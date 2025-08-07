Σοβαρό περιστατικό σεξουαλικής επίθεσης ερευνάται από τις αστυνομικές αρχές στη Ρόδο, μετά από καταγγελία 35χρονης τουρίστριας από τη Νορβηγία.

Χωρίς τη συναίνεσή της, την άρπαξε από το κεφάλι, τη φίλησε και προχώρησε σε πράξη που η γυναίκα περιγράφει ως βιασμό

Σύμφωνα με την καταγγελία την οποία δημοσίευσε η «Δημοκρατική», η επίθεση σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης 5 Αυγούστου 2025, στην οδό Ορφανίδου.

Πώς έγινε το περιστατικό

Όπως δήλωσε η παθούσα, ενώ διασκέδαζε με φίλη της σε νυχτερινό κατάστημα της περιοχής, τις πλησίασε ένας άγνωστος άνδρας περίπου 30 ετών, ο οποίος συστήθηκε ως Σουηδός με το μικρό όνομα «Simen». Οι δύο γυναίκες, αφού τον ενημέρωσαν ότι βρίσκονται σε σχέση, δεν συνέχισαν την επαφή μαζί του. Ωστόσο, λίγο αργότερα, γύρω στη 1:30 π.μ., η 35χρονη μετέβη στις γυναικείες τουαλέτες του καταστήματος.

Εκεί, σύμφωνα με τα όσα περιέγραψε στην καταγγελία της, ο ίδιος άνδρας εισήλθε αιφνιδιαστικά στον χώρο την ώρα που εκείνη ήταν ευάλωτη. Χωρίς τη συναίνεσή της, την άρπαξε από το κεφάλι, τη φίλησε και προχώρησε σε πράξη που η γυναίκα περιγράφει ως βιασμό. Το περιστατικό φέρεται να διήρκεσε δύο με τρία λεπτά, έως ότου η ίδια κατάφερε να τον απωθήσει και να διαφύγει.

Αμέσως μετά, η παθούσα μαζί με τη φίλη της αποχώρησαν από το κατάστημα και επέστρεψαν στο ξενοδοχείο όπου διέμεναν, ενώ κατήγγειλαν το περιστατικό στην αστυνομία.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου έχουν ήδη προβεί σε κατάσχεση προσωπικού ιματισμού της παθούσας, ο οποίος θα αποσταλεί για εργαστηριακές εξετάσεις, ενώ έχει παραγγελθεί και ιατροδικαστική εξέταση.

Ο φερόμενος δράστης αναζητείται και η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.