Σουδάν: Τουλάχιστον 14 άμαχοι έχασαν τις ζωές του προσπαθώντας να ξεφύγουν από την πολιορκημένη πόλη Νταρφούρ

Τουλάχιστον δεκατέσσερις άμαχοι σκοτώθηκαν στο δυτικό Σουδάν από πυρά των παραστρατιωτικών, σε πόλεμο με τον τακτικό στρατό, καθώς προσπαθούσαν να φύγουν από την πολιορκημένη πόλη Ελ Φάσερ, την πρωτεύουσα της πολιτείας του Βόρειου Νταρφούρ, ανέφερε χθες Δευτέρα 4 Αυγούστου, μη κυβερνητική οργάνωση.

Η παράλληλη κυβέρνηση που έχουν ονομάσει οι Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF) παρότρυνε την περασμένη εβδομάδα τους πολίτες να φύγουν από τη Φάσερ και να πάνε στο χωριό Κάρνι, σε μικρή απόσταση από την πόλη, όπου έγινε η επίθεση το Σάββατο.

Σύμφωνα με την οργάνωση Emergency Lawyers, η οποία καταγράφει ωμότητες και των δυο πλευρών αφότου ξέσπασε ο πόλεμος τον Απρίλιο του 2023, επίθεση των ΔΤΥ «προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 14 αμάχων και τραυμάτισε δεκάδες άλλους», ενώ αρκετοί πολίτες ακόμη τέθηκαν υπό κράτηση των παραστρατιωτικών.

«Τα θύματα είχαν φύγει από την Ελ Φάσερ για να γλιτώσουν από την πολιορκία και τις μάχες που κλιμακώνονται», κατά την ίδια πηγή.

Το Γαλλικό Πρακτορείο σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει άμεσα τον απολογισμό και τις περιστάσεις, καθώς στην αχανή περιοχή Νταρφούρ (δυτικά) οι επικοινωνίες είναι κομμένες σχεδόν τελείως και η πρόσβαση στους δημοσιογράφους απαγορευμένη.



Οι παραστρατιωτικοί εντείνουν τις τελευταίες ημέρες τις επιθέσεις τους στην πόλη, που πολιορκούν από τον Μάιο του 2024 αλλά δεν έχουν μπορέσει να αποσπάσουν από τον στρατό.

Οικογένειες επιβιώνουν τρώγοντας ό,τι βρουν, ακόμα και ζωοτροφές — οι τοπικές αρχές ανέφεραν την περασμένη εβδομάδα πως πλέον καταγράφονται ελλείψεις τους.

Ο ΟΗΕ έχει ηχήσει επανειλημμένα συναγερμό για την τύχη των εκατοντάδων χιλιάδων αμάχων που έχουν παγιδευτεί, χωρίς καμιά βοήθεια ούτε βασικές υπηρεσίες στη Φάσερ, την τελευταία πρωτεύουσα πολιτείας του Νταρφούρ που δεν έχει πέσει ακόμα στα χέρια των ΔΤΥ.

Η κυβέρνηση που έχουν ονομάσει οι ΔΤΥ δεν έχει αναγνωριστεί από καμιά οντότητα σε διεθνές επίπεδο. Η Αφρικανική Ένωση κάλεσε την περασμένη Τετάρτη τα μέλη της «να μην αναγνωρίσουν την παράλληλη υποτιθέμενη κυβέρνηση».

Σύμφωνα με τον διορισμένο από τους παραστρατιωτικούς κυβερνήτη της πολιτείας Αλ Χάντι Ιντρίς, οι ΔΤΥ προσφέρουν ασφαλή διέλευση στους αμάχους ώστε να πάνε στην Ταουίλα.

Στην πόλη αυτή εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι είναι αντιμέτωποι με ξέσπασμα της επιδημίας χολέρας, σύμφωνα με τον ΟΗΕ — ανάμεσά τους επιζήσαντες επιθέσεων των ΔΤΥ σε καταυλισμούς εκτοπισμένων γύρω από τη Φάσερ τον Απρίλιο.

After a year under RSF siege, El Fasher is on the brink of famine. Takaia (charity kitchens) say people, including children, survive on one meager meal a day—mostly peanut meal. Supplies are running out. El Fasher is starving. The world must act to end the siege. #KeepEyesOnSudan… pic.twitter.com/ldHcUIlMFQ

— Drar Adam Drar (@draradam1) July 26, 2025