Christina O: Πάθη, προδοσίες και η κατάρα της Κάλλας – Το πλωτό βασίλειο του Ωνάση έχει ιστορία

Στα decks του Χριστίνα, η ιστορία γραφόταν ανάμεσα σε γουλιές ακριβού κονιάκ και σύννεφα καπνού από την Αβάνα. Επάνω στο yacht που έγινε κομμάτι των μύθων του 20ου αιώνα, ο Αριστοτέλης Ωνάσης παρέδιδε μαθήματα «ζωής χωρίς κανόνες», φιλοξενώντας την παγκόσμια ελίτ σε ένα σκηνικό όπου η χλιδή άγγιζε τα όρια της ύβρεως και το πάθος ξεπερνούσε κάθε ηθικό φραγμό.

Η καρδιά της κοινωνικής ζωής πάνω σε αυτή την πλωτή υπεροχή χτυπούσε στο περιβόητο Ari’s Bar. Εκεί όπου ο Ωνάσης λάτρευε να προκαλεί τους καλεσμένους του με την ωμή, σχεδόν κυνική επίδειξη του πλούτου του.

Βρύσες από ατόφιο χρυσάφι, τοίχοι διακοσμημένοι με αυθεντικούς πίνακες Ρενουάρ και Πικάσο και σκαμπό, επενδυμένα με δέρμα από την ακροποσθία φάλαινας. Τα τελευταία λέγεται πως ήταν το αγαπημένο του θέμα συζήτησης.

Ο Ωνάσης λάτρευε να βλέπει τις ανυποψίαστες καλεσμένες του να κάθονται εκεί, για να τους ψιθυρίσει αργότερα με το γνωστό του σαρδόνιο χαμόγελο: «Κυρία μου, μόλις καθίσατε πάνω στο μεγαλύτερο πέος του κόσμου».

Ήταν και ένας τρόπος να σπάει τον πάγο του καθωσπρεπισμού μιας αριστοκρατίας που πάντα θέλησε να αποπλανήσει -υπενθυμίζοντα σε όλους ότι εκείνος, ο πρόσφυγας από τη Σμύρνη, ένας «τυχοδιώκτης» που μιλούσε Ελληνικά μπορούσε να αποκτήσει και να μεταποιήσει τα πάντα τρόπους που γαλαζοαίματοι, σταρ και ελίτ μιας παλιάς, σκονισμένης σχολής, δεν τολμούσαν ούτε να φανταστούν.

Εκεί, κάτω από τους χαμηλούς φωτισμούς, ο Σερ Ουίνστον Τσόρτσιλ απολάμβανε το πούρο του και την απομόνωση που του πρόσφερε ο Έλληνας μεγιστάνας, ενώ η Μαρία Κάλλας άφηνε την ηχώ της φωνής της να μπλέκεται με τον ήχο των κυμάτων, λίγο πριν η μοίρα της σφραγιστεί από έρωτα και προδοσία.

Κάθε γωνιά της θαλαμηγού είχε σχεδιαστεί για να υπηρετεί τον μύθο του ιδιοκτήτη της. Η πισίνα της ήταν ένα θαύμα της μηχανικής. Στον πυθμένα της υπήρχε ένα τεράστιο ψηφιδωτό που αναπαριστούσε τον Μινώταυρο, εμπνευσμένο από τα ανάκτορα της Κνωσού. Για τον Ωνάση, ο Μινώταυρος ήταν το alter ego του: ένα πλάσμα ισχυρό, μοναχικό και παγιδευμένο στον δικό του λαβύρινθο.

Η πισίνα είχε το δικό της μυστικό. Με το πάτημα ενός κουμπιού, ο πυθμένας ανέβαινε και η πισίνα μεταμορφωνόταν σε μια λαμπερή πίστα χορού.

Εκεί η Μαρία Κάλλας, απόλυτη ντίβα της όπερας, ένιωσε τον απόλυτο έρωτα. Μαρτυρίες μιλάνε για τις νύχτες που η Κάλλας, όρθια πάνω στο ψηφιδωτό του Μινώταυρου, τραγουδούσε άριες για τον Άρη της, με τη φωνή της να σκεπάζει τον θόρυβο της μηχανής.

Ήταν μια εποχή που η Χριστίνα μύριζε γιασεμί και πάθος.

Όλα άλλαξαν όταν η Τζάκι Κένεντι ανέβηκε στο πλοίο. Η Χριστίνα, από καταφύγιο του έρωτα έγινε πεδίο μάχης. Η Τζάκι, με την αμερικανική της ψυχρότητα και το εκλεπτυσμένο της γούστο, δεν άντεχε τη «βαρύτητα» της διακόσμησης του Ωνάση. Λέγεται ότι το πρώτο πράγμα που ζήτησε ήταν να αλλάξουν οι κουρτίνες και να απομακρυνθούν τα «χυδαία» σκαμπό από δέρμα φάλαινας.

Ο Ωνάσης αρνήθηκε. Η Χριστίνα, αυτό το πλωτό βασίλειο όπου η Κάλλας ένιωσε για πρώτη φορά την απόλυτη ευτυχία και αργότερα την απόλυτη ταπείνωση, το κάστρο του ανήκε σε εκείνον. Δεν θα επέτρεπε σε κανέναν, σε καμία, ακόμα και στην πρώτη κυρία των ΗΠΑ, να αλλοιώσει την ταυτότητά του.

Η Χριστίνα έχει πολλά μυστικά. Σιωπηλός μάρτυρας των πιο πολυσυζητημένων ερωτικών τριγώνων στις καμπίνες της, που έφεραν ονόματα ελληνικών νησιών χαραγμένα σε χρυσό, εκτυλίχθηκαν δράματα που τροφοδότησαν τις φυλλάδες της εποχής για χρόνια.

Η μεταμόρφωση του σκάφους από ερωτική φωλιά σε σύμβολο διεθνούς κύρους ήταν ο τρόπος του Ωνάση να δείξει πως αν ήθελε, μπορούσε να αγοράσει τη θέση του στην ίδια την ιστορία.

Για τον «Άρη», η θαλαμηγός ήταν η προέκταση του εαυτού του. Ατίθαση, αμετροεπής και αθεράπευτα γοητευτική, ακριβώς όπως ο μεγιστάνας που ο Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι μισούσε.

«Για όνομα Τζάκι, θα πας ταξίδι με τη θαλαμηγό ενός πειρατή;» φέρεται να της είχε πει όταν η σύζυγός του είχε φύγει για κρουαζιέρα με τη θαλαμηγό μετά τον θάνατο του νεογέννητου γιου τους των Κένεντι τον Αύγουστο του 1963.

Για τον ίδιο τον Ωνάση, η Xριστίνα ήταν πολλά. Απόδειξη και επίδειξη πλούτου, οχυρό, μια πλωτή επικράτεια όπου ο ίδιος έθετε τους κανόνες και οι υπόλοιποι, όσο ισχυροί και διάσημοι και αν ήταν, όφειλαν να τους τηρήσουν με ευλάβεια και πειθαρχία.

Η θαλαμηγός έγινε μέσα στα χρόνια σκηνικό για μερικούς από τους πιο ανθεκτικούς αστικούς μύθους του 20ού αιώνα, κρύβοντας στα σωθικά της μυστικά που μόνο τα βαθιά νερά της Μεσογείου (ίσως) θα μπορούσαν να μαρτυρήσουν.

Το 1954, όταν ολοκληρώθηκε η μετασκευή της παλιάς καναδικής φρεγάτας Stormont, τίποτα δεν θύμιζε το παρελθόν του σκάφους.

Η φρεγάτα κατασκευάστηκε το 1943, ανήκε στο καναδικό Πολεμικό Ναυτικό και κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου χρησιμοποιήθηκε ως συνοδευτικό σκάφος των νηοπομπών για τη μεταφορά πολεμικού υλικού στις συμμαχικές δυνάμεις, παίρνοντας μέρος στην Μάχη του Ατλαντικού και στην Απόβαση της Νορμανδίας, η θαλαμηγός ξεκίνησε μια εντελώς άλλη Οδύσσεια, σε αχαρτογράφητα νερά πλούτου και επιρροής.

Ο Ωνάσης, στο απόγειο της ισχύος του και με το δαιμόνιο ένστικτο πάντα σε εγρήγορση, αγόρασε τη φρεγάτα έναντι του εξευτελιστικού ποσού των 34.000 δολαρίων. Για οποιονδήποτε άλλον, ήταν ένα μάτσο παλιοσίδερα. Για τον «Άρη» όμως, ήταν ο καμβάς πάνω στον οποίο θα ζωγράφιζε τον μύθο του. Ξόδεψε το μυθικό για την εποχή ποσό των 4 εκατομμυρίων δολαρίων για να τη μεταμορφώσει σε μια πλωτή όαση χλιδής.

Το όνομα Χριστίνα δεν επιλέχθηκε τυχαία. Ήταν το όνομα της λατρεμένης του κόρης, της διαδόχου του, στην οποία ήθελε να χαρίσει τον κόσμο ολόκληρο -ακόμη και αν φρόντιζε να την τραυματίζει.

Λέγεται ότι την ημέρα των εγκαινίων, ο Ωνάσης την πήρε από το χέρι και της ψιθύρισε: «Αυτό το πλοίο είναι εσύ. Όπου κι αν πάει, θα δείχνει σε όλους ποια είσαι». Όμως, πίσω από την πατρική στοργή, κρυβόταν η επιθυμία του να ορίσει μια νέα εποχή. Η Χριστίνα έγινε το πρώτο superyacht στην ιστορία, θέτοντας τα πρότυπα για ό,τι ονομάζουμε σήμερα πολυτελή διαβίωση στη θάλασσα.

Βιβλία επιμένουν πως ήταν και ένας τρόπος να τη δωροδοκήσει, να εξαγοράσει τη συμπάθεια και εύνοια της γιατί η πατρική φιγούρα έλειπε από την τραγική Χριστίνα. Ο Ωνάσης ήταν πολύ απασχολημένος με τις επιχειρήσεις, την ανάδειξη του σε κυρίαρχο των θαλασσών, τον αντίπαλο Νιάρχο και τους παθιασμένους έρωτες με τις γυναίκες-τρόπαια που ήθελε να κατακτήσει ως άλλες αγορές.

Για τη μικρή Χριστίνα, το πλοίο ήταν ένας παιδότοπος από χρυσό, αλλά για τον πατέρα της ήταν το απόλυτο σύμβολο της δυναστείας του: ένας πλωτός θρόνος που έφερε το όνομα της διαδόχου του.

Υπάρχουν δεκάδες μύθοι για τη θαλαμηγό που έγινε κομμάτι της ανθολογίας μιας Υψηλής Κοινωνίας που φρόντιζε να υφαίνει μύθους, κλείνοντας ανίερες συμφωνίες.

Ένας από τους πιο πιστούς θαμώνες της Χριστίνας ήταν ο Σερ Ουίνστον Τσόρτσιλ. Η φιλία τους ήταν παράδοξη: ο ηρωικός πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας και ο δαιμόνιος Έλληνας εφοπλιστής. Ο Τσόρτσιλ, κουρασμένος και πολιτικά παραγκωνισμένος, έβρισκε στη θαλαμηγό το μοναδικό μέρος όπου μπορούσε να είναι ο εαυτός του.

Ο Ωνάσης είχε διαμορφώσει μια ειδική σουίτα για εκείνον που έφερε και το όνομα του. Σε αυτή υπήρχε ειδική βιβλιοθήκη με τα αγαπημένα του βιβλία, και βέβαια το ακριβό κονιάκ και τα πούρα που τον έκαναν να ξεχάσει την απώλεια εξουσίας.

Λέγεται ότι σε μια κρουαζιέρα το 1959, ο Τσόρτσιλ βρέθηκε στο ίδιο κατάστρωμα με τον νεαρό τότε γερουσιαστή Τζον Κένεντι. Οι τρεις τους —ο παλιός ηγέτης, ο επόμενος πλανητάρχης και ο κυρίαρχος των θαλασσών— μοιράστηκαν μια νύχτα γεμάτη ιστορικές αναλύσεις και επιχειρηματικά σχέδια. Ο μύθος λέει ότι ο Τσόρτσιλ δάκρυσε όταν ο Ωνάσης του χάρισε ένα σπάνιο αντίγραφο των απομνημονευμάτων του, δεμένο με δέρμα από τη Χριστίνα, όσο απολάμβανε την ιδιωτικότητα και την ησυχία.

Ο Ωνάσης είχε δώσει ρητή εντολή στο πλήρωμα να μην τον ενοχλήσει κανείς, ακόμα και αν το πλοίο βρισκόταν σε λιμάνι γεμάτο παπαράτσι.

«Άρη, με έκανες να νιώσω ξανά βασιλιάς, ενώ είμαι απλώς ένας γέρος» φέρεται να είπε στον μεγιστάνα ο Βρετανός πολιτικός σε μια από τις κρουαζιέρες του, συγκινημένος από τη φιλοξενία.

Αν οι τοίχοι της Χριστίνας μπορούσαν να μιλήσουν, δεν θα ψιθύριζαν ιστορίες πλούτου. Θα ούρλιαζαν από τα πάθη των ανθρώπων που περπάτησαν στο deck της ορίζοντας την ιστορία του 20ού αιώνα.

Ο Αριστοτέλης Ωνάσης είχε δημιουργήσει ένα μαγνήτη για τα πιο λαμπερά και ταραγμένα είδωλα της εποχής. Το πριγκιπικό ζεύγος του Μονακό, ο πρίγκιπας Ρενιέ και η Γκρέις Κέλι προσέδωσαν στη Χριστίνα την απαραίτητη δόση ευρωπαϊκής αριστοκρατίας.

Ο αστικός μύθος λέει ότι ο Ωνάσης έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να πείσει τη Χολιγουντιανή σταρ να εγκαταλείψει την καριέρα της για τον θρόνο του Μονακό, βλέποντας σε αυτόν τον γάμο μια ευκαιρία να μετατρέψει το κρατίδιο σε παγκόσμιο τουριστικό προορισμό.

Η Γκρέις Κέλι λάτρευε την ιδιωτικότητα που της προσέφερε η θαλαμηγός. Στις κρουαζιέρες τους, η πριγκίπισσα του πάγου μεταμορφωνόταν σε μια χαλαρή γυναίκα που απολάμβανε τον ήλιο της Μεσογείου, μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα.

Ο Ωνάσης, πάντα ο τέλειος οικοδεσπότης, είχε φροντίσει ώστε η κουζίνα του πλοίου να σερβίρει τα αγαπημένα της εδέσματα, ενώ το πλήρωμα θυμάται τον Ρενιέ να περνά ώρες στο κατάστρωμα συζητώντας με τον Έλληνα μεγιστάνα για το μέλλον του καζίνο του Μόντε Κάρλο. Ήταν μια εποχή που η Χριστίνα λειτουργούσε ως το ανεπίσημο προξενείο μιας νέας, λαμπερής Ευρώπης.

Αν υπήρξε ένα ζευγάρι που δοκίμασε την αντοχή του πλωτού οχυρού, αυτό ήταν η Ελίζαμπεθ Τέιλορ και ο Ρίτσαρντ Μπάρτον.

Το πιο ακριβοπληρωμένο και ταραγμένο ζευγάρι του Χόλιγουντ βρήκε στη θαλαμηγό το ιδανικό σκηνικό για τα επικά του δράματα. Ο Μπάρτον, λάτρης του αλκοόλ και της καλής παρέας, περνούσε τα βράδια του στο διαβόητο μπαρ, ανταλλάσσοντας πνευματώδεις ατάκες με τον Ωνάση, ενώ η Τέιλορ εμφανιζόταν στο δείπνο φορώντας διαμάντια που τύφλωναν ακόμα και τους πιο συνηθισμένους στη χλιδή καλεσμένους.

Οι καυγάδες τους ήταν παροιμιώδεις. Λέγεται ότι σε μια κρουαζιέρα, μετά από μια έντονη διαφωνία, η Ελίζαμπεθ Τέιλορ απείλησε να πετάξει ένα από τα πανάκριβα κοσμήματά της στη θάλασσα. Ο Ωνάσης, με την ψυχραιμία που τον χαρακτήριζε, την πλησίασε και της είπε:

«Μην το κάνεις, Λιζ. Η θάλασσα έχει ήδη αρκετούς θησαυρούς, ας μείνει ένας και για εμάς».

Το ταραχώδες ζευγάρι έβρισκε στη Χριστίνα μια αίσθηση ελευθερίας που δεν μπορούσε να βρει πουθενά αλλού στον κόσμο, καθώς το πλοίο ήταν το μόνο μέρος όπου οι παπαράτσι δεν μπορούσαν να τους πλησιάσουν.

Πάνω σε αυτό το μωσαϊκό, η Γκρέτα Γκάρμπο, η Μέριλιν Μονρόε και ο Φρανκ Σινάτρα χόρεψαν κάτω από το φως του φεγγαριού του Αιγαίου. Εκεί ο JFK και ο Τσόρτσιλ θα μπορούσαν να είχαν αλλάξει τον ρου της παγκόσμιας πολιτικής, αν η γοητεία της Christina O δεν έκανε τους πάντες να ξεχνούν για λίγο τα καθήκοντά τους.

Η Χριστίνα, ο πλωτός τρόπος του Ωνάση να διαλαλήσει στον κόσμο ότι ένας Έλληνας μπορεί να είναι ο σκηνοθέτης της παγκόσμιας ζωής, μετονομάστηκε σε Christina O.

Παλιοί ναυτικοί λένε ότι αν σταθείς στο κατάστρωμα και κλείσεις τα μάτια, μπορείς να ακούσεις τον γέλιο του Σινάτρα και το παράπονο της Κάλλας.

Η Χριστίνα παραμένει το μοναδικό πλοίο στον κόσμο που δεν κουβαλάει επιβάτες, αλλά ολόκληρη την ιστορία του 20ού αιώνα.

Για πολλούς η ψυχή της Χριστίνας θα ανήκει για πάντα στη Μαρία Κάλλας. Η θαλαμηγός ήταν ο δικός της παράδεισος και ταυτόχρονα το δικό της καθαρτήριο. Εκεί, το 1959, ξεκίνησε ο θρυλικός έρωτάς της με τον Ωνάση, κάτω από τα μάτια του τότε συζύγου της, Μπατίστα Μενεγκίνι.

Εκεί η Κάλλας ξεχνούσε πως ήταν η απόμακρη σοπράνο των μεγάλων θεάτρων. Ήταν μια γυναίκα ερωτευμένη, που μαγείρευε για τον «Άρη» της και περνούσε ώρες τραγουδώντας του σιγανά στο πιάνο της κεντρικής αίθουσας.

Ο αστικός μύθος λέει ότι ο Ωνάσης είχε τοποθετήσει ειδικά ηχεία σε όλο το σκάφος, ώστε η φωνή της να ακούγεται μέχρι και στις πιο απομακρυσμένες καμπίνες.

Μύθοι, βασίλειο, ιστορίες. Τα κομμάτια ενός παζλ που συνέθετε τον μύθο του Ωνάση σε καιρούς που η δόξα και η επιρροή δεν μετριόταν σε ακολούθους, αλλά σε στιγμές που μοιράζονταν κάτω από τον ήλιο, πάνω σε ένα σκάφος που δεν είχε κανόνες, παρά μόνο τον νόμο του ιδιοκτήτη του.

Στην ιστορία της παγκόσμιας ναυτιλίας και του jet set, υπάρχουν πλοία που εντυπωσιάζουν και πλοία που αλλάζουν τον ρου της ιστορίας. Η Christina O δεν είναι κανένα από αυτά.

Απόλυτο σύμβολο ισχύος ενός ανθρώπου που ξεκίνησε από το μηδέν για να κατακτήσει τον κόσμο, προέκταση και βασίλειο του, η θαλαμηγός φιλοξένησε στα σαλόνια της την ίδια η μοίρα της Δύσης, σε ένα σκηνικό όπου το χρυσάφι συναντούσε την τραγωδία και το πάθος την απόλυτη εξουσία.

Μετά το θάνατο του Ωνάση, η θαλαμηγός έζησε θύελλες και αναγεννήσεις.

Η κόρη του και κληρονόμος Χριστίνα Ωνάση, θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη του πατέρα της και να προσφέρει ένα εθνικό σύμβολο, δώρισε το σκάφος στο ελληνικό κράτος με την προοπτική να μετατραπεί σε προεδρική θαλαμηγό.

Υπό το όνομα Αργώ, το πλοίο γνώρισε μια περίοδο σχετικής αδράνειας, με τον Χρήστο Σαρτζετάκη να είναι ο μοναδικός πρόεδρος που πάτησε το κατάστρωμά της.

Η σωτηρία ήρθε το 1998 από τον Τζον Παπανικολάου, ο οποίος επένδυσε 50 εκατομμύρια δολάρια για να της ξαναδώσει το ιστορικό της όνομα και να την επαναφέρει στο παγκόσμιο στερέωμα της πολυτελούς ναύλωσης, διασώζοντας την αίγλη που κινδύνευε να χαθεί στα σκουριασμένα ναυπηγεία.

Πιο πρόσφατα, έχοντας πλέον το όνομα Christina O, η θαλαμηγός άλλαξε χέρια το 2014 έναντι 25 εκατομμυρίων ευρώ και σήμερα βρίσκεται υπό την ιδιοκτησία του επιχειρηματία Ivor Fitzpatrick.

Η νέα προσπάθεια πώλησης το 2026 σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας αρχής για τη θαλαμηγό τοπόσημο μιας ακόμη ελίτ.

Η Κάλλας, λένε, όταν έμαθε ότι η Τζάκι βρισκόταν στη Χριστίνα, έστειλε ένα γράμμα στον Ωνάση γράφοντας:

«Το πλοίο έχει την ψυχή μου, μην την αφήσεις να την πατήσει». Η κατάρα της φαίνεται πως ακολούθησε το σκάφος, καθώς μετά τον θάνατο του Ωνάση το 1975, η Χριστίνα άρχισε να παρακμάζει, όπως και η ίδια η δυναστεία των Ωνάσηδων -μέχρι το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας της που συνεχίζει να αντέχει τρικυμίες.