Christina O: Πωλείται η θρυλική θαλαμηγός του Αριστοτέλη Ωνάση – «Βουτιά» στην τιμή

Λίγα σκάφη στον κόσμο κουβαλούν τόσο ισχυρό συμβολισμό όσο η θρυλική θαλαμηγός «Christina O». Δεν πρόκειται απλώς για ένα υπερπολυτελές yacht, αλλά για ένα πλωτό κομμάτι ιστορίας, που συνδέθηκε με εμβληματικές προσωπικότητες και στιγμές μιας ολόκληρης εποχής — από πολιτικούς ηγέτες μέχρι θρύλους της τέχνης και της κοσμικής ζωής, όπως ο Ουίνστον Τσώρτσιλ, η Μαρία Κάλλας και η Τζάκι Κένεντι.

Επιστρέφει στην αγορά με χαμηλότερη τιμή

Σήμερα, το ιστορικό αυτό σκάφος επιστρέφει στο προσκήνιο, καθώς ετοιμάζεται να αλλάξει για ακόμη μία φορά χέρια. Με την τιμή του να έχει μειωθεί αισθητά σε σχέση με την προηγούμενη απόπειρα πώλησης, η «Christina O» δεν αποτελεί μόνο σύμβολο χλιδής, αλλά και μια σπάνια ευκαιρία απόκτησης ενός ζωντανού μνημείου της ναυτικής και κοινωνικής ιστορίας του 20ού αιώνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν στην εκπομπή Buongiorno του MEGA, το πρωί της Τρίτης του Πάσχα, η «Christina O» είχε βγει ξανά προς πώληση τον Μάρτιο του 2025 με τιμή κοντά στα 80 εκατομμύρια ευρώ. Πλέον, το ιστορικό σκάφος προσφέρεται στα 52 εκατομμύρια ευρώ, μια σημαντική μείωση που ενισχύει την αίσθηση ότι πρόκειται για μια σπάνια ευκαιρία απόκτησης ενός μοναδικού κομματιού ιστορίας.

Από τον Ωνάση στο ελληνικό Δημόσιο

Ο Αριστοτέλης Ωνάσης άφησε τη θρυλική «Christina O» στην κόρη του, Χριστίνα Ωνάση, η οποία στη συνέχεια την παραχώρησε στο ελληνικό Δημόσιο, με σκοπό να χρησιμοποιείται από τον εκάστοτε Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Η επιστροφή σε ιδιωτικά χέρια

Το 1998, πέρασε ξανά σε ιδιωτικά χέρια, όταν ο επιχειρηματίας και στενός φίλος της οικογένειας Ωνάση, Τζον Παπανικολάου, την αγόρασε από το κράτος έναντι 50 εκατομμυρίων δολαρίων, επαναφέροντας και το ιστορικό της όνομα προς τιμήν της Χριστίνας Ωνάση.

Ακολούθησε νέα πώληση το 2014, αυτή τη φορά έναντι 25 εκατομμυρίων ευρώ, με τη θαλαμηγό να περνά στην ιδιοκτησία του Ivor Fitzpatrick, στον οποίο ανήκει μέχρι σήμερα. Παρά τις αλλαγές ιδιοκτησίας, η «Christina O» παραμένει ένα ζωντανό σύμβολο μιας άλλης εποχής — ένα πλωτό αφήγημα γεμάτο ιστορίες, πρόσωπα και στιγμές που άφησαν εποχή.

Η μεταμόρφωση ενός πολεμικού πλοίου

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Αριστοτέλης Ωνάσης επένδυσε περισσότερα από 4 εκατομμύρια δολάρια —ένα ποσό τεράστιο για τα δεδομένα της εποχής— προκειμένου να μεταμορφώσει ένα καναδικό πολεμικό πλοίο σε ένα υπερπολυτελές «mega yacht», στο οποίο έδωσε το όνομα της κόρης του.

Από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο στη χλιδή

Η «Christina O» ξεκίνησε την πορεία της το 1943 ως ανθυποβρυχιακή φρεγάτα κλάσης River, με την ονομασία «HMCS Stormont» (K327), υπηρετώντας στο Βασιλικό Ναυτικό του Καναδά. Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, συμμετείχε ενεργά στη Μάχη του Ατλαντικού, ενώ είχε και κρίσιμη συμβολή στην Απόβαση της Νορμανδίας, συνοδεύοντας νηοπομπές σε μία από τις σημαντικότερες επιχειρήσεις του πολέμου.