Χριστίνα Ωνάση: Η σκοτεινή οδύσσεια της κληρονόμου που «κορόιδεψε» τη μοίρα και πέθανε μόνη – «Θέλω να με ποθούν»

Κληρονόμος της αμύθητης περιουσίας του Αριστοτέλη Ωνάση, αλλά όχι της γοητείας ή των ονείρων του, η Χριστίνα Ωνάση κουβάλησε τον αμύθητο πλούτο και το αφόρητο όνομα της ως βάρος επάνω στη σάρκα της.

Πρωταγωνίστρια σε ένα δράμα που θυμίζει αρχαίο δράμα και οργή από το Δωδεκάθεο απέναντι σε άπληστους θνητούς, η ιστορία της είναι γεμάτη από Ερινύες, γεννημένες από την «ύβρη» ενός πατέρα που, κατά πολλούς, «κορόιδευε» τον Όλυμπο.

Η Χριστίνα Ωνάση, μητέρα της Αθηνάς Ωνάση, πέθανε σαν σήμερα και κανείς δεν ξέρει αν συμβιβάστηκε ποτέ με την ιδέα ότι μπορούσε να αγοράσει τα πάντα, όχι όμως και την ευτυχία.

«Je veux être draguée», ήτοι «Θέλω να με ποθούν, να με φλερτάρουν». Αυτή η απλή, συγκλονιστική φράση, ειπωμένη από την Χριστίνα Ωνάση στον φωτογράφο Γουίλι Ρίζο λίγο πριν τον θάνατό της, συμπυκνώνει όλη τη σκοτεινή οδύσσειά της.

Ήταν δισεκατομμυριούχος, μπορούσε να έχει τα πάντα, αλλά το μόνο που ήθελε ήταν να την ποθήσει κάποιος που θα ποθούσε κι εκείνη. Η ιστορία της είναι κάτι περισσότερο από μια εποποιία καταραμένου πλούτου. Για το Vanity Fair και τον Άντονι Χέιντεν-Γκεστ η ιστορία της Χριστίνα Ωνάση είναι μια αλληγορία για την απληστία, τον ματαιωμένο έρωτα και την εξάρτηση από φαρμακευτικές ουσίες.

Ο Αριστοτέλης Ωνάσης, αργά τη νύχτα, πάνω από ένα άδειο μπουκάλι ουίσκι, συνήθιζε να μιλά για τη μοίρα. Σε στιγμές φαντασίας, έβλεπε τον εαυτό του ως τον Οδυσσέα, τον θαλασσοπόρο που συναναστρεφόταν με τους Θεούς στο θαυμαστό του ταξίδι.

Πίστευε, ωστόσο, και στην ύβρη, την ελληνική έννοια της αλαζονείας που προηγείται της πτώσης. Η δεύτερη σύζυγός του, η πρώην Τζάκι Κένεντι, είχε εκμυστηρευτεί σε έναν φίλο ότι ο Αρί μερικές φορές κοιτούσε κάτω από το κρεβάτι του, ψάχνοντας για κακά πνεύματα, αν και ορισμένοι καλεσμένοι του, όπως εκείνος που βρήκε συσκευή παρακολούθησης στην σουίτα του, υποδηλώνουν ότι ο δαιμόνιος μεγιστάνας απλώς έψαχνε για κοριούς.

Η Χριστίνα, η κόρη του Αρί, κληρονόμησε την άκομψη εμφάνισή του και τον στόλο των τάνκερ του, αλλά όχι τη γοητεία ή τα ονείρων του. Γνώριζε από τα περιοδικά των διασημοτήτων, που αποτελούσαν το μεγαλύτερο μέρος των αναγνωσμάτων της, και τις στήλες των κουτσομπολιών, τις οποίες λάμβανε από υπηρεσία αποκομμάτων, ότι η δική της οδύσσεια, σε αντίθεση με εκείνη του πατέρα της, θεωρούνταν μια ακολουθία περιπετειών που ταλαντεύονταν μεταξύ της τραγωδίας και της ζοφερής φάρσας.

Καθώς βυθιζόταν στα τριάντα της χρόνια, οι μόνοι άνθρωποι που εμπιστευόταν ήταν εκείνοι που ήταν στην υπηρεσία της επί πληρωμή. Η μόνη της αξιόπιστη παρηγοριά ήταν η κόρη της, η Αθηνά. Και το αντικείμενο του amour fou (παράφορου έρωτά) της ήταν ακόμα ο Τιερί Ρουσέλ, ο τέταρτος σύζυγός της και πατέρας της Αθηνάς, από τον οποίο είχε χωρίσει, αλλά τον οποίο είχε τόσο ανάγκη, ώστε, σύμφωνα με τις φήμες του πλήρωνε 88.000 ευρώ για κάθε νύχτα που περνούσε στην αγκαλιά της και όχι σε εκείνη της ερωμένης του.

«Θέλω να με ποθούν»

Ο Γουίλι Ρίζο, ο φωτογράφος και σχεδιαστής επίπλων με έδρα το Παρίσι, ο οποίος ανήκε στον μικρό κύκλο της Χριστίνας Ωνάση προς το τέλος, εξέφρασε κάποτε την απορία του σε εκείνη. «Της είπα, Είσαι πλούσια. Μπορείς να έχεις οτιδήποτε στον κόσμο επιθυμείς», διηγήθηκε ο Ρίζο. «Γιατί, λοιπόν, δεν είσαι πιο ευτυχισμένη;»

«Η Χριστίνα απάντησε: Je veux être draguée» (Θέλω να με φλερτάρουν/ποθούν/παρατηρούν).

Το μήνυμα ήταν απλό. Ήθελε να την ποθήσει κάποιος που θα ποθούσε κι εκείνη. Όμως κατά τη διάρκεια της εφηβείας της, ο πατέρας της, τον οποίο έβλεπε ότι την έκανε να αισθάνεται άβολα, της είχε εντυπώσει ότι αυτό δεν θα συνέβαινε ποτέ, και εκείνη συμπεριφερόταν σαν να προκαλούσε τη ζωή να τον διαψεύσει. Το βάρος των εκατομμυρίων του, βαρύ σαν τη σάρκα της, δεν μπορούσε να αγοράσει την ευτυχία της.

Αυτό είναι το κουραστικό με τα κοινότοπα αποφθέγματα: όντως, κατά καιρούς, γίνονται αλήθεια. Πάντως, περισσότερο από τις άλλες, συνηθισμένες σάγκες των καταθλιμμένων πλουσίων, το ανήσυχο, κενό ταξίδι της Χριστίνας Ωνάση επικαλείται Ερινύες τόσο αρχαίες όσο η απληστία και ο ματαιωμένος έρωτας, και τόσο σύγχρονες όσο η φαρμακευτική εξάρτηση. Αυτή ήταν η Χριστίνα Ωνάση, και αυτή ήταν η Μοίρα της.

Η γενεαλογία της έχθρας: Ωνάσης εναντίον Νιάρχου

Η ιστορία της Μοίρας ξεκίνησε, όπως συχνά συμβαίνει, με έναν γάμο. Δύο γάμους, στην πραγματικότητα. Τους γάμους του Αριστοτέλη Ωνάση και του Σταύρου Νιάρχου με τις δύο κόρες του Σταύρου Λιβανού, την Ευγενία και την Αθηνά (γνωστή πάντα ως Τίνα), στη Νέα Υόρκη αμέσως μετά τον πόλεμο. Και για τους δύο άνδρες, ήταν ένα μεγάλο επίτευγμα.

Οι καταβολές του Ωνάση είναι πλέον επιχειρηματικός θρύλος. Η γέννηση στη Σμύρνη της Τουρκίας το 1900. Οι σφαγές στις οποίες χάθηκαν τρεις θείοι του, Η φυγή του, η απελευθέρωση του αυστηρού πατέρα του, Σωκράτη (οι Έλληνες της Μικράς Ασίας, υποτιμημένοι από τους συγγενείς τους στην ηπειρωτική Ελλάδα, συνήθιζαν να αντισταθμίζουν με επιβλητικές ονοματολογίες). Ένας αγώνας με τον απολυταρχικό πατέρα του για την ηγεσία της οικογένειας. Ο κατώτερος χώρος ενός πλοίου για το Μπουένος Άιρες. Τα σκοτεινά ξεκινήματα της αναπτυσσόμενης περιουσίας του. Η ενασχόληση με το εμπόριο καπνού. Η στροφή στη ναυτιλία.

Η πρώτη συνάντηση στο Λονδίνο, όταν ήταν τριάντα και κάτι ετών, με έναν άλλο φιλόδοξο Έλληνα, εννέα χρόνια νεότερο, τον Σταύρο Νιάρχο, από μια εύπορη αθηναϊκή οικογένεια. Το ξέσπασμα του πολέμου, που έστειλε το ελληνικό ναυτιλιακό κατεστημένο από το Λονδίνο στη Νέα Υόρκη, όπου έσπευσε να ακολουθήσει και ο Ωνάσης. Η ανανέωση της φιλίας του με τον Ωνάση – μέχρι που το ενδιαφέρον και των δύο εστιάστηκε στις κόρες του Σταύρου Λιβανού.

Ο Λιβανός, ένας κορυφαίος της ελληνικής ναυτιλίας, καταγόταν από τη Χίο. Ήταν ήδη η τρίτη γενιά της οικογένειάς του που ασχολιόταν με τη θάλασσα. Κανονικά, ένας συντηρητικός νησιώτης όπως ο Λιβανός δεν θα καλωσόριζε ως γαμπρούς δύο «νεόπλουτους» στη ναυτιλία, έναν Αθηναίο και έναν (χειρότερα) επαρχιώτη «Τούρκο», αλλά ο Λιβανός ήταν τόσο φιλόδοξος όσο και πλούσιος.

Ο Νιάρχος έκανε πρώτος πρόταση στην ζωηρή Τίνα. Αυτό δεν ήταν σωστό – σύμφωνα με τα αυστηρά ελληνικά ήθη, έπρεπε να παντρευτεί πρώτα η μεγαλύτερη αδελφή. Ο Λιβανός τον απέρριψε. Όμως ο Ωνάσης, που χειρίστηκε τον εαυτό του πιο επιδέξια, έγινε δεκτός. Παντρεύτηκαν στις 28 Δεκεμβρίου 1946. Εκείνη ήταν δεκαεπτά, ο σύζυγός της σαράντα έξι. Ο Νιάρχος παντρεύτηκε την Ευγενία τον επόμενο χρόνο.

Ο εξαιρετικός αυτός πόλεμος είχε αρχίσει.

Οι δύο άνδρες ήταν εντυπωσιακά διαφορετικοί. Ο Ωνάσης ήταν άσχημος, αδρός στον λόγο, δεν είχε «κουλτούρα» και ντυνόταν σαν πλασιέ. Ο Νιάρχος ήταν όμορφος, κομψός και, με τον καιρό, απέκτησε κοινωνική ευγένεια και τα καλύτερα έργα τέχνης και άλογα. Ωστόσο, ακόμη και εκείνοι που δεν προσκυνούσαν ενστικτωδώς τους πάρα πολύ πλούσιους, κατακλύζονταν από τη γοητεία του Ωνάση, ενώ ο Νιάρχος χαρακτηριζόταν συχνά ως ψυχρός και σκυθρωπός.

Το αμοιβαίο μίσος, ο φθόνος και η περιφρόνηση των δύο γαμπρών δεν ήταν, παραδόξως, μια καθαρά αρνητική δύναμη στη ζωή κανενός από τους δύο. Έγινε μια κινητήριος δύναμη, ακόμη και μια έμπνευση.

Η άφιξη της Χριστίνας και η ύβρις του Σκορπιού

Στις 30 Απριλίου 1948, η Τίνα γέννησε τον αρσενικό διάδοχο, τον Αλέξανδρο. Τέτοια ήταν η μοναδική πίστη του Αρί στη Μοίρα, που θεωρούσε ότι ένα παιδί ήταν αρκετό, και μία πηγή αναφέρει ότι όταν η Τίνα έμεινε ξανά έγκυος, εκείνος τη χτύπησε (είχε συχνά χτυπήσει ερωμένες, «φυσιολογική» συμπεριφορά σε ορισμένους Έλληνες της γενιάς του, αναμφίβολα επιδεινωμένη στην περίπτωσή του από κρίσεις ανικανότητας). Έτσι, η Χριστίνα ήρθε στον κόσμο σε νοσοκομείο της Νέας Υόρκης στις 11 Δεκεμβρίου 1950 – μια υποδοχή αμφίθυμη εξαρχής.

Υπήρχαν βίλες, αρχοντικά, σουίτες ξενοδοχείων και ένα διαμέρισμα στο Παρίσι, στην Λεωφόρο Φος 88. Ίσως το πιο σταθερό σπίτι που γνώρισε η Χριστίνα στα πρώτα της χρόνια ήταν το Château de la Croë, κοντά στην Αντίμπ, στη Νότια Γαλλία. Εκεί, ο Ωνάσης ενοχλήθηκε ιδιαίτερα από την άφιξη του άλλου «τέρατος» – του Σταύρου Νιάρχου, ο οποίος αγόρασε ένα εξίσου ευρύχωρο πύργο λίγο πιο πάνω στην ακτή.

Σύντομα, ο Ωνάσης είχε ως έδρα του τη «Χριστίνα», το γιοτ που πήρε το όνομά του από την κόρη του, το οποίο διέθετε λεπτομέρειες όπως σκαμπό επενδυμένα με δέρμα από όρχεις φάλαινας. Ο Ωνάσης του άρεσε να αστειεύεται για την κοινωνική ανέλιξη του Νιάρχου, τις δεξιώσεις του με την Πριγκίπισσα Μαργαρίτα, την απόκτηση του ιδιωτικού του νησιού, της Σπετσοπούλας.

Ο Ωνάσης, λόγω του φόβου του για την ύβρη, ήταν επιφυλακτικός, αλλά έδειχνε την επιτυχία του παίρνοντας το ρίσκο να εξοργίσει τους Θεούς του Ολύμπου. Τα παιδιά του έκαναν το ίδιο. Η Χριστίνα έδειχνε τα κοσμήματά της από επτά χρονών. «Μερικές φορές αναρωτιέμαι αν μπορώ να αποφύγω να τα κακομάθω», αναλογιζόταν η Τίνα τότε. Η αλήθεια ήταν ότι έβλεπαν τον πατέρα τους σπάνια. Όταν ένας δημοσιογράφος επικοινώνησε με τον Ωνάση στα ένατα γενέθλια της Χριστίνας, εκείνος του είπε ότι μόλις είχαν μιλήσει στο τηλέφωνο. «Μου είπε ότι της λείπω», είπε ο Ωνάσης, «και της είπα ότι θα την δω σύντομα».

Πού; «Δεν ξέρω ακόμα», απάντησε. «Μετά ρώτησα τη Χριστίνα τι ήθελε για τα γενέθλιά της. Δεν ήταν σίγουρη. Της είπα λοιπόν να βγει στη Νέα Υόρκη και να διαλέξει ό,τι θέλει». Τελικά, όπως είπε αργότερα στον δημοσιογράφο, αγόρασε «απλώς μια κούκλα».

Κάλλας, Τζάκι και ο φόβος της απιστίας

Το πλήγμα ήρθε όταν ο Ωνάσης άφησε την Τίνα. Όλοι πίστευαν ότι ο λόγος ήταν ο έρωτας του με την ντίβα Μαρία Κάλλας. Όμως, σύμφωνα με έναν μυημένο, η Τίνα, που αγαπούσε τον σύζυγό της, είχε ερωτευτεί παράφορα τον Ρεινάλντο Ερέρα, έναν εύθυμο Βενεζουελάνο, τριάντα περίπου χρόνια νεότερο του Αρί. «

Θαυμάζει την Κάλλας – ποτέ δεν την αγάπησε», λέει η πηγή, αλλά ο Τύπος τσίμπησε. «ΦΤΩΧΟ ΜΙΚΡΟ ΠΛΟΥΣΙΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΤΙΝΑ… ΚΑΙ Η ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΟΥ ΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΟΥΝ», έγραφε η βρετανική Daily Express, προαναγγέλλοντας δυσοίωνα τους επικείμενους τίτλους της κόρης της.

Η Τίνα χώρισε τον Ωνάση, προς μεγάλη του οργή, αλλά δεν παντρεύτηκε τον Ερέρα. Παντρεύτηκε τον «καλύτερο άνθρωπο που γνώριζε», τον Μαρκήσιο του Μπλάντφορντ, τον «Σάνι». Στα δώδεκα χρόνια της, η Χριστίνα βρέθηκε στο Λι Πλέις, την εξοχική κατοικία των Μπλάντφορντ στην Οξφόρδη, και αντιμετώπιζε τα έθιμα της βρετανικής αριστοκρατίας.

Ένας οικογενειακός φίλος θυμάται ότι παρά το γεγονός ότι το μωρό είχε τη μύτη του πατέρα της και τόσο μαύρους κύκλους γύρω από τα μάτια της που έμοιαζε με ρακούν, η Τίνα έλεγε χαϊδευτικά, «Δεν είναι γλυκιά;» Η Χριστίνα είχε τη συνήθη αγανάκτηση μιας αδέξιας κόρης για μια λεπτή και όμορφη μητέρα, κάτι που επιδεινωνόταν από την προφανή, υπερβολική αγάπη της Τίνα για τον αδελφό της, τον Αλέξανδρο.

Η Χριστίνα και ο Αλέξανδρος απεχθάνονταν την Κάλλας, την οποία αποκαλούσαν «Η Τραγουδίστρια», και ήλπιζαν να ξαναπαντρευτούν οι γονείς τους. Και οι δύο απογοητεύτηκαν όταν ο Ωνάσης παντρεύτηκε την Τζάκι Κένεντι στον Σκορπιό στις 20 Οκτωβρίου 1968. Την αποκαλούσαν «Η Χήρα», και τα δάκρυα που έχυσε η Χριστίνα στον γάμο δεν ήταν χαράς.

Εκβιασμοί και προδοσία

Η Ευγενία Νιάρχου πέθανε στο υπνοδωμάτιό της στη Σπετσοπούλα λίγο μετά τα μεσάνυχτα στις 4 Μαΐου 1970. Είχε πάρει βαρβιτουρικά, αλλά υπήρχαν μώλωπες στο σώμα. Παρόλο που τελικά το πόρισμα έδειξε θάνατο από τα φάρμακα και οι τραυματισμοί αποδόθηκαν στις προσπάθειες του Νιάρχου να την επαναφέρει, η φήμη δεν καταλάγιασε.

Η πεποίθηση ότι η Ευγενία είχε δολοφονηθεί ήταν ένα από τα λίγα πράγματα που ένωσαν τον Ωνάση και την κόρη του. Όταν ο Ωνάσης αποφάσισε ότι ήταν ώρα να παντρευτεί η Χριστίνα, ο αρραβώνας με τον ναυτιλιακό κληρονόμο Πέτρο Γουλανδρή είχε σχεδόν ανακοινωθεί, όταν η Χριστίνα έφυγε από τον Σκορπιό.

Στο Μόντε Κάρλο, δίπλα σε μια πισίνα, γνώρισε έναν επιχειρηματία από το Λος Άντζελες. Το όνομά του ήταν Τζόζεφ Μπόλκερ. Ήταν 48 ετών, εύπορος κτηματομεσίτης και εντελώς αντίθετος από όσα είχε στο μυαλό του ο Ωνάσης για τη 19χρονη κόρη του. Αυτό, φυσικά, ήταν ένα από τα θέλγητρα του Μπόλκερ για εκείνη.

Η Χριστίνα πέταξε στην Καλιφόρνια και απαίτησε από τον Μπόλκερ να την παντρευτεί. Εκείνος αρνήθηκε. Αφού όμως τη βρήκε στην κρεβατοκάμαρα με ένα άδειο μπουκάλι χαπιών, την παντρεύτηκε στο Λας Βέγκας στις 29 Ιουλίου 1971. Η οργή του Ωνάση ήταν τρομακτική. Της έκοψε τα χρήματα. Η Χριστίνα βρέθηκε ξαφνικά σε έναν σουρεαλιστικό, γι’ αυτήν, κόσμο: ψώνια στην αγορά, μαγείρεμα, πλύσιμο πιάτων. Εντός πέντε εβδομάδων από τον γάμο, πέταξε στη μητέρα της στη Νέα Υόρκη, η οποία της έδωσε 200.000 δολάρια και την έστειλε πίσω στον σύζυγό της.

Ένας γάμος και μια κηδεία

Στις 22 Οκτωβρίου 1971, η Τίνα παντρεύτηκε τον Σταύρο Νιάρχο στο Παρίσι. Ο Ωνάσης έμεινε άναυδος από αυτό το δεύτερο χτύπημα. Θεώρησε τον γάμο αφύσικο, μια περιφρόνηση της Μοίρας. Όσο για τον Νιάρχο, αναμφίβολα απολάμβανε την αμηχανία του αντιπάλου του, αλλά κυρίως παντρεύτηκε επιτέλους τη γυναίκα που ήθελε τόσο καιρό.

Ο Ωνάσης δεν μπορούσε να επηρεάσει τον γάμο της π΄ρωην συζύγου του, αλλά μπορούσε να επηρεάσει τον γάμο της κόρης του. Αυτό και έκανε. Ο Μπόλκερ είπε στον Τύπο για «εξαιρετικές γονικές πιέσεις που επηρεάζουν σοβαρά την υγεία της». Η Χριστίνα χώρισε τον Μπόλκερ, ο οποίος, ευγενής μέχρι το τέλος, είπε: «Όταν ένα δισεκατομμύριο δολάρια σε εκβιάζουν, το νιώθεις! Σίγουρα!». Ο γάμος κράτησε τρεις μήνες.

Ο Αλέξανδρος, με τον οποίο η Χριστίνα είχε πλέον συμφιλιωθεί, πέθανε στις 21 Ιανουαρίου 1973. Μόλις ο Ωνάσης αποδέχτηκε ότι το ατύχημα του υδροπλάνου στο αεροδρόμιο της Αθήνας είχε αφήσει τον γιο του με μη αναστρέψιμη βλάβη στον εγκέφαλο, έδωσε την άδεια στους γιατρούς να τον αποσυνδέσουν από μηχανική υποστήριξη.

Εκείνη τη χρονιά, τα κέρδη των πετρελαιοφόρων έφτασαν σε ύψη ρεκόρ, αλλά ο Ωνάσης, συντετριμμένος από τον θάνατο του Αλέξανδρου, έδειξε ελάχιστο ενδιαφέρον. Η προσοχή στράφηκε στη Χριστίνα, ως αναπάντεχη κληρονόμο των συμφερόντων του Ωνάση. Η Τζάκι ρωτήθηκε κάποτε αν ο δεύτερος σύζυγός της έδειξε ποτέ φανερή στοργή για την κόρη του. «Ναι», φέρεται να απάντησε, «μετά τον θάνατο του Αλέξανδρου».

Ο Ωνάσης έβαλε τη Χριστίνα να εργαστεί στη Νέα Υόρκη. Είχε επιχειρηματική ευφυΐα, αλλά η ικανότητα της να συγκεντρωθεί σε κάτι ήταν περιορισμένη, επίσης ήταν φοβερά οξύθυμη. Είχε ήδη φυλακίσει τον εαυτό της στον φαύλο κύκλο της υπερφαγίας: κατανάλωνε τρία τσίζμπεργκερ και δέκα κόκα-κόλες στη σειρά, και μετά έπαιρνε κατασταλτικά της όρεξης με αμφεταμίνες. Χρειαζόταν ηρεμιστικά για να κοιμηθεί. Οι εναλλαγές της διάθεσης ήταν βίαιες. Στα μέσα Αυγούστου, στο Λονδίνο, έκανε ξανά απόπειρα αυτοκτονίας με υπνωτικά χάπια.

Στις 10 Οκτωβρίου 1974, η Τίνα Λιβάνου Ωνάση Νιάρχου βρέθηκε νεκρή στο σπίτι του Νιάρχου στο Παρίσι. Υπερβολική δόση βαρβιτουρικών. Ο θάνατος του Αλέξανδρου και η αβεβαιότητα της ζωής της Χριστίνας την είχαν καταβάλει. Η ομοιότητα μεταξύ των θανάτων των δύο αδελφών πυροδότησε θύελλα κουτσομπολιού. Η Χριστίνα, μόλις στα 23 της, είχε χάσει αδελφό, μητέρα και πατέρα μέσα σε είκοσι επτά μήνες.

KGB και αδιαφορία

Ο Ωνάσης πέθανε σε ακατάλληλη στιγμή. Τα τάνκερ δεν απέφεραν πλέον τα ίδια κέρδη. Έξι εβδομάδες μετά τον θάνατο του πατέρα της, η Χριστίνα έπρεπε να αποδείξη την αξία της ως επιχειρηματίας. Έψαχνε παράλληλα (όπως πάντα) κάποιον να την ποθήσει.

Η Χριστίνα Ωνάση βρήκε έναν Έλληνα που ήθελε να παντρευτεί. Ο Αλέξανδρος Ανδρεάδης, ένας 30χρονος, έμοιαζε μια εξαιρετική επιχειρηματική επιλογή. Ο πατέρας του, καθηγητής Στρατής Ανδρεάδης, είχε συμφέροντα σε τράπεζες, αλλά βρισκόταν σε δυσχερή θέση. Ο γάμος τους ήταν θυελλώδης. Η Χριστίνα χώρισε τον Ανδρεάδη, ο οποίος δεν έπαιξε ποτέ ρόλο στην επιχείρησή της, και πέταξε μόνη στη Μόσχα για μια συμφωνία με τη σοβιετική ναυτιλιακή εταιρεία Sovfracht.

Εκεί, γνώρισε τον Σεργκέι Καούζοφ, επικεφαλής του τμήματος τάνκερ, ο οποίος είχε σύζυγο, παιδί, γυάλινο μάτι, χρυσά δόντια και προφανή σχέση με την KGB. Φάνταζε τόσο απίθανη επιλογή όσο και ο Μπόλκερ, αλλά ο Ανδρεάδης παραμερίστηκε. Ο τρίτος γάμος της Χριστίνας, την 1η Αυγούστου 1978, ήταν μια δεκάλεπτη υπόθεση στη Μόσχα. Ο Καούζοφ είπε: «Όταν ερωτεύεσαι, τι σημασία έχει αν είσαι κομμουνιστής ή καπιταλιστής;».

Μετά από μία εβδομάδα στη Μόσχα, η Χριστίνα επέστρεψε στο Παρίσι. Ο Καούζοφ έλαβε, σπάνια αλλά όχι απροσδόκητα, βίζα εξόδου για να την ακολουθήσει.

Επιστρέφοντας στον δικό της κόσμο, η Χριστίνα μπορούσε να είναι ευγενική, πολυλογού και αδέξια σαν έφηβη, αλλά και γκρινιάρα ή αυταρχική. «Ποτέ δεν μπορούσε να διακρίνει τη φιλία από το χρήμα», είπε ένας φίλος της. Ήταν εξίσου ασταθής στην αισθηματική της ζωή. Η προσέγγισή της στη σεξουαλικότητα ήταν ανεπιτήδευτη, χωρίς να είναι άστατη. Παραδέχτηκε σε έναν πρώην εραστή της ότι ήταν πάντα παρούσα η φωνή του πατέρα της: κανείς δεν θα την αγαπήσει ποτέ πραγματικά, όλοι θα ήθελαν μόνο τα χρήματά της.

Μεγάλη φυγή

Η Χριστίνα είχε επιστρέψει στον δικό της κόσμο: Σεν Μόριτζ τον χειμώνα, Παρίσι, Λονδίνο ή Νέα Υόρκη την άνοιξη, συχνά η Λα Τζόλα τον Ιούλιο—τα κύματα της Καλιφόρνια που γαλήνευσαν τον πρώτο της γάμο—ο Σκορπιός το κατακαλόκαιρο, η ζωή της μεγαλούπολης ξανά το φθινόπωρο. Όλα αυτά με ατελείωτα, ανήσυχα ταξίδια ανάμεσα στους προορισμούς και επίπονες νηστείες σε ελβετικές κλινικές ή στην κλινική Μπούχινγκερ έξω από τη Μαρμπέγια, καθώς ο Καούζοφ δεν μπορούσε να περιορίσει τις ορέξεις της περισσότερο από τους προκατόχους του.

Όσον αφορά τον Καούζοφ, η σύνδεσή του με την KGB της επισημάνθηκε επανειλημμένα. Η ίδια έλεγε στους φίλους της ότι απλώς δεν το πίστευε. Και εκείνοι μάλιστα συμπαθούσαν τον Καούζοφ περισσότερο από όλους.

«Ήταν ένας γοητευτικός άνδρας και της έκανε πολύ καλό», λέει η Λαίδη Ενριέτα Γκέλμπερ. «Ο Ρώσος ήταν charmant. Πολύ γλυκός», αναφέρει η φίλη της από τη Λεωφόρο Φος, η Φλόρενς. «Έκανε πολλά για εκείνη. Και τη βοήθησε πολύ και στις επιχειρήσεις της».

Όμως ο Καούζοφ δεν κατάφερε να πλησιάσει περισσότερο από τον Ανδρεάδη στον έλεγχο της αυτοκρατορία, μέχρι που απομακρύνθηκε. «Τον χώρισε επειδή δεν ήταν chic», λέει η Φλόρενς Γκρίντα. «Καθόταν στο δείπνο και δεν είχε τίποτα να πει. Ήταν ανόητο».

Ήταν ένας φιλικός χωρισμός: εκείνος πήρε ένα τάνκερ 18.000 τόνων και την προσωρινή κηδεμονία του σκύλου της Χριστίνας. Όπως και με τον Μπόλκερ και τον Ανδρεάδη, η ίδια τόνιζε ότι παρέμεναν «φίλοι». Ο γάμος είχε διαρκέσει είκοσι έναν μήνες.

Κοσμική ανοησία

Η ευλαβική προπαγάνδα ήθελε τη Χριστίνα να διευθύνει πλέον την Ωνασ(σ)ική αυτοκρατορία. Στις αρχές του 1980, ζητήθηκε από τον άλλοτε καυστικά πνευματώδη Taki να γράψει τη ζωή της Χριστίνας. Εκείνος αρνήθηκε, λέγοντας σε έναν αρθρογράφο της Νέας Υόρκης ότι ήταν «μια γλάστρα».

Δεκαοκτώ ώρες αργότερα, δέχτηκε ένα τηλεφώνημα στο δωμάτιό του στο ξενοδοχείο Καρλάιλ. «Τάκη. Η Χριστίνα είμαι». Δεν είπε ποια Χριστίνα, αλλά εκείνος αναγνώρισε την προφορά της, η οποία, παρά την ακριβή βρετανική της μόρφωση, θύμιζε οδηγό ταξί από το Κουίνς. «Η Χριστίνα δεν είχε πραγματικά μητρική γλώσσα», λέει ο Τaki. «Άρχισε να εκτοξεύει αυτούς τους ναυτιλιακούς όρους: Διπύθμενα, δίδυμες έλικες. Ήταν έξαλλη… έβγαζε ατμούς».

Στην πραγματικότητα, ωστόσο, άφηνε τη διαχείριση των πραγμάτων όλο και περισσότερο στους άνδρες του πατέρα της, και αφοσιωνόταν στην αναζήτηση της διασκέδασης. Ήταν μια ζωή με ελαφρύ φορτίο, που τη ζούσε με μια εξίσου ανούσια παρέα φίλων. «Δεν υπήρχαν ρίζες εκεί», λέει ένας φίλος του πατέρα της. «Καμία ουσία. Ο Αρί ήταν ναυτικός, ένας κακοντυμένος τυχοδιώκτης—αυτή ήταν η γοητεία του—αλλά οι άνθρωποι με τους οποίους περιβαλλόταν ήταν αυθεντικοί. Με τη Χριστίνα ήταν απλώς η κοσμική κοινωνία». Η οδύσσειά της, εν ολίγοις, δεν ήταν μια προσπάθεια για κάποιον χρυσό στόχο, αλλά μια περιπλανώμενη φυγή από την ανία.

«Μαύρα βομβαρδιστικά»

Όπως ο πατέρας της, δεν είχε ενδιαφέρον για την κουλτούρα, μισούσε τη μοναξιά και πήγαινε για ύπνο αργά και απρόθυμα, σαν να φοβόταν τι θα συναντούσε, μόνη, στο σκοτάδι. Σε αντίθεση με τον πατέρα της, σπάνια άγγιζε αλκοόλ, αλλά η υπερφαγία της ήταν συχνά ανεξέλεγκτη.

Στα τριάντα της, το σώμα της φούσκωνε σαν δηλητηριασμένος σκύλος—αναφέρθηκε ένα ανώτατο όριο 118 κιλών στα ταμπλόιντ—και έγινε αγαπημένος στόχος των παπαράτσι και των κουτσομπόληδων, οι οποίοι την αποκαλούσαν «Thunderthighs» (Μπουτάρες) ή «Η Ελληνίδα Τανκερτζού».

Αργότερα προσπάθησε να το αντιμετωπίσει με ιδιαίτερα ισχυρά χάπια αμφεταμινών (τα ονόμαζε Μαύρα Βομβαρδιστικά), τα οποία της προμήθευε ένας έμπιστος της, πρώην πιλότος της Ολυμπιακής Αεροπορίας του Ωνάση. Παραδόξως, μετά το δείπνο, καταβρόχθιζε σοκολάτα, αλλά μόνο μαύρη σοκολάτα.

Κόστος «συντροφιάς»

Καθώς μεγάλωνε, έδειχνε όλο και λιγότερο πρόθυμη να εμπιστευτεί οτιδήποτε ή οποιονδήποτε δεν πλήρωνε. Ο Λουίς Μπασουάλντο, ένας Αργεντινός παίκτης πόλο, με το παρατσούκλι «Ο Παραβάτης», ο οποίος είχε επιτακτική ανάγκη χρημάτων αφού τον έδιωξε η πλούσια Αγγλίδα σύζυγός του, λάμβανε 1.000 δολάρια την ημέρα μόνο και μόνο για να βρίσκεται κοντά της στη Λεωφόρο Φος.

Όταν ήθελε να κοιμηθεί, έπαιρνε αυτό που πίστευε ότι ήταν εννέα Nembutals—μια τεράστια δόση, αλλά ο Μπασουάλντο δήλωσε ότι φρόντιζε ώστε τα τέσσερα από αυτά να είναι placebos. Η απασχόλησή του διήρκεσε δυόμισι χρόνια. Στη συνέχεια, 1,2 εκατομμύρια δολάρια βρήκαν τον δρόμο τους από τον λογαριασμό της σε έναν λογαριασμό αλλού. Ο Μπασουάλντο έφυγε για το Μπουένος Άιρες. Η Χριστίνα, απ’ ό,τι φαίνεται, τον συγχώρεσε.

Όλα αγοράζονται;

Σπάνια δεν ικανοποιούσε μια ιδιοτροπία. Η Φλόρενς Γκρίντα είχε έναν σκύλο, τον Πόνγκο, τον οποίο η Χριστίνα προσφέρθηκε να αγοράσει για 100.000 δολάρια, αλλά η Γκρίντα αρνήθηκε. Η Χριστίνα σταμάτησε να τον κυνηγά μόνο όταν μια μέρα κάθισε πάνω στον Πόνγκο, ο οποίος προσπάθησε να τη δαγκώσει.

Για μια ζωή αφιερωμένη στις απολαύσεις της σάρκας, οι συγκεκριμένες απολαύσεις της Χριστίνας ήταν εξαιρετικά απλοϊκές. Ήταν, πράγματι, λίγο πουριτανή. Απαγόρευσε το τόπλες στον Σκορπιό και έδιωξε μερικούς ανθρώπους από το νησί επειδή κάπνιζαν μαριχουάνα. Όσον αφορά τη δική της χρήση φαρμάκων, τη θεωρούσε απολύτως θεραπευτική, μια φαρμακευτική απάντηση στις ξαφνικές διακυμάνσεις του βάρους της, και τη μετάνιωνε μόνο επειδή γνώριζε ότι λειτουργούσε ενάντια στην πιο ιερή της επιθυμία: να αποκτήσει ένα μωρό.

«Της είπα: Απλά διάλεξε κάποιον. Βγες, και κάνε ένα μωρό. Γιατί να παντρευτείς;» λέει η Κόμισσα Μαρίνα Τσικόνια, φίλη της οικογένειας. «Εκείνη σοκαρίστηκε. Είπε: Τι θα σκεφτούν οι άνθρωποι του γραφείου; Ήταν παραδόξως ηθικολόγος».

Οι κακοκεφιές της χειροτέρευαν, η συμπεριφορά της γινόταν πιο ασταθής. Άλλαζε τα εσώρουχά της πολλές φορές την ημέρα, αλλά αρνιόταν να λούσει τα μαλλιά της ή να βουρτσίσει τα δόντια της, εξηγώντας ότι οι νταντάδες της την ανάγκαζαν και τώρα δεν χρειαζόταν.

Διάβασε το Poor Little Rich Girl, τη βιογραφία της Μπάρμπαρα Χάτον, και είπε στη Φλόρενς Γκρίντα ότι ήταν τρομοκρατημένη μήπως το τέλος της Χάτον—άφραγκη και εγκαταλελειμμένη—θα ήταν και το δικό της.

Η επάνοδος του Τιερί Ρουσέλ

Τότε ήταν που επανήλθε στη ζωή της ένας άνδρας που όχι μόνο τον είχε ποθήσει ως πιθανό σύζυγο μια δεκαετία νωρίτερα, αλλά είχε γίνει και ανιψιός εξ αγχιστείας της Φλόρενς Γκρίντα. Ήταν ο Τιερί Ρουσέλ.

Ο Τιερί μεγάλωσε ως ένας γεμάτος αυτοπεποίθηση νέος του κόσμου, και ήταν ιδιαίτερα φιλόδοξος στις επιχειρήσεις. Ήταν επίσης δεινός κυνηγός -φρόντιζε ένα αρσενικό ελάφι μέχρι να φτάσει στο σωστό μέγεθος για να διεκδικήσει τρόπαιο και και μετά το πυροβόλησε. «Ο Τιερί ήθελε ένα χρυσό μετάλλιο», είπε ένας Γάλλος με ειρωνεία.

Οι φήμες στο Παρίσι λένε ότι ο πατέρας του, Ενρί Ρουσέλ, ήταν αυτός που συνάντησε τη Χριστίνα και κατάφερε να αναζωπυρώσει τον έρωτα με τον γιο του. Η Χριστίνα βρήκε ξανά τον Τιερί συγκλονιστικό. Προερχόταν από ακριβώς το είδος του περιβάλλοντος στο οποίο ένιωθε πιο άνετα: πλούσιο, ευχάριστο και ευρωπαϊκό. Επιπλέον, είχε τη φήμη για μεγάλη αισθησιακή σφριγηλότητα. Επιτέλους, φαινόταν ότι η Χριστίνα είχε βρει ένα «καλό ταίρι».

Ο γάμος, η Αθηνά και η παλλακίδα

Η Χριστίνα και ο Τιερί παντρεύτηκαν στις 17 Μαρτίου 1984, με δεξίωση στο Maxim’s. Αφού συμβουλεύτηκε ειδικούς γονιμότητας, έμεινε έγκυος. Αγόρασε τον πύργο του Γκίντερ Ζακς στο Ζινζέν και τον οχύρωσε με περισσότερη ασφάλεια από το Πεντάγωνο.

Ένα κοριτσάκι γεννήθηκε με καισαρική τομή, πρόωρα, με ίκτερο, στις 28 Ιανουαρίου 1985, και ονομάστηκε Αθηνά από τη γιαγιά της. Η Χριστίνα ήταν ενθουσιασμένη. «Η Αθηνά έγινε το κέντρο της ζωής της», λέει η παιδική της φίλη Αταλάντα.

Ο Τιερί Ρουσέλ, το «καλό ταίρι», είχε άλλα σχέδια. Για δέκα χρόνια, διατηρούσε σχέση με μια Σουηδέζα, τη Γκάμπι Λάντχαγκερ, μια εντυπωσιακή ξανθιά πρώην μοντέλο, και ο γάμος του δεν στάθηκε εμπόδιο. Επτά μήνες μετά τη γέννηση της Αθηνάς, η Γκάμπι γέννησε στον Τιερί έναν γιο, τον Έρικ, στο Μάλμε της Σουηδίας.

Η Χριστίνα συγχώρεσε τον σύζυγό της και αποφάσισε να τον κρατήσει, χρησιμοποιώντας το σύνηθες όπλο της οικογένειάς της: το χρήμα. Ο Ρουσέλ είχε λάβει εκατομμύρια με τη γέννηση της Αθηνάς, και τώρα άρχισε να λαμβάνει εκατομμύρια ακόμη για τις επενδύσεις του. «Είμαι σαν Αραβίδα γυναίκα τώρα», φέρεται να είπε η Χριστίνα. «Πρέπει να μοιραστώ τον σύζυγό μου με μια παλλακίδα».

Όταν ήταν σε καλύτερη διάθεση, [η Χριστίνα] αναγνώριζε στον Τιερί ότι εκείνος συνέβαλε στη μείωση της χρήσης των χαπιών της και, πάνω απ’ όλα, της χάρισε την Αθηνά. Τόσο το μωρό όσο και οι κούκλες του ντύνονταν από τον Dior. Προσεκτικά επιλεγμένα παιδιά, όπως τα δισέγγονα του Στρατηγού Φράνκο και το παιδί του Γουίλι και της Ντομινίκ Ρίζο, οι οποίοι είχαν αντικαταστήσει τον Μπασουάλντο ως «αυλικοί», έρχονταν για να παίξουν. Είχε μια νταντά, τη Μονίκ, και δύο πρώην Βρετανούς κομάντος ως σωματοφύλακες. Η Χριστίνα φαινόταν να διασφαλίζει ότι η παιδική ηλικία της κόρης της θα ήταν όσο το δυνατόν πιο διαφορετική από τη δική της.

Εν τω μεταξύ, η δική της ζωή στένευε. «Ο Τιερί την εμπόδισε να βλέπει όλους τους παλιούς της φίλους», λέει η Λαίδη Ενριέτα Γκέλμπερ. «Ήταν τόσο απογοητευτικό να πηγαίνεις να τη δεις στον Σκορπιό. Όλοι αυτοί οι «κολλημένοι». Ήταν πολύ γενναιόδωρη και ποτέ δεν ήξερε πότε την εκμεταλλεύονταν».

Στη συνέχεια, ο Ρουσέλ την απομάκρυνε από τον ίδιο τον Σκορπιό. «Ο Τιερί δεν τού άρεσε εκεί, γιατί δεν είχε τον έλεγχο», λέει η Φλόρενς Γκρίντα. «Εκεί ήταν ο Κύριος Χριστίνα Ωνάση. Την έπεισε να πάει στη Νότια Γαλλία μετά από αυτό. Εκείνη έλεγε ότι φοβόταν πως απαγωγείς θα κυνηγούσαν το παιδί της, αλλά αυτό ήταν ανοησία. Ήταν ο Τιερί».

Τα δικά της, δικά του

Η ίδια η φατρία Ρουσέλ δεν είχε μείνει ανεπηρέαστη από την τραγωδία. Ο θείος του Τιερί, Ζαν-Κλοντ, είχε σκοτωθεί σε συντριβή ελικοπτέρου το 1972. Στη συνέχεια, τέσσερα χρόνια πριν, ο γιος του Ζαν-Κλοντ, ο Αλέν, πέθανε με τον ίδιο τρόπο.

Ο Πρόεδρος Μιτεράν, επιπλέον, κρατικοποίησε το 40% της Roussel-Uclaf, όπως ακριβώς ο Καραμανλής είχε κρατικοποιήσει τις τράπεζες του Καθηγητή Ανδρεάδη. Ωστόσο, ο πατέρας του Τιερί, Ενρί, ευημερούσε με συμφωνίες ακινήτων. Πούλησε ένα σπίτι στη Μαρμπέγια στον Αντνάν Κασόγκι, το παρισινό του σπίτι στον Βαρόνο Θίσεν και το ράντσο στην Κένυα σε έναν από τους Βιλντενστάιν.

Ο Τιερί δεν τα πήγαινε τόσο καλά, και τώρα είχε μια πιεστική ανάγκη για περιουσιακά στοιχεία. Το πρακτορείο μοντέλων του δεν πήγαινε καλά. «Το πρόβλημα είναι ότι η ατμόσφαιρα ήταν δείπνα και πάρτι», λέει ο Ζερόμ Μπονούβριε, από το πρακτορείο Glamour του Παρισιού. Ο Ρουσέλ πούλησε, υφιστάμενος, σύμφωνα με τον Μπονούβριε, χάνοντας «τρία με τέσσερα εκατομμύρια δολάρια». Αλλά αυτό ήταν ασήμαντο σε σύγκριση με τις ζημίες που υπέστη στην αφρικανική συμφωνία, οι οποίες αναφέρθηκαν ότι ανέρχονταν σε δεκάδες εκατομμύρια.

Παραδόξως, οι αποτυχίες του Τιερί Ρουσέλ φαίνεται να του έδωσαν θάρρος. «Δεν ήταν πλέον ευτυχισμένος μόνο με το να παίρνει χρήματα», λέει ένας στενός φίλος της Χριστίνας. «Είπε ότι ήθελε τον έλεγχο. Αυτό τρόμαξε τους ανθρώπους».

Διαζύγιο, Αθηνά και η τιμή της «συνύπαρξης»

Ανάμεσα σε όλους όσοι ανησύχησαν με τη Χριστίνα ήταν η Αριέττα Λιβανού. Η συνήθως σιωπηλή μητριάρχης έφτασε στο σημείο να τηλεφωνήσει στον δημοσιογράφο Πίτερ Έβανς, ο οποίος λέει: «Παραπονέθηκε ότι η Χριστίνα δεν μπορούσε να διαχωρίσει τα χρήματά της από τα συναισθήματά της». Ποτέ δεν ήταν αυτό πρόβλημα της Αριέττας.

Αλλά, σύμφωνα με έναν στενό φίλο της Χριστίνας, η άρπαγη [του ελέγχου] του Τιερί Ρουσέλ τρόμαξε τη Χριστίνα περισσότερο απ’ όλους. Ένας φίλος λέει ότι σκέφτηκε ξανά την Μπάρμπαρα Χάτον. Χώρισε τον Τιερί Ρουσέλ στα τέλη του καλοκαιριού του 1986. Λέγεται ότι κέρδισε από την ένωση κάτι πολύ πάνω από 50 εκατομμύρια δολάρια. Η Χριστίνα έπαθε υπερφαγία και ρίχτηκε με μανία στη φροντίδα του παιδιού. Τα δώρα για τα τρίτα γενέθλια της Αθηνάς περιελάμβαναν ένα κοπάδι πρόβατα.

Η ένωση Τιερί-Χριστίνας, η οποία είχε μεταμφιεστεί με αξιοσημείωτα λεπτό τρόπο, αποτέλεσε εν μέρει το θέμα ενός μυθιστορήματος, του La Grecque, από δύο πρώην ρεπόρτερ του Paris Match, το οποίο πούλησε γρήγορα στη Γαλλία, προφανώς προς ταπείνωση του Τιερί Ρουσέλ. Όμως το διαζύγιο ήταν ακόμη χειρότερο από τον γάμο.

Δύο μήνες μετά τον χωρισμό, ο Τιερί απέκτησε άλλο ένα παιδί με τη Γκάμπι Λάντχαγκερ, ένα κορίτσι, τη Σαντρίν. Απελπισμένη να μείνει κοντά στον Τιερί, με οποιονδήποτε τρόπο, η Χριστίνα άρχισε να γίνεται φίλη με τη Γκάμπι. Τους προσκάλεσε στη Νότια Γαλλία και τους αγόρασε δώρα. «Είναι κάπως ωραίο να τους βλέπεις όλους να παίζουν μαζί», είπε σε μια φίλη με μελαγχολία.

Φημολογείτο πλέον ότι η Χριστίνα πλήρωνε τον Τιερί για οποιονδήποτε χρόνο περνούσε στην παρέα της. Η συνεχιζόμενη εκμετάλλευση εξόργισε την οικογένεια και τους φίλους της. Ένα βράδυ στο Σεν Μόριτζ στο King’s, το νυχτερινό κέντρο του ξενοδοχείου Palace, ο Κωνσταντίνος Νιάρχος, ο νεότερος γιος του Σταύρου, ζήτησε από την εξαδέλφη του Χριστίνα να χορέψουν, λέγοντας με νόημα ότι αυτό δεν θα της κόστιζε αρκετά εκατομμύρια. Ο Τιερί Ρουσέλ, ως bully σε σχολείο, τον γρονθοκόπησε.

Τον επόμενο Αύγουστο έδωσε ένα πάρτι για διακόσιους περίπου καλεσμένους στο Τριανόν, τον πύργο που νοίκιαζε στο Καπ Φερά. Ήταν μια χαρούμενη υπόθεση, και η Χριστίνα χόρευε όλη νύχτα, αλλά υπήρχαν υποβόσκουσες εντάσεις. «Έχεις ένα πανέμορφο νησί, Χριστίνα», είπε ο Κλοντ Ρολάν. «Τι κάνεις εδώ στην Κυανή Ακτή;». Οι πετσέτες είχαν την επιγραφή: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΙ ΤΙΕΡΙ. «Επρόκειτο να ξαναπαντρευτούν», λέει η Αν Λυόν, μια καλεσμένη. «Αυτό ήταν εννοούμενο».

Η τελευταία πτήση

Εκείνο το φθινόπωρο, η Χριστίνα πήγε σε μια ελβετική κλινική για να αποκτήσει φόρμα για τη νέα της ζωή, και έχασε δεκαοκτώ κιλά. «Θέλω να χάσω άλλα εννέα κιλά», είπε σε φίλους. Στις 20 Οκτωβρίου, πέταξε στο Μπουένος Άιρες για να δει τους φίλους της, τη Μαρίνα και τον Αλμπέρτο Ντοντέρο, τον γιο του πρώτου μέντορα του πατέρα της. Ο Τιερί παρέμεινε στο Παρίσι, και η Αθηνά ήταν στο Ζινζέν. Τη Χριστίνα συνόδευε η Ελένη, η πιστή της υπηρέτρια, η οποία είχε εργαστεί παλαιότερα για την Κάλλας, και η Αταλάντα ντε Καστελάν, το γένος Πολίτη, πλέον παντρεμένη και διακοσμήτρια με κύριο πελάτη τη Χριστίνα Ωνάση.

Στο Μπουένος Άιρες, όπως πάντα, πήρε μια σουίτα στο Alvear Palace, εν μέρει από ευαισθησία για τους οικοδεσπότες της, επειδή η Χριστίνα ήταν τόσο εθισμένη στο τηλέφωνο όσο και στην Coca-Cola, και μπορούσε να απασχολεί τις γραμμές για ώρες καθημερινά. Την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου, παρευρέθηκε σε ένα πάρτι στο Le Club, πρώην Régine’s. Υπήρχαν πενήντα καλεσμένοι, οι περισσότεροι συνοδευόμενοι από τουλάχιστον έναν σωματοφύλακα, και το πάρτι ήταν για τα τεσσαρακοστά γενέθλια της Μαρίνα Ντοντέρο, αλλά η Χριστίνα Ωνάση ήταν σαφώς το αστέρι.

«Μια ελληνική μπάντα έπαιζε τον «Ζορμπά». Ήταν το κέντρο της προσοχής», λέει ένας καλεσμένος. Ο τρόπος με τον οποίο αγκάλιασε τρυφερά τον παλιό της φίλο Χόρχε Τσομλεκτζόγλου, τον αδελφό της Μαρίνα, έκανε τον μύλο των φημών να περιστρέφεται. «Όλοι ψιθύριζαν», λέει ο καλεσμένος, «Ο Χόρχε ήταν ο nuevo… ο πέμπτος…».

Η Χριστίνα πέταξε πίσω στο Παρίσι στις είκοσι τέσσερις, έχοντας ήδη αποφασίσει να επιστρέψει στο Μπουένος Άιρες. Το τι συνέβη ανάμεσα σε αυτήν και τον Τιερί δεν έγινε ποτέ γνωστό.

Η Φλόρενς Γκρίντα λέει ότι η Χριστίνα, σε κάποιο σημείο, είχε συνειδητοποιήσει ότι ο Τιερί Ρουσέλ είχε πλέον μια άλλη γυναίκα στη ζωή του, και όχι απλώς μια περιστασιακή ερωμένη, αλλά μια επίσημη ερωμένη. «Αυτό ήταν το τελευταίο χτύπημα», λέει. Η Χριστίνα επέστρεψε στο Μπουένος Άιρες στις 9 Νοεμβρίου. «Έκανα κάποιες δουλειές και έλυσα κάποια οικογενειακά προβλήματα», είπε σε έναν φίλο της.

Φαίνεται ότι η Χριστίνα έψαχνε πραγματικά για ένα πιο ήσυχο μέρος για να μεγαλώσει την κόρη της. Η ιδέα της επιστροφής στην Αγγλία είχε απορριφθεί, αλλά μιλούσε ποικιλοτρόπως για την αγορά μιας finca στην Πορτογαλία ή ενός παραθαλάσσιου σπιτιού στην Καλιφόρνια. Τώρα πήρε την απόφασή της. «Νιώθω καλά εδώ», είπε σε έναν Αργεντινό φίλο. Θα αγόραζε ακίνητα στη χώρα όπου ο πατέρας της, κάτι σαν εθνικός ήρωας, ο οποίος κατείχε αργεντίνικο διαβατήριο μέχρι την ημέρα του θανάτου του, είχε κάνει τα σκοτεινά ξεκινήματα της περιουσίας του. Μίλησε για την αγορά μιας estancia (μεγάλης ιδιοκτησίας γης) και άρχισε ενεργά να ψάχνει για ένα διαμέρισμα στο Μπουένος Άιρες.

Ραγισμένη καρδιά

Η Χριστίνα τηλεφωνούσε στην κόρη της τέσσερις ή πέντε φορές την ημέρα, και μιλούσε εξίσου συχνά στον Τιερί Ρουσέλ. Τα βράδια υπήρχαν, φυσικά, πάρτι. Κάθε Σαββατοκύριακο πήγαινε με τους Ντοντέρο στην Τορτουγκίτας, ένα κλαμπ εξοχής στο οποίο είχαν μεγάλο ενδιαφέρον, είκοσι μίλια βορειοανατολικά του Μπουένος Άιρες.

Την Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου, η Χριστίνα τηλεφώνησε, μεταξύ άλλων, στη Ντομινίκ Ρίζο, και προσπάθησε να την πείσει να την ακολουθήσει. Είπε ότι είχε αποφασίσει, για μία φορά, να μην περάσει τα Χριστούγεννα στο Σεν Μόριτζ, αλλά να μείνει στην Αργεντινή. Θα συναντούσε την Αθηνά στο Beverly Hills Hotel, όπου είχαν ήδη κλειστεί δύο μπανγκαλόου. «Μιλούσε για τον Τιερί συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια», λέει ο Γουίλι Ρίζο, «υπερβολικά». Η Ντομινίκ, έγκυος, αρνήθηκε ότι μπορούσε να κάνει το ταξίδι.

Εκείνο το βράδυ, υπήρχε άλλο ένα μπάρμπεκιου. Η Χριστίνα έφυγε στις μία και μισή το πρωί, νωρίς για εκείνη. Είχε πει στους Ντοντέρο ότι θα τους έβλεπε στο πρωινό στις εννέα. Όταν ακόμα δεν ήταν εκεί στις δέκα, η Μαρίνα πήγε στο δωμάτιο της Χριστίνας. Δεν ήταν στο κρεβάτι, οπότε η Μαρίνα πήγε στο μπάνιο. Αυτό που είδε εκεί την έκανε να καλέσει γιατρό ουρλιάζοντας.

Ήταν λάθος να οδηγηθεί το σώμα στην Clínica del Sol, επειδή οι γιατροί εκεί αρνήθηκαν καθώς η Χριστίνα δεν είχε πεθάνει στις εγκαταστάσεις τους, να υπογράψουν το πιστοποιητικό θανάτου. Αυτό σήμαινε ότι ένας δικαστής ορίστηκε αναγκαστικά για να εξετάσει τον θάνατο, και οι φήμες άρχισαν να στροβιλίζονται.

Χάπια είχαν βρεθεί στο πάτωμα, για παράδειγμα, και υπήρξε άμεση εικασία ότι η Χριστίνα, μετά από τόσες ψεύτικες προσπάθειες, είχε καταφέρει να βάλει τέλος στη ζωή της. Μια άλλη θεωρία, δημοφιλής στους κουτσομπόληδες του Μπουένος Άιρες, ήταν ότι είχε κάνει ενθουσιώδη έρωτα και είχε υπερδιεγερθεί από νιτρώδες αμύλιο — poppers — το οποίο σε αυτόν τον κύκλο δύσκολα θα θεωρούνταν «ναρκωτικό». Η έκθεση του ιατροδικαστή, ωστόσο, απέκλεισε οποιοδήποτε σεξουαλικό παιχνίδι, και οι φίλοι της Χριστίνας συμφωνούν μέχρι και σήμερα ότι η κατάσταση του μυαλού της δεν ήταν αυτή ενός αυτόχειρα.

Η κληρονομιά και οι Ερινύες

Ο Χόρχε Τσομλεκτζόγλου, ο οποίος επιμένει ότι δεν ήταν παρά ένας στενός φίλος, έχει πει ότι η Χριστίνα είχε συμφιλιωθεί με το γεγονός ότι ήταν το τέλος ανάμεσα σε αυτήν και τον Τιερί Ρουσέλ. «Η Χριστίνα είχε ανακαλύψει ότι η ευτυχία μπορεί να βρεθεί μόνο στα απλά πράγματα της ζωής», λέει. Υπάρχουν εικασίες ότι βρισκόταν στα πρόθυρα της πλήρους αναδιάρθρωσης της περιουσίας της, πιθανώς όχι υπέρ του Τιερί, οπότε και αυτό φαίνεται να συνηγορεί κατά της θεωρίας ότι αφαίρεσε τη ζωή της.

Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι πέθανε όπως και η μητέρα της, φυσικά. Υπήρξαν πάρα πολλά χάπια, πάρα πολλές δραστικές αλλαγές βάρους και συνολικά υπερβολικό ψυχολογικό στρες. Προσθέστε ακόμη μια βάναυση δίαιτα και ένα ζεστό μπάνιο. Προσθέστε επίσης τον Τιερί Ρουσέλ. «Η Χριστίνα πέθανε από chagrin d’amour», λέει ο Γουίλι Ρίζο, απλά. Μια ραγισμένη καρδιά.

Το ανήσυχο, άτυχο ταξίδι της Χριστίνας Ωνάση τελείωσε, αλλά η ιστορία, φυσικά, συνεχίστηκε. Ο Τζόζεφ Μπόλκερ πέθανε από λευχαιμία. Ο Αλέξανδρος Ανδρεάδης ξαναπαντρεύτηκε. Ο Σεργκέι Καούζοφ ζει στο Λονδίνο, δίπλα στο Harrods, απολαμβάνοντας τη ζωή ενός πολυεκατομμυριούχου στην παρέα της σαγηνευτικής εικοσιεπτάχρονης κόρης ενός μεγιστάνα γαλακτοκομικών προϊόντων της Μασαχουσέτης. Ο Σταύρος Νιάρχος, ο οποίος φέρεται να είπε σε δείπνο στη Νέα Υόρκη ότι «δεν εξεπλάγη» από τον θάνατο της Χριστίνας, εξακολουθεί να είναι ευπρόσδεκτος καλεσμένος του διπλού κουνιάδου του, Τζορτζ Λιβανού. Και η μικρή Αθηνά Ρουσέλ κληρονομεί μια περιουσία που εκτιμάται στο μισό δισεκατομμύριο δολάρια.

Η Χριστίνα Ωνάση κάποτε εξέφρασε την ευχή η κόρη της να έχει μια πιο ευτυχισμένη ζωή από τη δική της. Η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται πάντα, αλλά τα ταμπλόιντ δυστυχώς το κάνουν, και αυτά είναι μεταξύ των Ερινυών που η Αθηνά θα πρέπει να αντιμετωπίσει.