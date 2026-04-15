Ιράν: Πάνω από 26.000.000 πολίτες έχουν προσφερθεί για εθελοντική στράτευση
Οι εθελοντές αναμένεται να πλαισιώσουν τους Φρουρούς της Επανάστασης και τα υπόλοιπα σώματα των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν
Παρότι παραμένει σε ισχύ η συμφωνηθείσα εκεχειρία με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, στο Ιράν περισσότεροι από 26 εκατομμύρια πολίτες έχουν προσφερθεί για εθελοντική στράτευση, ανταποκρινόμενοι στην εκστρατεία «Θυσίασε τη ζωή σου», όπως μεταδίδει η κρατική ραδιοτηλεόραση IRIB.
Ο πληθυσμός του Ιράν ανέρχεται σε περίπου 93 εκατομμύρια κατοίκους.
Σύμφωνα με το κρατικό ραδιόφωνο, οι εθελοντές αναμένεται να πλαισιώσουν τους Φρουρούς της Επανάστασης και τα υπόλοιπα σώματα των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν. Σχεδιάζεται επίσης η δημιουργία ανθρώπινων αλυσίδων για την προστασία εγκαταστάσεων στρατηγικής σημασίας που ενδέχεται να βρεθούν στο στόχαστρο επιθέσεων.
Σύμφωνα με την IRIB, μεταξύ όσων έχουν εγγραφεί ως εθελοντές είναι ο ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, οι περισσότεροι υπουργοί της κυβέρνησης, αξιωματούχοι, αθλητές και καλλιτέχνες.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις