Άμπερ Χερντ: Μετά το μίσος με τον Τζόνι Ντεπ, νέο όνομα και καριέρα στο σανίδι – «Καλάμιτι Τζέιν»

«Οι αναμνήσεις θα κρατήσουν για πάντα» έγραψε η Άμπερ Χερντ στο Instagram ευχαριστώντας τους θαυμαστές της για την αγάπη και τη στήριξη στο νέο κεφάλαιο της ζωής της μετά την πολύκροτη δικαστική αντιμαχία της με τον Τζόνι Ντεπ.

Η ηθοποιός που πλέον είναι κάτοικος Ισπανίας συμμετείχε στη θεατρική παράσταση του Spirit of the People στο Williamstown Theatre Festival.

Το έργο σηματοδοτεί την πρώτη εμφάνιση της Χερντ μετά από δύο χρόνια. «Ευχαριστώ όλους τους θαυμαστές μου και τους υποστηρικτές μου που έκαναν αυτό το ήδη αξέχαστο σαββατοκύριακο ακόμα πιο όμορφο», έγραψε η ίδια στη λεζάντα της φωτογραφίας η 39χρονη ηθοποιός.

«Τα λουλούδια δεν θα κρατήσουν για πάντα, αλλά οι αναμνήσεις από όλη την αγάπη και την υποστήριξη που έλαβα σε όλο αυτό, θα κρατήσουν», συμπλήρωσε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Amber Heard (@amberheard)

Το μήνυμα της ηθοποιού βρήκε απήχηση, με ηθοποιούς όπως η Τζούλια Φοξ και η Άιρις Άπατοου να σχολιάζουν «Βασίλισσα» και «Άγγελος», αντίστοιχα.

Το Spirit of the People είναι ένα «δίγλωσσο έπος» όπου «Ζαποτέκοι πολεμιστές, ξενιτεμένοι, μεζκαλέρος και τουρίστες του σεξ συγκρούονται στην Οαχάκα, όπου ο κόσμος μπορεί να τελειώσει καθώς τα κύματα συνεχίζουν να χτυπούν την ακτή».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Williamstown Theatre Festival (@wtfestival)

Το έργο, το οποίο είναι μισό στα ισπανικά, έγραψε ο αναγνωρισμένος θεατρικός συγγραφέας Τζέρεμι Ο. Χάρις, γνωστός για το υποψήφιο για βραβείο Tony έργο Slave Play και τη συν-συγγραφή του Zola.

Η τελευταία της εμφάνιση στην υποκριτική ήταν το 2023, όταν πρωταγωνίστησε στην ταινία In the Fire, ενώ την ίδια χρονιά είχε έναν μικρότερο ρόλο στην ταινία Aquaman and the Lost Kingdom.

Από την πλευρά της, η Χερντ δημοσίευσε αρκετές φωτογραφίες από τις πρόβες της παράστασης, αναφέροντας πως «είμαι στην θεατρική μου εποχή».

Όπως δήλωσε η ίδια, «Ήμουν τυχερή που πήρα μια τελευταία ανάσα πριν από τις τελευταίες παραστάσεις αυτού του Σαββατοκύριακου», παροτρύνοντας παράλληλα τους διαδικτυακούς της φίλους να μην χάσουν την τελευταία ευκαιρία να δουν το έργο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Williamstown Theatre Festival (@wtfestival)

«Η Άμπερ Χερντ είναι κυρίαρχη στη σκηνή, με μια εξαιρετική ποιότητα που σπανίζει για κάποιον που κάνει το επαγγελματικό του ντεμπούτο στο θέατρο. Ως ένας από τους τρεις συναισθηματικούς άξονες σε αυτό το ευρύ, συχνά σουρεαλιστικό έργο, ο χαρακτήρας της είναι φτιαγμένος από το ίδιο υλικό με την Μπλανς Ντιμπουά και τους ομοίους της: μια ταραχώδης ιστορία και μια αδύναμη επαφή με την πραγματικότητα. Η Χερντ δεν είναι μόνο εύγλωττη και όμορφη (και μιλάει άπταιστα ισπανικά), αλλά ενσαρκώνει την ευθραυστότητα και την ανθεκτικότητα μιας κλασικής ηρωίδας του Τένεσι Ουίλιαμς».

Νέο όνομα, άλλη ζωή

Η Άμπερ Χερντ ζει τα τελευταία χρόνια στη Μαδρίτη, μετά την ολοκλήρωση της δικαστικής διαμάχης με τον πρώην σύζυγό της, Τζόνι Ντεπ, το 2022.

Η Άμπερ Χερντ έχει αλλάξει ακόμη και το όνομά της καθιερώνοντας στην Ισπανία το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Μάρθα Τζέιν Κάναρι που είναι και πραγματικό όνομα της θρυλικής αντισυμβατικής και αδάμαστης καουμπόισσας Καλάμιτι Τζέιν.

Μητέρα τριών παιδιών, η Χερντ άνοιξε νέο κεφάλαιο στη ζωή της μετά το νομικό ριάλιτι που για πολλούς κατέστρεψε την καριέρα της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Amber Heard (@amberheard)

Η Χερντ ανακοίνωσε την είδηση για τα δύο νεογέννητα μωρά της με αφορμή την Ημέρα της Μητέρας του 2025, τον Μάιο.

«Η Ημέρα της Μητέρας του 2025 θα είναι μια μέρα που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Φέτος είμαι ευτυχισμένη πέρα από κάθε περιγραφή για την ολοκλήρωση της οικογένειας που προσπάθησα να χτίσω για χρόνια. Σήμερα μοιράζομαι επίσημα την είδηση ότι καλωσόρισα δίδυμα στην οικογένεια Χερντ. Η κόρη μου Agnes και ο γιος μου Ocean με κρατούν απασχολημένη (και μου γεμίζουν την καρδιά)».