Ρωσία: Νέοι σεισμοί στην Καμτσάτκα – Το Δαχτυλίδι της Φωτιάς συνεχίζει να τρομάζει

Πολλοί μετασεισμοί έχουν πλήξει τη Ρωσία και συγκεκριμένα την περιοχή της Καμτσάτκα που «γέννησε» τον σεισμό των 8,8 ρίχτερ που προκάλεσε τσουνάμι πριν από 6 ημέρες.

Χθες ένα ηφαίστειο στην χερσόνησο Καμτσάτκα της Ρωσίας εξερράγη κατά τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, πρώτη φορά έπειτα από εκατοντάδες χρόνια. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η έκρηξή του πιθανότατα πυροδοτήθηκε από τον σεισμό των 8,8 Ρίχτερ στις 30 Ιουλίου.

Το ηφαίστειο Κρασενίνικοφ έστειλε τέφρα σε ύψος 6 χιλιομέτρων στον ουρανό, σύμφωνα με το προσωπικό του Καταφυγίου Κρονότσκι.

Timelapse of Klyuchevskoy Volcano, Kamchatka today…

Ejections of volcanic bombs reaching several hundred meters above the crater.

Video captured by a camera installed in the village of Klyuchi.

Source: Institute of Volcanology and Seismology, Far Eastern Branch of the… pic.twitter.com/QbxXXjHO2g

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) August 4, 2025