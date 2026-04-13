Patty Hearst: Η απαγωγή που δίχασε τις ΗΠΑ – Πώς από θύμα βρέθηκε κατηγορούμενη για ένοπλη ληστεία
Stories 13 Απριλίου 2026, 14:00

Patty Hearst: Η απαγωγή που δίχασε τις ΗΠΑ – Πώς από θύμα βρέθηκε κατηγορούμενη για ένοπλη ληστεία

Ήταν μόλις 19 ετών όταν την απήγαγαν μέσα στη νύχτα. Κανείς όμως δεν περίμενε ότι λίγους μήνες αργότερα, το όνομά της θα συνδεόταν με ένοπλες ληστείες.

Ίλντα Τόσκα
Ίλντα Τόσκα
Το 1974, μια ακροαριστερή οργάνωση, γνωστή ως «Symbionese Liberation Army», εισέβαλε βίαια στο διαμέρισμα της 19χρονης Patty Hearst, κληρονόμου της οικογένειας Hearst.

Οι ένοπλοι επιτέθηκαν στον αρραβωνιαστικό της, τον ακινητοποίησαν, και αφού έδεσαν την ίδια, την απήγαγαν μέσα στη νύχτα. Τα όσα ακολούθησαν έκαναν τη συγκεκριμένη απαγωγή μία από τις πιο αμφιλεγόμενες και μυστηριώδεις υποθέσεις της σύγχρονης αμερικανικής ιστορίας.

Η συμπεριφορά της δίχασε την κοινή γνώμη

Μέσα σε λίγες εβδομάδες αιχμαλωσίας, η νεαρή γυναίκα φάνηκε να μεταμορφώνεται ριζικά. Η εγγονή του ισχυρού εκδότη William Randolph Hearst εμφανίστηκε σε ηχογραφημένα μηνύματα να δηλώνει πως επέλεξε να ενταχθεί στην οργάνωση.

Μάλιστα, υιοθέτησε το όνομα «Tania» και συμμετείχε σε ληστεία τράπεζας. Όταν συνελήφθη το 1975, η εικόνα της δεν θύμιζε σε τίποτα την άλλοτε απολιτική κληρονόμο, όπως γράφει το BBC.

Ποια είναι η Patty Hearst

Η Patty Hearst γεννήθηκε το 1954 στο Σαν Φρανσίσκο, σε ένα περιβάλλον πλούτου και προστασίας. Μεγάλωσε σε μια οικογένεια με τεράστια οικονομική επιρροή, αλλά και με έντονα κοινωνικά στεγανά.

Η ίδια περιέγραφε τα παιδικά της χρόνια ως ιδανικά. Στα 16 της γνώρισε τον μεγαλύτερό της καθηγητή μαθηματικών, Steven Weed, με τον οποίο ανέπτυξε ερωτική σχέση. Παρά τις αντιρρήσεις της οικογένειάς της, αρραβωνιάστηκαν και μετακόμισαν μαζί.

Η απαγωγή

Στις 4 Φεβρουαρίου 1974 μέλη της «Symbionese Liberation Army» εισέβαλαν στο σπίτι της, χτύπησαν τον Weed και απήγαγαν την ίδια.

Η νεαρή μεταφέρθηκε σε κρησφύγετο και κρατήθηκε σε ντουλάπα, απομονωμένη από το φως και τον έξω κόσμο. Όπως περιέγραψε αργότερα, υπέστη κακοποίηση, ψυχολογική πίεση και βιασμό.

Αρχικά, η οργάνωση ζήτησε ανταλλαγή κρατουμένων. Στη συνέχεια όμως απαίτησε από την οικογένεια Hearst να χρηματοδοτήσει διανομή τροφίμων στους φτωχούς. Η προσπάθεια αυτή αποδείχθηκε χαοτική και κατέληξε σε επεισόδια.

Τον Απρίλιο του 1974, η Hearst εμφανίστηκε σε ηχογραφημένο μήνυμα δηλώνοντας ότι επέλεξε να ενταχθεί στην οργάνωση και να αγωνιστεί μαζί της. Λίγες ημέρες αργότερα, συμμετείχε ενεργά σε ληστεία τράπεζας στο Σαν Φρανσίσκο, κρατώντας αυτόματο όπλο. Η εικόνα της, καταγεγραμμένη από κάμερες ασφαλείας, έκανε τον γύρο της χώρας.

Η συμπεριφορά της δίχασε την κοινή γνώμη. Για κάποιους, ήταν θύμα πλύσης εγκεφάλου και βίαιης χειραγώγησης. Για άλλους, είχε επιλέξει συνειδητά να ενταχθεί σε μια επαναστατική οργάνωση, βρίσκοντας νόημα σε έναν σκοπό που της έλειπε.

Η ίδια αργότερα περιέγραψε τη στιγμή της ληστείας ως θολή και αποσπασματική, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε πλήρη επίγνωση των πράξεών της.

Η σύλληψη

Τον Μάιο του 1974, συμμετείχε σε ακόμη ένα περιστατικό, όπου πυροβόλησε για να βοηθήσει συνεργάτες της να διαφύγουν από κατάστημα. Το γεγονός αυτό θεωρήθηκε από πολλούς ως απόδειξη ότι δεν επιθυμούσε να δραπετεύσει, παρότι είχε την ευκαιρία.

Η δράση της ομάδας άρχισε να καταρρέει όταν η αστυνομία εντόπισε κρησφύγετό τους στο Λος Άντζελες. Σε ανταλλαγή πυρών με τους αστυνομικούς σκοτώθηκαν έξι μέλη της οργάνωσης. Η Hearst δεν βρισκόταν εκεί και παρέμεινε ασύλληπτη για περισσότερο από έναν χρόνο.

Συνελήφθη τελικά τον Σεπτέμβριο του 1975, περίπου 19 μήνες μετά την απαγωγή της.

Η δίκη

Η δίκη της προκάλεσε τεράστιο ενδιαφέρον. Η υπεράσπιση υποστήριξε ότι είχε υποστεί πλύση εγκεφάλου και ενεργούσε υπό απειλή. Παρά τα επιχειρήματα αυτά, το δικαστήριο την έκρινε ένοχη για ένοπλη ληστεία και χρήση όπλου.

Το 1976 καταδικάστηκε σε επτά χρόνια φυλάκισης. Ωστόσο, η ποινή της μειώθηκε το 1979 από τον πρόεδρο Τζίμι Κάρτερ. Αργότερα, το 2001, έλαβε πλήρη χάρη από τον πρόεδρο Μπιλ Κλίντον, κλείνοντας και τυπικά το νομικό κεφάλαιο της υπόθεσης.

Παρά την πάροδο των δεκαετιών, η ιστορία της παραμένει αινιγματική. Ήταν ένα θύμα που υπέκυψε υπό ακραία πίεση ή μια γυναίκα που επέλεξε να επαναπροσδιορίσει τη ζωή της μέσα από μια βίαιη ιδεολογία;

Ελληνικές Τράπεζες: Αυξάνει τις τιμές στόχους η HSBC – Επιστρέφει το επενδυτικό ενδιαφέρον  

Ελληνικές Τράπεζες: Αυξάνει τις τιμές στόχους η HSBC – Επιστρέφει το επενδυτικό ενδιαφέρον  

Πολλοί γύρω σας, αλλά… νιώθετε μόνοι; Η «σιωπηλή» ασυμμετρία που επιβαρύνει την καρδιά

Πολλοί γύρω σας, αλλά… νιώθετε μόνοι; Η «σιωπηλή» ασυμμετρία που επιβαρύνει την καρδιά

Axios: Το παράθυρο για συνομιλίες δεν έχει ακόμα κλείσει, ενώ η αντιπαράθεση μεταφέρεται στα Στενά του Ορμούζ

Axios: Το παράθυρο για συνομιλίες δεν έχει ακόμα κλείσει, ενώ η αντιπαράθεση μεταφέρεται στα Στενά του Ορμούζ

Ο Γκοντάρ και ο πόλεμος – Τα μέτωπα του 20ού αιώνα πυροδότησαν μια επανάσταση στον κινηματογράφο

Ο πόλεμος διατρέχει το έργο του Ζαν-Λυκ Γκοντάρ (1930-2022) σαν μια ανεξέλεγκτη και τραυματική δύναμη που διαπερνά τα καλλιτεχνικά χαρακώματα του 20ού αιώνα - Μια νέα έκθεση το φωτίζει.

Μαρία Μαγδαληνή - Η δισδιάστατη φιγούρα της γυναίκας απέναντι στον άδειο τάφο

«Η Εκκλησία παρουσίασε τη Μαρία Μαγδαληνή ως μια γυναίκα που είχε παραστρατήσει. Ώρα να επανεξετάσουμε τον ρόλο της στην ιστορία του Πάσχα» γράφει η Anne Thériault στο Βroadview.

Οι γυναίκες ήταν οι πρώτες που κήρυξαν την Ανάσταση – Αλλά η θέση τους στην Εκκλησία παραμένει αμφιλεγόμενη

Στον ευρύτερο χριστιανικό κόσμο, ιδιαίτερα στον προτεσταντικό χώρο, το ζήτημα της χειροτονίας των γυναικών παραμένει αντικείμενο έντονου διαλόγου.

Η Γκλόρια Στάινεμ στα 92 της: Οι γυναίκες είναι ίσως οι μόνες που γίνονται πιο ριζοσπαστικές με τα χρόνια

Το 1963, η Στάινεμ έγινε πρωτοσέλιδο ως δημοσιογράφος, μετά την αποκαλυπτική της έκθεση «Ήμουν λαγουδάκι του Playboy». Σήμερα, μιλάει στο Vanity Fair για το νέο της αυτοβιογραφικό βιβλίο, «An Unexpected Life».

«Έστειλε κάποιον με μαύρα γάντια να με εκφοβίσει» - Ο φωτογράφος που ζούμαρε στο «τέρας»

Ένα νέο βιβλίο συγκεντρώνει τα κλικ του καταξιωμένου φωτορεπόρτερ, Κρίστοφερ Άντερσον, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από ζώνες συγκρούσεων έως τον στενό κύκλο του Τραμπ.

Ρίξτε μια ματιά στο τρένο με το οποίο ταξίδευε ο Τίτο, ο αιώνιος παρτιζάνος

Όταν βρισκόταν σε πλήρη λειτουργία, το «Μπλε Τρένο» του Τίτο, φιλοξενούσε έναν κινηματογράφο, υπηρεσίες ραδιοφώνου και ένα ιδιωτικό βαγόνι-υπνοδωμάτιο για τον Τίτο και τη σύζυγό του Γιοβάνκα.

Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα ξεκίνησε την καριέρα του με ένα έπαθλο 2.000 δολαρίων σε φοιτητικό διαγωνισμό

Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα ξεκίνησε τη μακρά πορεία του στον κινηματογράφο συμμετέχοντας σε έναν διαγωνισμό πανεπιστημίου και κατάφερε να κάνει το παγκόσμιο κοινό να παραληρεί με τις αφηγήσεις του.

«Εσύ τη σκότωσες» – Δαίμονες, εξάρτηση και μια θηλιά – Ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ μέσα από τα ημερολόγια του

Η κατάρα της δυναστείας των Ηνωμένων Πολιτειών, των Κένεντι, επιστρέφει μέσα από τις αποκαλύψεις της νέας βιογραφίας του τον Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ

Τι σημαίνει η εκλογική ήττα Όρμπαν για Πούτιν, Τραμπ και γιατί χαμογελούν στην Ευρώπη

Ο πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν έχει βάλει σε αδιέξοδο την Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και χρόνια. Η εκλογή του Πέτερ Μαγιάρ θα μπορούσε να το αλλάξει αυτό, έστω και κατά κάποιο τρόπο;

Ο Γουόκερ Σκόμπελ θα κάνει «κοπάνα» από τον σχολικό χορό επειδή οι θαυμαστές του απειλούν όλες τις κοπέλες με τις οποίες κάνει παρέα

Ο σχολικός χορός είναι το σημαντικότερο event στη ζωή κάθε έφηβου στις ΗΠΑ, αλλά ο νεαρός ηθοποιός Γουόκερ Σκόμπελ δεν θα το απολαύσει

Δούκας για ήττα Όρμπαν: Κανένα καθεστώς που εργαλειοποιεί το κράτος δικαίου δεν είναι αήττητο

«Μετά από 16 χρόνια, οι πολίτες στην Ουγγαρία αλλάζουν τους όρους του παιχνιδιού», υπογράμμισε ο δήμαρχος Αθηναίων και μέλος του Πολιτικού Κέντρου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Χάρης Δούκας

Αφθώδης πυρετός: «Θυσιάζουν τη Λέσβο για να σωθεί η υπόλοιπη Ελλάδα»

Ο αφθώδης πυρετός εξακολουθεί να πλήττει την κτηνοτροφία στη Λέσβο ενώ όλα τα βασικά ζητήματα παραμένουν «στον αέρα» - Μιλούν στο in ο κτηνίατρος Γιάννης Τσακίρης, ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής και ο αντιπρόεδρος του αγροτοκτηνοτροφικού συλλόγου Μανταμάδου, Νίκος Αψώκαρδος

«Ούτε πόλεμος, ούτε ειρήνη»: Η ζωή στη Γάζα έξι μήνες μετά την «εκεχειρία»

Από τη συμφωνία του Οκτωβρίου του 2025, οι επιθέσεις συνεχίζονται, η ανθρωπιστική βοήθεια είναι ανεπαρκής και οι περιφερειακές συγκρούσεις επιδεινώνουν την αστάθεια στη Γάζα

Πάπας Λέων σε Ντόναλντ Τραμπ: Θα συνεχίσω να μιλάω ενάντια στον πόλεμο και να προωθώ την ειρήνη

«Δεν νομίζω ότι το μήνυμα του Ευαγγελίου προορίζεται να κακοποιηθεί με τον τρόπο που το κάνουν μερικοί άνθρωποι», ανέφερε ο πάπας Λέων, απαντώντας στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ

Ο ξέφρενος χορός του μελλοντικού υπουργού Υγείας στην Ουγγαρία - Ξεσάλωσε μετά τη νίκη του Μαγιάρ

Τον «γύρο» του διαδικτύου κάνει βίντεο με τον μελλοντικό υπουργό Υγείας της Ουγγαρίας, ο οποίος χορεύει πανηγυρίζοντας την εκλογική νίκη του Μαγιάρ

Οι Αμερικανοί έχουν δύο εβδομάδες προθεσμία να σταματήσουν τον Τραμπ

«Το μόνο που είναι απαραίτητο για να τερματιστεί ο αντισυνταγματικός και εγκληματικός πόλεμος επιθετικότητας του Τραμπ κατά του Ιράν είναι το Κογκρέσο να κάνει τη δουλειά του»

Κατάσκοποι στις ζωές των άλλων – Χιλιάδες εργάτες της AI χτενίζουν το Διαδίκτυο για τα προσωπικά σας δεδομένα

H Scale AI και άλλες εταιρείες ζητούν «ειδικούς» για την εκπαίδευση της τεχνητής νοημοσύνης, μετά όμως τους ζητούν να χτενίζουν προφίλ στο Instagram.

Οι γιοι του Μάικλ Τζάκσον, ο 24χρονος Μπίγκι και ο 29χρονος Πρινς, σε μια σπάνια κοινή εμφάνιση

Ο Μπίγκι «Μπλάνκετ» και ο Πρινς Τζάκσον, έκαναν μια σπάνια δημόσια εμφάνιση μαζί με την οικογένειά τους για να προωθήσουν τη νέα, βιογραφική ταινία για τον αποθανόντα πατέρα τους.

Τιμές ακινήτων σε όλη την Ευρώπη: Ποιες χώρες σημείωσαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις το 2025;

Οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά 5,5% στην ΕΕ το τελευταίο τρίμηνο του 2025, με ισχυρότερη άνοδο σε ορισμένες χώρες με τουριστικό ενδιαφέρον, όπως η Πορτογαλία, η Κροατία και η Ισπανία

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

