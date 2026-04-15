Γιορτή σήμερα 16 Απριλίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο

Αναρωτιέστε ποιοι έχουν γιορτή σήμερα; Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη σημαντικών Αγίων και αποτελεί μια καλή ευκαιρία να ευχηθούμε «Χρόνια Πολλά» σε φίλους και συγγενείς.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα γιορτάζουν οι:

Γαληνός, Γαλήνη

Νίκη*

Καλλίς, Κάλλι, Καλίς, Κάλι, Καλλίδα, Καλλία, Καλίδα, Καλία

Χιονία, Χιονούλα, Χιονίτσα, Χιονάτη

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Η ημέρα είναι αφιερωμένη στους:

Αγίους Λεωνίδη, Χαρίεσσα (ή Χαρίσσα), Νίκη, Γαλήνη, Καλλίδα

Αγία Χιόνα

Οι Άγιοι αυτοί μαρτύρησαν για την πίστη τους και αποτελούν φωτεινά παραδείγματα αφοσίωσης και δύναμης. Ιδιαίτερα γνωστές είναι οι Αγίες Γαλήνη, Νίκη και Χιόνα, οι οποίες συγκαταλέγονται μεταξύ των γυναικών μαρτύρων που τιμώνται από την Εκκλησία την ίδια ημέρα.

