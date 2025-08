Τουλάχιστον 54 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους όταν το πλοίο τους βυθίστηκε στα ανοικτά της Υεμένης

Τουλάχιστον 54 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους όταν ένα σκάφος βυθίστηκε στα ανοικτά των ακτών της Υεμένης λόγω κακοκαιρίας, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν γιατροί στο Reuters.

Νωρίτερα, το AFP είχε αναφέρει ότι τουλάχιστον 27 μετανάστες έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 100 αγνοούνται μετά από ναυάγιο στα ανοικτά των ακτών της Υεμένης την Κυριακή, στη νότια επαρχία Αμπιάν.

«Σε αυτό το στάδιο, έχουν επιβεβαιωθεί οι θάνατοι 27 ατόμων, τα πτώματά τους έχουν ανασυρθεί», ανέφερε μια πηγή των δυνάμεων ασφαλείας την Κυριακή, προσθέτοντας ότι «οι έρευνες συνεχίζονται».

Μια δεύτερη πηγή ανέφερε ότι «150 άτομα επέβαιναν στο σκάφος που βυθίστηκε», αναφέροντας επίσης 27 νεκρούς.

Το πρακτορείο Anadolu, επικαλούμενο τοπικά μέσα ενημέρωσης, ανέφερε ότι τουλάχιστον 25 παράτυποι Αφρικανοί μετανάστες σκοτώθηκαν όταν ένα σκάφος ανατράπηκε ανοικτά των ακτών της Υεμένης.

AFP: At least 27 #migrants are dead and more than 100 #missing after their ship wrecked off the coast of #Yemen’s southern province of #Abyan. pic.twitter.com/hgE6hpcWPW

— Leaders MENA (@leadersmena) August 3, 2025