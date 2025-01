Οξύς υποσιτισμός απειλεί πάνω από 3 εκατ. παιδιά κάτω των πέντε ετών στο Σουδάν

Φέτος 3,2 εκατομμύρια παιδιά κάτω των 5 ετών θα κινδυνεύσουν να υποφέρουν από οξύ υποσιτισμό στο Σουδάν, τη χώρα της ανατολικής Αφρικής όπου μαίνονται εδώ και σχεδόν δύο χρόνια συγκρούσεις μεταξύ του στρατού και μιας παραστρατιωτικής ομάδας, σύμφωνα με τη UNICEF.

«Από αυτά τα παιδιά περίπου τα 772.000 κινδυνεύουν να υποφέρουν από σοβαρό οξύ υποσιτισμό», δήλωσε χθες Πέμπτη το βράδυ η Εύα Χιντς, αξιωματούχος επικοινωνίας της UNICEF στο Σουδάν, αναφερόμενη στην πιο θανατηφόρα μορφή υποσιτισμού.

Σε γενικές γραμμές η ελλιπής πρόσβαση σε ιατρική φροντίδα και πόσιμο νερό, η έλλειψη σωστών συνθηκών υγιεινής, οι ακατάλληλες διατροφικές πρακτικές – κυρίως για τα βρέφη, τα παιδιά και τις γυναίκες – , καθώς και η επισιτιστική ανασφάλεια αποτελούν τις βασικές αιτίες του οξέος υποσιτισμού, σύμφωνα με τη UNICEF.

As malnutrition spreads in #Sudan, we’re investing with partners in life-saving prevention initiatives.

➡In 2024 we reached:

💊2,946,413 children with Vitamin A supplements to strengthen immunity

👨‍👩‍👧895,873 caregivers with counseling on child feeding#UNICEFthanks 🇳🇱@DutchMFA pic.twitter.com/gVxyqyxZqJ

— UNICEF Sudan (@UNICEFSudan) January 9, 2025