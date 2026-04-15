ΑΕΚ – Μπανταλόνα 72-67: Ξανά στο Final-4 του BCL η «Ένωση», άφησε εκτός την οικοδέσποινα (vids)

«Λύγισε» στη «Sunel Arena» την Μπανταλόνα η ΑΕΚ και με 2-1 πέρασε στο Final 4 του BCL για δεύτερη σερί φορά και τέταρτη συνολικά! Η Ένωση έφερε τούμπα το ματς στο τέταρτο δεκάλεπτο με σπουδαίες άμυνες και μεγάλα σουτ, πήρε τη νίκη με 72-67 και στα ημιτελικά θα αντιμετωπίσει τη Μάλαγα όπως και πέρσι, με την ελπίδα αυτή τη φορά να χαμογελάσει εκείνη.

Ο Μπάρτλεϊ για άλλη μία φορά ήταν καθοριστικός για την ομάδα το Ντράγκαν Σάκοτα έχοντας 16 πόντους με 2 ριμπάουντ και 3 ασίστ ενώ 15 είχε ο Γκρέι με 8 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Κομβικός στο φινάλε ο Κατσίβελης των 7 πόντων. Για την Μπανταλόνα, που είναι η διοργανώτρια του Final 4, στους 22 πόντους σταμάτησε ο Πάρκερ και στους 17 ο Ρούμπιο.

Σε αντίθεση με το πρώτο ματς στο ίδιο γήπεδο η ΑΕΚ μπήκε πολύ δυνατά και με τρία σερί τρίποντα από Μπάρτλεϊ, Γκρέι και Χαραλαμπόπουλο βρέθηκε στο +9 με 15-6 στο 7’ ενώ λίγο αργότερα πήρε και διψήφια διαφορά με 19-8 (8’). Η Μπανταλόνα όμως όχι απλά μάζεψε τη διαφορά (20-18, 10’) στο τέλος του δεκαλέπτου, αλλά προηγήθηκε κιόλας (20-21, 11’) στο ξεκίνημα του δεύτερου.

Με τρίποντο και φάουλ του Νάναλι η Ένωση απάντησε με ένα 8-0 για το 28-21 (12’), όμως χαμένα ριμπάουντ (8 επιθετικά η Μπανταλόνα) και αστοχία στις βολές (3/7), έδωσαν την ευκαιρία στους φιλοξενούμενους να γυρίσουν και πάλι το ματς. Με τον Ρούμπιο να βάζει απίθανα καλάθια μείωσαν σε 30-29 στο 16’ και πήγαν στην ανάπαυλα με το σκορ στο 34-40.

Στο τρίτο δεκάλεπτο η Μπανταλόνα βρέθηκε ακόμη και στο +8 (41-49, 25′), αλλά η ΑΕΚ δεν την άφηνε να ξεφύγει. Ο Μπράουν με τρίποντο μείωσε σε 47-51 (28′) και πήγε στο δεκάλεπτο με το σκορ στο 50-55.

Με καλάθι και φάουλ ο Μπράουν μείωσε σε 54-57 στο 32′, αλλά ο Πάρκερ έφερε και πάλι την Μπανταλόνα στο +6 για το 57-63 στο 34′. Με τρίποντο του Μπάρτλεϊ η ΑΕΚ προηγήθηκε μετά από ώρα με 68-67 (39′), ο Κατσίβελης έκανε το 70-67 στα 34 δευτερόλεπτα και η Ένωση πήρε τη μεγάλη νίκη με 72-67.

Τα δεκάλεπτα: 20-18, 34-40, 50-55, 72-67

