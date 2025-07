Εθνικιστής, ρατσιστής, μυθομανής, ερωτύλος: Ο Χαλκ Χόγκαν και τα σκάνδαλα μιας ζωής γεμάτη στεροειδή

Ο κόσμος του επαγγελματικού wrestling είναι λιγότερο σκανδαλώδης μετά την απώλεια ενός από τους μεγαλύτερους βετεράνους του σπορ. Ο Χαλκ Χόγκαν, αφοσιωμένος σύμμαχος του Τραμπ ανάμεσα σε άλλα, πέθανε σε ηλικία 71 ετών και αυτά είναι τα σκάνδαλα της ταραχώδους ζωής του

Αν δεν υπήρχε ο Χαλκ Χόγκαν, είναι απίθανο το επαγγελματικό wrestling να ήταν σήμερα η πολυεκατομμυριούχος δύναμη στον χώρο της ψυχαγωγίας που είναι.

Ο γεννημένος στη Τζόρτζια παλαιστής, ηθοποιός, τηλεοπτική προσωπικότητα και επιχειρηματίας, βοήθησε στο να καθιερώσει το ιδιότυπο αυτό είδος αθλητικής ψυχαγωγίας πέρα από τις μικρές αίθουσες και την καλωδιακή τηλεόραση, μετατρέποντάς το σε έναν παγκόσμιο κολοσσό που γεμίζει στάδια και πουλά αμέτρητα προϊόντα.

Παρόλο που η μετέπειτα ζωή του σημαδεύτηκε από διαμάχες και κακές επιχειρηματικές αποφάσεις, ακόμη και οι χθροί του παραδέχονται ότι ο Χαλκ Χόγκαν ήταν ένας παλαιστής πέρα από τα συνηθισμένα. Ήταν μια περσόνα-φαινόμενο.

Ντυμένος με τα χαρακτηριστικά του κόκκινα και κίτρινα χρώματα και διαθέτοντας ένα εντυπωσιακό σωματότυπο (σύμφωνα με τον πρώην συνάδελφό του στο wrestling, Μπρετ Χαρτ «1,98 μ. ύψος και πύθωνα 61 εκατοστών»), ο έξι φορές πρωταθλητής του WWF ήταν ο κύριος πρωταγωνιστής σε πολλές WrestleMania.

Ο Χόγκαν βοήθησε να εκτοξευθεί το κατς, πρωταγωνίστησε σε πολυάριθμες ταινίες και τηλεοπτικές σειρές κινουμένων σχεδίων, λάνσαρε χιλιάδες παιχνίδια, ρούχα και άλλα προϊόντα, βασιζόμενος αποκλειστικά στο εξωπραγματικό του χάρισμα και το ταλέντο του ως διασκεδαστής και δίχασε με επιμονή το κοινό με την εκρηκτική περσόνα του.

Ο Χόγκαν, του οποίου το πραγματικό όνομα ήταν Τέρι Τζιν Μπολέα, γεννήθηκε το 1953 από πατέρα εργολάβο οικοδομών και μητέρα δασκάλα χορού. Ως παιδί, θαύμαζε τους συναδέλφους του θρύλους του wrestling, Ντάστι Ρόουντς και «Σούπερσταρ» Μπίλι Γκράχαμ, ο τελευταίος εκ των οποίων ήταν η έμπνευση για την εμφάνιση και την περσόνα του.

Ο Χόγκαν ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά το 1976 από τους Τζακ και Τζέραλντ Μπρίσκο, δύο αδέλφια που πάλευαν ως ομάδα. Στην πρώτη του προπόνηση, ο Χίρο Ματσούντα τσάκισε το πόδι του Χόγκαν με κίνδυνο να τερματίσει την καριέρα του πριν καν αρχίσει. Ωστόσο, ο Χόγκαν επέστρεψε στο ρινγκ 10 εβδομάδες αργότερα, και όταν αντιμετώπισε ξανά τον Ματσούντα, κατάφερε να μπλοκάρει την κίνηση που του έσπασε το πόδι στην πρώτη τους συνάντηση και να αποθεωθεί.

Αφού πέρασε τα επόμενα χρόνια παλεύοντας σε διάφορες περιοχές, ο Χόγκαν εντάχθηκε στο WWF πλήρους απασχόλησης το 1983. Δεν άργησε να ανέβει στην κορυφή της δημοτικότητας, κερδίζοντας το πρώτο του πρωτάθλημα WWF από τον Iron Sheik τον επόμενο χρόνο.

Για το μεγαλύτερο μέρος της επόμενης δεκαετίας, η Hulkamania κυριάρχησε, καθώς οι οπαδοί του wrestling σε όλο τον κόσμο μαγεύτηκαν από την χαρακτηριστική κόκκινη και κίτρινη στολή του ξανθού κολοσσού, την απίστευτη σωματική του διάπλαση και τη εκκεντρική περσόνα του.

Βέβαια ο Χόγκαν έφερε τη δημοτικότητα του από το ρινγκ στη showbiz συμμετέχοντας σε ταινίες και τηλεοπτικές σειρές.

Η δημοτικότητα του παλαιστή τον οδήγησε να εμφανιστεί σε πολλές κινηματογραφικές παραγωγές ξεκινώντας με έναν γκεστ ρόλο ως Thunderlips – μια κακή εκδοχή της περσόνας του ως παλαιστής – στην ταινία Rocky III του 1982.

Συνέχισε να παίζει πρωταγωνιστικούς ρόλους σε πολλές ταινίες, συμπεριλαμβανομένων των Suburban Commando, Mr Nanny, Santa with Muscles και Thunder in Paradise, η τελευταία εκ των οποίων μετατράχθηκε σε δική της τηλεοπτική σειρά με τον Χόγκαν στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Ο Χόγκαν έγινε ήρωας σε πολλά κινούμενα σχέδια, χαρακτήρας σε βιντεοπαιχνίδια, πρωταγωνίστησε στην δική του τηλεοπτική σειρά ριάλιτι Hogan Knows Best μαζί με την υπόλοιπη οικογένειά του (Λίντα, Νικ και Μπρουκ) στα μέσα έως τέλη της δεκαετίας του 2000 και έγινε καλτ. Ήταν αλώβητος από σκάνδαλα, ήταν ο Χάλκ.

Αναβολικά αγάπη μου

Το 1991 ένα τεράστιο σκάνδαλο με αναβολικά ξέσπασε στον χώρο του wrestling και ο ιδιοκτήτης του WWF βρέθηκε να είναι κατηγορούμενος πως χορηγούσε συστηματικά τους αθλητές της Ομοσπονδίας με παράνομες ουσίες.

Η δίκη για τα στεροειδή είδε τον Βινς ΜακΜάχον να δέχεται πυρά από το Κογκρέσο για τη χρήση παράνομων ναρκωτικών στη βιομηχανία της πάλης και ο Χόγκαν δήλωσε ότι ο Βινς δεν του πρόσφερε ποτέ, ούτε του προμήθευε στεροειδή. Ο Χόγκαν βρέθηκε να χρησιμοποιεί στεροειδή με δική του πρωτοβουλία.

Ο γεμάτος αναβολικά όγκος του Χόγκαν έπεσε με κρότο από τη δημοφιλία του κοινού με όλους να πιστεύουν (έκαναν λάθος) ότι η καριέρα του είχε τελειώσει.

Με συνοπτικές διαδικασίες, η World Wrestling Entertainment Inc. έσβησε τον Χαλκ Χόγκαν από τους καταλόγους της. Το όνομά του εξαφανίστηκε από παντού και τα φώτα της δημοσιότητας έσβησαν, για λίγο.

Πέντε χρόνια μετά την τιμωρία, το 1996, ο Χόγκαν επέστρεψε στα ρινγκ πιο «ροκ σταρ» από ποτέ. Αφησε το WWF για το WCW, όπου βοήθησε να μετατραπεί η προώθηση σε έναν αξιόπιστο διεκδικητή της κυριαρχίας του WWF στο τοπίο του wrestling.

Η έχθρα μεταξύ των δύο εταιρειών έφτασε στο αποκορύφωμά της το 1995, όταν το WCW λανσάρισε το Nitrο, μια τηλεοπτική εκπομπή wrestling το βράδυ της Δευτέρας για να ανταγωνιστεί το Monday Night Raw του WWF.

Το 1996, ο Χόγκαν έγινε αναπόσπαστο μέρος της κυριαρχίας του WCW στους λεγόμενους Monday night wars επιλέγοντας το στρατόπεδο των «κακών» και σχηματίζοντας την ομάδα New World Order (nWo) με τους επίσης «φυγάδες» του WWF, Κέβιν Νας και Σκοτ Χολ.

Χαλκ Χόγκαν εναντίον Rolling Stones σημειώσατε ένα

Ο Χόγκαν ανάμεσα στις νίκες του είχε και την κατάρριψη ρεκόρ εναντίον των Rolling Stones.

Ήταν το 1987 όταν ο Χόγκαν αντιμετώπισε τον Αντρέ τον Γίγαντα στη σκηνή του Pontiac Silver Dome το 1987. Η συνάντηση τους κατέρριψε το ρεκόρ για το μεγαλύτερο event σε εσωτερικό χώρο όλων των εποχών που μέχρι τότε είχαν οι Rolling Stones.

Περισσότεροι από 93.000 οπαδοί βρέθηκαν στο Μίσιγκαν παρακολούθησαν τον Χόγκαν εναντίον του γιγαντιαίου Αντρέ στο ρινγκ.

Αν και η αρχή δεν ήταν εντυπωσιακή, ο Χόγκαν έριξε τον Γίγαντα των 2.24 μέτρων με το κοινό να τον αποθεώνει.

Ωστόσο, αν και οι nWo έκανε θραύση σε όλη τη δεκαετία του ’90 και έφερε στο προσκήνιο πιο προσγειωμένες αλλά αιχμηρές περσόνες όπως ο Ροκ και ο Στόουν Κολντ, το WWF τελικά κέρδισε τον πόλεμο αποφασιστικά, αγοράζοντας τελικά το WCW το 2001. Ο Χόγκαν επέστρεψε εκεί που όλα είχαν ξεκινήσει και το έδωσε αξέχαστους αγώνες με τον Σον Μάικλς, τον Ροκ και μια ιδιαίτερα αιματηρή αναμέτρηση με τον ίδιο τον Βινς ΜακΜάχον.

Εισήχθη στο Hall of Fame της εταιρείας το 2005 από τον συμπρωταγωνιστή του στο Rocky, Σιλβέστερ Σταλόνε.

Sex tape και η συμμαχία με τον Πίτερ Θιλ

Όλα κατάρρευσαν μετά το σοκαριστικό sex tape στο οποίο ο Χόγκαν «πρωταγωνιστούσε» μαζί με την σύζυγο ενός φίλου του. Στα πλαίσια αυτής της κασέτας που οδήγησε και στην πολύκροτη δίκη, ο Χόγκαν εμφανίστηκε να κάνει ρατσιστικά σχόλια για το αγόρι της κόρης του που ήταν μαύρος. Δυσανασχετούσε που η κόρη του είχε σχέση με άτομο άλλου χρώματος λέγοντας:

«Η Μπρουκ (σ.σ. η κόρη του) έχει πάρει κάποιες λανθασμένες αποφάσεις. Έχω ξοδέψει 2-3 εκατομμύρια δολάρια, για να κάνει καριέρα ως μουσικός. Έχω κάνει τα πάντα, σαν μαλ…ας για εκείνη και τώρα έχει βρει έναν μαύρο. Είμαι ρατσιστής μέχρι ένα σημείο, γαμ… νέγροι. Αλλά μετά όλοι λένε για καλούς τύπους και σκ..ά. Εννοώ πως αν ήθελε να γαμ… με έναν νέγρο, ας διάλεγε ένα τρίμετρο νέγρο που να αξίζει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια. Έναν παίκτη του μπάσκετ. Υποθέτω πως όλοι είμαστε λίγο ρατσιστές, γαμ… νέγροι», ήταν τα σοκαριστικά λόγια του Χόγκαν.

Το 2012, ένα sex tape στο οποίο εμφανιζόταν ο Χόγκαν με την Χέδερ Κλεμ, την εν διαστάσει σύζυγο του φίλου και ραδιοφωνικού του παραγωγού, Bubba the Love Sponge Clem, διέρρευσε στο διαδίκτυο.

Λίγους μήνες αργότερα, η αμερικανική ιστοσελίδα Gawker, το οποίο έκτοτε έχει κλείσει εξαιτίας του, δημοσίευσε ένα μικρό απόσπασμα του βίντεο online.

Στο κλιπ, ο Μπάμπα ακούγεται να λέει στην Κλεμ και τον Χόγκαν να «κάνουν τη δουλειά τους» ενώ αυτός εργάζεται στο γραφείο του. Μόλις ολοκλήρωσαν, ο Χόγκαν στρέφεται στην Κλεμ και λέει: «Αν χρειαστεί ποτέ να συνταξιοδοτηθούμε, εδώ είναι το εισιτήριό μας».

Ο Χόγκαν κατέθεσε μήνυση εναντίον της Χέδερ και του Μπάμπα για παραβίαση της ιδιωτικής ζωής, κερδίζοντας μια αποζημίωση. Τον Μάρτιο, ο Χόγκαν είχε κερδίσει δικαστικά αποζημίωση ύψους 130 εκατομμυρίων ευρώ από την Gawker για την υπόθεση του sex tape.

Η νομική ομάδα του Χόγκαν υποστήριξε ότι η Gawker παραβίασε την ιδιωτική του ζωή και ότι το βίντεο δεν είχε δημοσιογραφική αξία ή σημασία για προβολή.

Οι δικηγόροι του επέμειναν επίσης πως η δεοντολογία επιβάλλει να είχε ζητηθεί συναίνεση για την προβολή και τόνισαν πως σκοπός της Gawker ήταν τα έσοδα από διαφημίσεις.

«Αυτή δεν είναι μόνο δική του νίκη, αλλά και μια νίκη για οποιονδήποτε πέφτει θύμα της ταμπλόιντ δημοσιογραφίας», είπε ο δικηγόρος του παλαιστή εξερχόμενος από την αίθουσα του δικαστηρίου. Από τα 130 εκατομμύρια ευρώ, 51 εκατομμύρια ευρώ ορίστηκαν για την οικονομική ζημία και τα υπόλοιπα 79 εκατομμύρια ευρώ για ηθική βλάβη και ψυχική οδύνη.

Ο Χόγκαν είχε εξηγήσει ο ίδιος στη διάρκεια της δίκης ότι ο φίλος του επιθυμούσε η σύζυγός του να έχει σεξουαλικές σχέσεις μαζί του, κάτι που ο ίδιος τελικά δέχθηκε, χωρίς να ξέρει ότι η συνεύρεσή τους θα κινηματογραφούνταν από τον πρώην κολλητό του.

Η Gawker, γνωστή για την επιθετική κάλυψη των γεγονότων της ζωής διασημοτήτων, είχε υποστηρίξει ότι η ιδιωτική ζωή του Χόγκαν είναι μέρος της περσόνας που προβάλλει δημοσίως μέσω των σκανδάλων που κατά καιρούς ο ίδιος προκαλεί και επικαλέστηκε την ελευθερία του τύπου.

«Έχει επιλέξει ο ίδιος να θέσει την προσωπική του ζωή για δημόσια κατανάλωση», δήλωσε ο δικηγόρος του ιστότοπου κατά τη διάρκεια της δίκης.

Η νίκη του Χόγκαν σηματοδότησε εξελίξεις ως προς την ελευθερία και τα όρια του τύπου, με αμερικανικά μέσα όπως οι New York Times και το BBC να σημειώνουν ότι η ετυμηγορία θα μπορούσε να κάνει τα διαδικτυακά μέσα να είναι στο εξής πολύ πιο προσεκτικά με το περιεχόμενό τους.

Η δικαστική διαμάχη και η αποζημίωση μαμούθ ήταν ένα σοβαρό πλήγμα για την Gawker Media, η οποία αναγκάστηκε να καταθέσει αίτηση πτώχευσης.

Το σχέδιο πτώχευσης επέτρεψε στην Gawker να συνεχίσει να λειτουργεί, αλλά απαίτησε την πώληση της εταιρείας σε άλλο φορέα. Ο διευθύνων σύμβουλος Νικ Ντέντον δήλωσε πως η αυθεντική γραφή είναι πιο σημαντική από ποτέ και πρόσθεσε ότι, αν και αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τη μακροχρόνια ανεξαρτησία τους, οι συντάκτες τους παραμένουν δεσμευμένοι να λένε τις αληθινές ιστορίες.

Δύο μήνες μετά την αρχική απόφαση, ο Ντέντον υπονόησε σε συνέντευξή του στους New York Times πως πίσω από τη «δικαίωση» του παλαιστή κρύβεται ένας δισεκατομμυριούχος της Σίλικον Βάλεϊ, ο οποίος και χρηματοδότησε τη δίκη υπέρ του Χόγκαν. Αν και ο Ντέντον δεν αναφέρθηκε σε κάποιον συγκεκριμένα, σχολίασε πως πρόκειται για άνθρωπο που προφανώς τρέφει από παλιά μίσος για την Gawker, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά πως έχει «ένα προαίσθημα» ότι «η οικονομική ενίσχυση συνδέεται με κάποιον στη Σίλικον Βάλεϊ».

Το Forbes όμως, που μετέδωσε την είδηση, αποκάλυψε πως πρόκειται για τον Πίτερ Θιλ, συνιδρυτή της PayPal και έναν από τους πρώτους υποστηρικτές του Facebook, αναφέροντας πως όλον αυτόν τον καιρό χρηματοδοτούσε κρυφά τη δίκη του Χαλκ Χόγκαν, καθώς ο Θιλ φέρεται να έτρεφε μνησικακία εναντίον της ιστοσελίδας γιατί τον είχε φωτογραφίσει ως ομοφυλόφιλο το 2007.

Η υπόθεση αυτή κατέληξε να είναι μία από τις πιο σημαντικές αγωγές ιδιωτικότητας στην αμερικανική ιστορία και οδήγησε στο κλείσιμο της Gawker το 2016.

Κοστοβόρο διαζύγιο

Ο παντρεμένος τρεις φορές Χόγκαν (ντύθηκε για τρίτη φορά γαμπρός το 2023 όταν παντρεύτηκε την 45χρονη Σκάι Ντέιλι, είχε προηγηθεί το διαζύγιο από τη δεύτερη σύζυγο του Τζένιφερ ΜακΝτάνιελ) είχε μια εκκωφαντική πάλη με την πρώτη σύζυγό του Λίντα. Χαλκ και Λίντα παντρεύτηκαν το 1983, απέκτησαν δύο παιδιά, την Μπρουκ και τον Νικ και χώρισαν το 2007 (ο Χόγκαν παντρεύτηκε τη δεύτερη γυναίκα του τρία χρόνια μετά).

Σχεδόν τέσσερα χρόνια από την υποβολή αιτήματος διαζυγίου, η πρώην σύζυγός του έγραψε την εκδοχή της στο βιβλίο Wrestling the Hulk: My Life Against the Ropes για τη ζωή της μαζί του.

Μεταξύ των πολλών συγκλονιστικών ισχυρισμών και αποκαλύψεων στο βιβλίο είναι ότι πέρασε χρόνια σε μια «κακοποιημένη σχέση» και ότι ο πρώην σύζυγός της ήταν συνδεμένος με ναρκωτικά.

«Από την αρχή του γάμου μας, πήρε πολλά στερεοειδή. Ήταν πάντα ναρκωτικά, ψυχαγωγικά ναρκωτικά», έγραψε η Λίντα και ισχυρίστηκε επίσης ότι κατά καιρούς φοβόταν ότι ο πρωταθλητής του WWE θα πήγαινε τόσο πολύ ώστε να της πάρει τη ζωή.

«Μερικές φορές είχε πιέσει το χέρι μου ή έσφιγγε το πρόσωπό μου πολύ σκληρά όταν μου μιλούσε, ή με πετούσε στο κρεβάτι. Το ανέχθηκα, αλλά καθώς περνούσαν τα χρόνια χειροτέρευε. Σπασμένα φωτιστικά, με τραβούσε από τα μαλλιά, έσπαγε έπιπλα μέχρι και το σκυλί πέταξε από το κρεβάτι.

Νόμιζα ότι θα μπορούσε να με σκοτώσει. Είχε τα χέρια του στο λαιμό μου μια φορά στο κρεβάτι και άρχισε να πιέζει το λαιμό μου. Μόλις μπήκε σε αυτήν την έκσταση και τον κοίταξα και έλεγα: Τέρι, σταμάτα, σταμάτα. Δεν μπορώ να αναπνεύσω’. Είχα ανεχτεί την απιστία του πρώην συζύγου μου για πάρα πολύ καιρό. Πρέπει να ζήσεις με τα ψέματα, την εξαπάτηση και την κρυφή ατζέντα.

Δεν πρόκειται να σας πουν ότι έχουν σχέση, οπότε δεν ξέρετε γιατί ο γάμος σας καταρρέει. Η πρώτη φορά που συνειδητοποίησα την απιστία ήταν στα δέκα χρόνια γάμου. Δυστυχώς, τον συγχώρησα και σκέφτηκα ότι ίσως θα είχαμε μια δεύτερη ευκαιρία σε αυτό και δεν θα το έκανε ποτέ ξανά. Ζήτησε συγγνώμη. Εμπιστεύτηκα τον λόγο του, πιστεύοντας σε όσα είπε, αλλά δεν έπρεπε να το έχω κάνει».

#sad #drama #divorce ♬ original sound – BacklashPodcast @backlashpodcast Hulk Hogans ex wife Linda made a post blaming him for their family falling apart. She says she hadn’t spoken to their daughter in 7 years and she didn’t tell them about her having twins. She said she has given him multiple chances to fix things within the family and he hasn’t. According to her all he cares about is promoting his beer. #wwe #hulkhogan family #nrookehogan

Η Λίντα Κλάριτζ (πρώην Χόγκαν) φέτος επιτέθηκε ξανά στον πρώην σύζυγό της για τη διάλυση της οικογένειας τους μέσα από ανάρτηση της στα social media.

Η 65χρονη ήταν παντρεμένη με τον θρύλο της WWE επί 26 χρόνια και αποφάσισαν να χωρίσουν το 2009 δημοσίευσε βίντεο στις 26 Μαρτίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram όπου κατηγόρησε τον πρώην σύζυγό της για σεξουαλικό εθισμό, επισημαίνοντας πώς αυτό οδήγησε στην κατάρρευση της σχέσης τους

«Πρέπει να είμαι ειλικρινής για όσα πέρασα στον γάμο μου. Και για το τι περιλάμβανε και τι προκάλεσε όλα αυτά τα χρόνια. Είναι ένας απόλυτος ψεύτης. Είναι εθισμένος στο σεξ. Κι όμως συνεχίζει τη ζωή του σαν να μην τρέχει τίποτα, σαν να λέει ‘προωθώ την μπύρα μου, κοιτάξτε με. Του έχω δώσει ευκαιρίες να επιστρέψει και να επανορθώσει στην οικογένεια. Έχουν περάσει 20 χρόνια κι ακόμα είμαι τόσο λυπημένη – κάποιος να μου εξηγήσει γιατί» είπε ενώ αποκάλυψε ότι δεν έχει πια καμία επαφή με την κόρη τους.

Η Μπρουκ δεν μας μιλάει. Έκανε δίδυμα. Παντρεύτηκε και δεν μας το είπε. Με έκοψε κι εμένα. Δεν της έχω μιλήσει εδώ και επτά, σχεδόν οκτώ χρόνια».

Ο Χαλκ Χόγκαν παραδέχτηκε ότι έπαιρνε ναρκωτικά για σχεδόν 20 χρόνια πριν τα σταματήσει και έκανε αγωγή στη γυναίκα του σε όσα ισχυρίστηκε για κακοποίηση.

Η Λίντα και ο Χαλκ Χόγκαν κατέληξαν σε διακανονισμό διαζυγίου που είδε τη Λίντα να παίρνει ένα 70% από την περιουσία του.

Πριν ο 66χρονος βρει την ευτυχία του στον δεύτερο γάμο με την Τζένιφερ, όπως αποκαλύφθηκε απάτησε τη γυναίκα του, Λίντα, με την καλύτερη φίλη της κόρης του, την Κριστίν Πλάντε.

Ο Έλβις τον θαύμαζε, οι Metallica τον ήθελαν και ο χρόνος έχει 400 μέρες

Ως ένας μεγάλος λάτρης της μυθοπλασίας, ο Χόγκαν ήταν γνωστός για τα ψέματα που υποστήριζε – συχνά εξωφρενικά.

Ο Χόγκαν έχει ισχυριστεί ότι ο Έλβις Πρίσλεϊ ήταν μεγάλος του θαυμαστής, παρά το γεγονός ότι ο Βασιλιάς πέθανε το 1977 – πολλά χρόνια πριν από την άνοδο του Χόγκαν στη φήμη του wrestling.

Επίσης έχει υποστηρίξει ότι του ζητήθηκε να παίξει μπάσο για τους Metallica – ένας ισχυρισμός που, όταν τέθηκε στον frontman της μπάντας Τζέιμς Χέτφιλντ, προκάλεσε την απάντηση «Χμμ; Σίγουρα όχι».

Ο Χόγκαν είχε ακόμη ισχυριστεί ότι, λόγω της διαφοράς στις ζώνες ώρας μεταξύ ΗΠΑ και Ιαπωνίας, οι πτήσεις μεταξύ των δύο χωρών τον ανάγκασαν να παλέψει 400 ημέρες μέσα σε ένα μόνο χρόνο.

Υπάρχουν και δύο εκδοχές για μια ιστορία όπου ο θρύλος της National Wrestling Alliance, Χάρλεϊ Ρέις, φέρεται να του έβγαλε όπλο. Λέγεται ότι ο Ρέις, εξοργισμένος με την εισβολή του WWE στην περιοχή της NWA, εισέβαλε σε ένα αποδυτήριο αναζητώντας τον Χόγκαν. Εκεί τον χτύπησε και όταν ο Χόγκαν ρώτησε αν ο Ρέις είχε όπλο, εκείνος έβγαλε ένα 38άρι.

Ο Χόγκαν, ωστόσο, έχει διαφορετική εκδοχή. Σύμφωνα με αυτή, ο Ρέις προσπάθησε να βάλει φωτιά στο ρινγκ και αργότερα τον συνάντησε στην τουαλέτα, απειλώντας τον με όπλο αν δεν του έδινε την ευκαιρία να συνεργαστεί με τον Βινς ΜακΜάχον. Τελικά, ο Χαλκ έσφιξε το χέρι με τον Ρέις, ο οποίος εντάχθηκε στο WWE το 1986.

Τραμπ για πάντα

Ο Χόγκαν έδωσε ακόμη ένα viral σόου την τελευταία ημέρα του Εθνικού Συνεδρίου των Ρεπουμπλικανών στο Μιλγουόκι, ένα χρόνο σχεδόν πριν.

Ο πρώην παλαιστής του WWE, άνοιξε την ομιλία του μιλώντας για την ενέργεια στην αρένα πριν ξεκινήσει να αποθεώνει τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Όταν ήρθα εδώ απόψε υπήρχε τόση πολλή ενέργεια σε αυτό το δωμάτιο. Σκέφτηκα ότι ίσως ήμουν στο Madison Square Garden και ετοιμαζόμουν να κερδίσω άλλον έναν παγκόσμιο τίτλο», είπε ο Αμερικανός παλαιστής, με το κοινό να φωνάζει «ΗΠΑ! ΗΠΑ!».

Στη συνέχεια έδειξε τον Τραμπ και ανέφερε πως «στο τέλος της ημέρας με τον αρχηγό μας εκεί πάνω – τον μονομάχο – θα ενώσουμε την Αμερική ξανά. Ο Τραμπ θα φέρει την χώρα ξανά στον ίσιο δρόμο» «ισιώσει αυτή τη χώρα», δήλωσε.

Ο πρώην παλαιστής του WWE την ώρα που μιλούσε για την απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ έσκισε τη μπλούζα του, όπως συνήθιζε κάθε φορά που έμπαινε στο ριγνκ για να αντιμετωπίσει τους αντιπάλους του. Το φανελάκι που φορούσε μέσα από τη μπλούζα έγραφε «Τραμπ, Βανς».

«Προσπάθησαν να σκοτώσουν τον επόμενο πρόεδρο των ΗΠΑ. Φτάνει πια!», τόνισε και αποκάλεσε τον Τραμπ «πραγματικό Αμερικανό ήρωα».

Ο Χόγκαν υπήρξε 12 φορές Παγκόσμιος πρωταθλητής, έχοντας κατακτήσει 6 φορές το Πρωτάθλημα WWE και 6 φορές το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βαρέων Βαρών του WCW και σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία από την ιστοσελίδα του Cagematch, αγωνίστηκε σε πάνω από 2.000 αγώνες και κέρδισε σε 1552 από αυτούς.

Τεράστιος, αμφιλεγόμενος και διχαστικός σταρ, ο Χόγκαν έβγαλε τη ζωή και τη λογική νοκ-άουτ.