Το 1974, μια ακροαριστερή οργάνωση, γνωστή ως «Symbionese Liberation Army», εισέβαλε βίαια στο διαμέρισμα της 19χρονης Patty Hearst, κληρονόμου της οικογένειας Hearst.

Οι ένοπλοι επιτέθηκαν στον αρραβωνιαστικό της, τον ακινητοποίησαν, και αφού έδεσαν την ίδια, την απήγαγαν μέσα στη νύχτα. Τα όσα ακολούθησαν έκαναν τη συγκεκριμένη απαγωγή μία από τις πιο αμφιλεγόμενες και μυστηριώδεις υποθέσεις της σύγχρονης αμερικανικής ιστορίας.

Μέσα σε λίγες εβδομάδες αιχμαλωσίας, η νεαρή γυναίκα φάνηκε να μεταμορφώνεται ριζικά. Η εγγονή του ισχυρού εκδότη William Randolph Hearst εμφανίστηκε σε ηχογραφημένα μηνύματα να δηλώνει πως επέλεξε να ενταχθεί στην οργάνωση.

Μάλιστα, υιοθέτησε το όνομα «Tania» και συμμετείχε σε ληστεία τράπεζας. Όταν συνελήφθη το 1975, η εικόνα της δεν θύμιζε σε τίποτα την άλλοτε απολιτική κληρονόμο, όπως γράφει το BBC.

Ποια είναι η Patty Hearst

Η Patty Hearst γεννήθηκε το 1954 στο Σαν Φρανσίσκο, σε ένα περιβάλλον πλούτου και προστασίας. Μεγάλωσε σε μια οικογένεια με τεράστια οικονομική επιρροή, αλλά και με έντονα κοινωνικά στεγανά.

Η ίδια περιέγραφε τα παιδικά της χρόνια ως ιδανικά. Στα 16 της γνώρισε τον μεγαλύτερό της καθηγητή μαθηματικών, Steven Weed, με τον οποίο ανέπτυξε ερωτική σχέση. Παρά τις αντιρρήσεις της οικογένειάς της, αρραβωνιάστηκαν και μετακόμισαν μαζί.

Η απαγωγή

Στις 4 Φεβρουαρίου 1974 μέλη της «Symbionese Liberation Army» εισέβαλαν στο σπίτι της, χτύπησαν τον Weed και απήγαγαν την ίδια.

Η νεαρή μεταφέρθηκε σε κρησφύγετο και κρατήθηκε σε ντουλάπα, απομονωμένη από το φως και τον έξω κόσμο. Όπως περιέγραψε αργότερα, υπέστη κακοποίηση, ψυχολογική πίεση και βιασμό.

Αρχικά, η οργάνωση ζήτησε ανταλλαγή κρατουμένων. Στη συνέχεια όμως απαίτησε από την οικογένεια Hearst να χρηματοδοτήσει διανομή τροφίμων στους φτωχούς. Η προσπάθεια αυτή αποδείχθηκε χαοτική και κατέληξε σε επεισόδια.

Τον Απρίλιο του 1974, η Hearst εμφανίστηκε σε ηχογραφημένο μήνυμα δηλώνοντας ότι επέλεξε να ενταχθεί στην οργάνωση και να αγωνιστεί μαζί της. Λίγες ημέρες αργότερα, συμμετείχε ενεργά σε ληστεία τράπεζας στο Σαν Φρανσίσκο, κρατώντας αυτόματο όπλο. Η εικόνα της, καταγεγραμμένη από κάμερες ασφαλείας, έκανε τον γύρο της χώρας.

Η συμπεριφορά της δίχασε την κοινή γνώμη. Για κάποιους, ήταν θύμα πλύσης εγκεφάλου και βίαιης χειραγώγησης. Για άλλους, είχε επιλέξει συνειδητά να ενταχθεί σε μια επαναστατική οργάνωση, βρίσκοντας νόημα σε έναν σκοπό που της έλειπε.

Η ίδια αργότερα περιέγραψε τη στιγμή της ληστείας ως θολή και αποσπασματική, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε πλήρη επίγνωση των πράξεών της.

Η σύλληψη

Τον Μάιο του 1974, συμμετείχε σε ακόμη ένα περιστατικό, όπου πυροβόλησε για να βοηθήσει συνεργάτες της να διαφύγουν από κατάστημα. Το γεγονός αυτό θεωρήθηκε από πολλούς ως απόδειξη ότι δεν επιθυμούσε να δραπετεύσει, παρότι είχε την ευκαιρία.

Η δράση της ομάδας άρχισε να καταρρέει όταν η αστυνομία εντόπισε κρησφύγετό τους στο Λος Άντζελες. Σε ανταλλαγή πυρών με τους αστυνομικούς σκοτώθηκαν έξι μέλη της οργάνωσης. Η Hearst δεν βρισκόταν εκεί και παρέμεινε ασύλληπτη για περισσότερο από έναν χρόνο.

Συνελήφθη τελικά τον Σεπτέμβριο του 1975, περίπου 19 μήνες μετά την απαγωγή της.

Η δίκη

Η δίκη της προκάλεσε τεράστιο ενδιαφέρον. Η υπεράσπιση υποστήριξε ότι είχε υποστεί πλύση εγκεφάλου και ενεργούσε υπό απειλή. Παρά τα επιχειρήματα αυτά, το δικαστήριο την έκρινε ένοχη για ένοπλη ληστεία και χρήση όπλου.

Το 1976 καταδικάστηκε σε επτά χρόνια φυλάκισης. Ωστόσο, η ποινή της μειώθηκε το 1979 από τον πρόεδρο Τζίμι Κάρτερ. Αργότερα, το 2001, έλαβε πλήρη χάρη από τον πρόεδρο Μπιλ Κλίντον, κλείνοντας και τυπικά το νομικό κεφάλαιο της υπόθεσης.

Παρά την πάροδο των δεκαετιών, η ιστορία της παραμένει αινιγματική. Ήταν ένα θύμα που υπέκυψε υπό ακραία πίεση ή μια γυναίκα που επέλεξε να επαναπροσδιορίσει τη ζωή της μέσα από μια βίαιη ιδεολογία;

