίζοντας την τεράστια και διαχρονική επίδρασή του στις επόμενες γενιές.

*Κεντρική Φωτογραφία: Instagram @eddiepalmieri