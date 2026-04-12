Μανρέσα – Μπανταλόνα 87-77: Ήττα πριν το Game 3 με την ΑΕΚ
Η Μπανταλόνα ηττήθηκε εκτός έδρας από την Μανρέσα με 87-77, λίγες ημέρες πριν έρθει στην Αθήνα για το Game 3 με την ΑΕΚ, για τα playoffs του BCL.
Ήττα για την Μπανταλόνα στο ισπανικό πρωτάθλημα, λίγες ημέρες πριν το Game 3 με την ΑΕΚ στην Αθήνα, που θα κρίνει την πρόκριση στο Final Four του φετινού Basketball Champions League. Η ισπανική ομάδα ξέμεινε από δυνάμεις στο τελευταίο δεκάλεπτο και μοιραία ηττήθηκε εκτός έδρας από την Μανρέσα με 87-77, για την 26η αγωνιστική της Liga Endesa
Το πρώτο ημίχρονο ήταν ντέρμπι, με τις δύο ομάδες να είναι πολύ κοντά στο σκορ (18-17 και 39-37). Στο τρίτο δεκάλεπτο οι γηπεδούχοι ανέβασαν την απόδοσή τους και έκλεισαν μπήκαν στην τέταρτη περίοδο στο +6 (62-56). Στο τελευταίο κομμάτι της αναμέτρησης η Μπανταλόνα ξέμεινε από δυνάμεις, γεγονός που εκμεταλλεύτηκε η Μανρέσα, που έφτασε στο 87-77 και πανηγύρισε τη νίκη.
🔚 Final. Derrota a Manresa@BasquetManresa 87-77 @Penya1930
🎯 Michael Ruzic: 18 punts
🔜 Avui no hem pogut. Ara hem de pensar en guanyar a Grècia per anar a la F4 de la BCL. Força Penya!#ASISAJoventut #CityOfBadalona pic.twitter.com/6KatLaVaNg
— Club Joventut Badalona (@Penya1930) April 12, 2026
Κορυφαίοι για τους γηπεδούχους οι Μπασάς (16 πόντοι, 8 ασίστ), Μπρουκς (17 πόντοι) και Ρέγιες (17 πόντοι, 6 ριμπάουντ), ενώ από την Μπανταλόνα ξεχώρισαν οι Ρούζιτς (18 πόντους και 7 ριμπάουντ), Χουντ (16 πόντοι και 5 ασίστ) και Ρούμπιο (10 πόντοι και 7 ριμπάουντ).
Υπενθυμίζουμε ότι το Game 3 της ΑΕΚ με την Μπανταλόνα είναι προγραμματισμένο για την ερχόμενη Τετάρτη (15/4, 19:30) στην SUNEL Arena, με τον νικητή να παίρνει την πρόκριση για το Final Four της διοργάνωσης.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 18-17, 39-37, 62-56, 87-77
- Μανρέσα – Μπανταλόνα 87-77: Ήττα πριν το Game 3 με την ΑΕΚ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις