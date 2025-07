Ζεύγος Μακρόν εναντίον Κάντας Όουενς: H αγωγή σηματοδοτεί μια νέα φάση στη μάχη κατά των θεωριών συνωμοσίας

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του Μπριζίτ έκαναν το σπάνιο βήμα αυτή την εβδομάδα να καταθέσουν αγωγή για δυσφήμιση στις ΗΠΑ κατά της δεξιάς podcaster Κάντας Όουενς.

Αυτό σηματοδότησε, σύμφωνα με τον Guardian, μια νέα φάση στη νομική μάχη και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού κατά του ψευδούς ισχυρισμού ότι η Μπριζίτ Μακρόν είναι άνδρας με το όνομα Ζαν-Μισέλ Τρογκνέ.

Η αγωγή των Μακρόν στις ΗΠΑ επιτέθηκε σε αυτό που χαρακτήρισε «επαληθεύσιμα ψευδείς και καταστροφικές φήμες» που επαναλαμβάνονται στο διαδίκτυο από την Όουενς, ότι η Μπριζίτ Μακρόν, 72 ετών, γεννήθηκε άνδρας.

Η αγωγή ανέφερε ότι τα αποδεικτικά στοιχεία διαψεύδουν σαφώς αυτή την «γροτέσκα αφήγηση», η οποία είχε εξελιχθεί σε «εκστρατεία παγκόσμιας ταπείνωσης» και «αμείλικτο bullying σε διεθνή κλίμακα».

Η υπόθεση προκάλεσε ευρύτερα ερωτήματα αυτή την εβδομάδα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι θεωρίες συνωμοσίας εξαπλώνονται σε όλο τον κόσμο, αν μπορούν να αναχαιτισθούν στα δικαστήρια και τι λέει αυτή η ψευδής αφήγηση, που ξεκίνησε στη Γαλλία μετά την πανδημία του Covid, για την δυσπιστία της γαλλικής κοινωνίας απέναντι στους πολιτικούς.

«Πρόκειται πλέον για μια από τις μεγαλύτερες ψευδείς ειδήσεις παγκοσμίως όσον αφορά τη δημοτικότητα – την έχουν δει ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι», δήλωσε η Εμανουέλ Ανιζόν, έμπειρη δημοσιογράφος της γαλλικής εβδομαδιαίας εφημερίδας Nouvel Obs, η οποία πέρυσι εξέδωσε το βιβλίο L’Affaire Madame, στο οποίο διερευνά την προέλευση της φήμης στη Γαλλία.

«Το νέο είναι ότι, για πρώτη φορά, ο Εμανουέλ Μακρόν ένωσε τις δυνάμεις του με τη σύζυγό του για να προσφύγει στη δικαιοσύνη».

Η αγωγή των Μακρόν στις ΗΠΑ αναφέρει ότι η κατηγορία ότι η Μπριζίτ Μακρόν γεννήθηκε ως άνδρας με το όνομα Ζαν-Μισέλ Τρογκνέ είναι εντελώς ψευδής και ότι ο Τρογκνέ είναι στην πραγματικότητα ο μεγαλύτερος αδελφός της.

Ο Τρογκνέ, 80 ετών, ζει στη βόρεια γαλλική πόλη Αμιέν, όπου μεγάλωσε με τη Μπριζίτ και άλλα τέσσερα αδέλφια σε μια οικογένεια γνωστή για την τοπική βιομηχανία σοκολάτας. Ήταν παρών στο πλευρό της Μπριζίτ στις δύο ορκωμοσίες του Εμανουέλ Μακρόν ως προέδρου το 2017 και το 2022.

Η Όουενς, της οποίας το podcast και τα κανάλια κοινωνικών μέσων έχουν εκατομμύρια ακροατές, δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι παραμένει πιστή στην αφήγησή της.

Η ψευδής ισχυρισμός ότι η Μπριζίτ ήταν άνδρας έγινε viral στη Γαλλία το 2021, σε μια περίοδο που η δυσπιστία προς τους πολιτικούς ήταν σε υψηλά επίπεδα, μετά το κίνημα των gilets jaunes (κίτρινα γιλέκα) και την πανδημία Covid που σκότωσε περισσότερους από 130.000 ανθρώπους στη Γαλλία.

Τον Δεκέμβριο του 2021, μια γυναίκα που χρησιμοποιούσε το όνομα Αμαντίν Ρόι και αυτοαποκαλούταν «πνευματικό μέντιουμ», μετέδωσε μια τετράωρη συνέντευξη στο YouTube με την Νατάσα Ρέι, 51 ετών, η οποία είχε εργαστεί στο παρελθόν για μια μικρή επιχείρηση αιθέριων ελαίων και περιγράφει τον εαυτό της ως «ανεξάρτητη ερευνητική δημοσιογράφο, αυτοδίδακτη και μη μέλος του στενού κύκλου των mainstream μέσων ενημέρωσης».

Stop. There are pictures of Brigitte & her brother, Jean-Michel together in public from last year. He was at both of Macron’s inaugurations. He lives openly in their home town.

She AND her brother sued the originator of this story, Natasha Rey, for slander and they both won.… pic.twitter.com/ZrIs34E01b

— AR (@adbr_1) May 27, 2025