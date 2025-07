Ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιτέθηκαν χθες, Κυριακή, το βράδυ σε κέντρο εκπαίδευσης στον σταθμό πυρηνικής ενέργειας της Ζαπορίζια, ανακοίνωσε σήμερα η διορισμένη από τη Ρωσία διοίκηση του ουκρανικού αυτού σταθμού, ο οποίος έχει καταληφθεί και ελέγχεται από τις ρωσικές δυνάμεις.

«Ο εχθρός χρησιμοποίησε τρία μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα», ανακοινώθηκε από τη διοίκηση μέσω του Telegram. Η ίδια πηγή πρόσθεσε πως δεν καταγράφηκε «κρίσιμης σημασίας» ζημιά στον πυρηνικό σταθμό.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τη ρωσική πληροφορία από ανεξάρτητη πηγή.

Η επίθεση φέρεται ότι πραγματοποιήθηκε μία ημέρα αφού, σύμφωνα με ανακοίνωση του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του ΟΗΕ (ΔΟΑΕ, IAEA), είχαν ακουσθεί εκατοντάδες πυροβολισμοί από μικρά όπλα στον πυρηνικό σταθμό αργά το βράδυ του Σαββάτου.

