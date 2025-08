Εκρήξεις κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA) ανακοίνωσε ότι η ομάδα της στον ουκρανικό πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια άκουσε εκρήξεις και είδε καπνό σε παρακείμενη ζώνη.

Ο πυρηνικός σταθμός ανακοίνωσε ότι βοηθητικές εγκαταστάσεις έγιναν στόχος επίθεσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση της IAEA.

«Η βοηθητική εγκατάσταση βρίσκεται σε απόσταση 1.200 μέτρων από την περίμετρο του Πυρηνικού Σταθμού της Ζαπορίζια και η ομάδα της IAEA έβλεπε ακόμη το απόγευμα καπνό από την κατεύθυνση αυτή», διευκρινίζεται στην ανακοίνωση της υπηρεσίας του ΟΗΕ.

«Οποιαδήποτε επίθεση στην περιοχή ενός πυρηνικού σταθμού παραγωγής ενέργειας – ανεξάρτητα από τον επιδιωκόμενο στόχο – ενέχει δυνητικούς κινδύνους και για την πυρηνική ασφάλεια και πρέπει να αποφεύγεται. Για άλλη μια φορά, απευθύνω έκκληση για μέγιστη στρατιωτική αυτοσυγκράτηση κοντά σε πυρηνικές εγκαταστάσεις, ώστε να αποφευχθεί ο συνεχής κίνδυνος πυρηνικού ατυχήματος», δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής Rafael Mariano Grossi.

Μια πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα, κοντά στον πυρηνικό σταθμό Ζαπορίζια, μετά από ουκρανικούς βομβαρδισμούς τέθηκε υπό έλεγχο, δήλωσε το Σάββατο η εγκατεστημένη από τη Ρωσία διοίκηση του εργοστασίου που βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή.

🚨‼🔥Zaporizhzhia Station Management: A fire broke out near the station due to shelling from the Ukrainian side. pic.twitter.com/oY0vsxx9hh

— MOSCOW NEWS 🇷🇺 (@MOSCOW_EN) August 2, 2025