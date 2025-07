Τουλάχιστον 300 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επιθέσεις που εξαπέλυσαν παραστρατιωτικοί των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) στην πολιτεία του Βόρειου Κορντοφάν, όπως ανακοίνωσε χθες Δευτέρα συλλογικότητα δικηγόρων που αγωνίζεται για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στο Σουδάν (φωτογραφία, επάνω, από το Χ, @SudanTribune_EN).

Ειδικότερα, η συλλογικότητα Emergency Lawyers αναφέρει ότι οι ΔΤΥ εξαπέλυσαν το Σάββατο επιθέσεις εναντίον αρκετών χωριών κοντά στην πόλη Μπαρά.

Over the past 24hrs the RSF militia has massacared over 200 civilians across 5 villages in North Kordufan. The clip on the right shows a mass grave being dug to bury 48 civilians in the village of Umm Girfa. pic.twitter.com/QF9ijyE5jc

— Mohanad (@MohanadElbalal) July 14, 2025