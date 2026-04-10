Η Γκλόρια Στάινεμ στα 92 της: Οι γυναίκες είναι ίσως οι μόνες που γίνονται πιο ριζοσπαστικές με τα χρόνια
Woman 10 Απριλίου 2026, 10:00

Η Γκλόρια Στάινεμ στα 92 της: Οι γυναίκες είναι ίσως οι μόνες που γίνονται πιο ριζοσπαστικές με τα χρόνια

Το 1963, η Στάινεμ έγινε πρωτοσέλιδο ως δημοσιογράφος, μετά την αποκαλυπτική της έκθεση «Ήμουν λαγουδάκι του Playboy». Σήμερα, μιλάει στο Vanity Fair για το νέο της αυτοβιογραφικό βιβλίο, «An Unexpected Life».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η καρδιά δεν θέλει δίαιτα: Οι 4 κινήσεις που κάνουν τη διαφορά

Η καρδιά δεν θέλει δίαιτα: Οι 4 κινήσεις που κάνουν τη διαφορά

Παρότι έχει στο ενεργητικό της μια ντουζίνα βιβλίων και δεκαετίες φεμινιστικής δράσης, η Γκλόρια Στάινεμ έχει ακόμα πολλά να μοιραστεί. Ελπίζει μόνο να προλάβει να τα αναφέρει όλα. «Δεν θέλω να πεθάνω λέγοντας “αλλά…”», εξηγεί η Στάινεμ στο Vanity Fair μέσω Zoom από το σπίτι της στο Μανχάταν, καθώς αποκαλύπτει αποκλειστικά το εξώφυλλο των νέων της απομνημονευμάτων, με τίτλο An Unexpected Life, την ημέρα των 92ων γενεθλίων της.

Το τελευταίο βιβλίο της Στάινεμ, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Random House στις 22 Σεπτεμβρίου, εξερευνά πώς ένα περίεργο παιδί από το Τολέδο του Οχάιο έγινε μία από τις πιο επιδραστικές ακτιβίστριες στον κόσμο.

Αποκαλύπτει αποκλειστικά στο Vanity Fair το εξώφυλλο των νέων της απομνημονευμάτων, με τίτλο An Unexpected Life, την ημέρα των 92ων γενεθλίων της.

Πρωτοποριακή δημοσιογραφία

«Έχουμε την αντίληψη ότι οι ζωές μας είναι προγραμματισμένες ώστε να έχουν αξία. Και αυτό μπορεί να ισχύει σε ορισμένες περιπτώσεις», λέει, «αλλά πιστεύω ότι η ικανότητά μας να ανταποκρινόμαστε και να μαθαίνουμε από το απροσδόκητο είναι πολύ πιο πιθανό να μας βοηθήσει».

Το 1963, η Στάινεμ έγινε πρωτοσέλιδο σε εθνικό επίπεδο ως δημοσιογράφος, μετά την αποκαλυπτική της έκθεση «Ήμουν λαγουδάκι του Playboy», που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Show και έφερε στο φως τις σεξιστικές συνθήκες εργασίας των σερβιτόρων στο Playboy Club της Νέας Υόρκης.

Σύντομα αντάλλαξε τα αυτιά από το λαγουδάκι με ένα μεγάφωνο, καθιστώντας την de facto το πρόσωπο του γυναικείου κινήματος για πάνω από μισό αιώνα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η Στάινεμ συν-ίδρυσε το περιοδικό Ms. το 1972, καθώς και πολυάριθμους οργανισμούς που υπερασπίζονται τις γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων του National Women’s Political Caucus, του Voters for Choice και του Women’s Media Center.

«Εμείς στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουμε έναν πρόεδρο που να σεβόμαστε» λέει η Στάινεμ όταν ερωτάται για τη μεγαλύτερη απειλή που αποτελεί σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ

Παιδική ηλικία

Ποια ήταν η πιο απροσδόκητη στιγμή στα τελευταία 60 χρόνια της ζωής της Στάινεμ; «Δεν είμαι σίγουρη αν το περίμενα» παραδέχεται.

«Μεγάλωσα τη δεκαετία του 1950, σε ένα κλίμα μεταπολεμικού συντηρητισμού. Υποτίθεται ότι οι γυναίκες έπρεπε να παντρεύονται και να κάνουν περισσότερα παιδιά για να αναπληρώσουν τον πληθυσμό, και ότι πιθανότατα θα ζούσαμε εκεί όπου γεννηθήκαμε. Τίποτα από αυτά δεν αποδείχθηκε αληθινό στη ζωή μου».

Στα απομνημονεύματά της, η Στάινεμ ανατρέχει σε μια παιδική ηλικία που πέρασε βυθισμένη στα βιβλία, κάνοντας ταξίδια με τον πατέρα της, έναν πλανόδιο πωλητή, και φροντίζοντας τη μητέρα της, δημοσιογράφο, η οποία αντιμετώπιζε διαρκείς ψυχικές δυσκολίες.

Παθιασμένες πεποιθήσεις

«Είναι δύσκολο για ένα παραμελημένο παιδί, γιατί δεν είναι ότι υπάρχει κάτι λάθος -είναι ότι δεν υπάρχει τίποτα», είχε δηλώσει η Στάινεμ στο Vanity Fair το 1992, αναφερόμενη στο πώς οι δυσκολίες της εφηβείας της την οδήγησαν σε μια ζωή αφιερωμένη στην προσφορά.

«Το βιώνεις ως έλλειψη πραγματικότητας, ως αόρατο. Έτσι, αποφάσισα να γίνω πραγματική, να γίνω χρήσιμη». Το βιβλίο της ρίχνει επίσης νέο φως στις ρίζες των πιο παθιασμένων πεποιθήσεων της Στάινεμ -από ένα δάγκωμα αρουραίου στην παιδική της ηλικία που της άνοιξε τα μάτια στους κινδύνους της φτώχειας, μέχρι τη συμμετοχή της στην Απεργία των Γυναικών για την Ισότητα του 1970, που τίμησε το δικαίωμα ψήφου.

Η περίπτωση Τραμπ

Ανατρέχοντας στα κινήματα για την ισότητα των δικαιωμάτων που η Στάινεμ συνέβαλε στη δημιουργία τους, προσφέρει σοφία στις νέες γενιές σχετικά με το τι θα απαιτήσουν τα επόμενα κεφάλαια του αγώνα για την ισότητα.

«Σίγουρα νιώθω αισιόδοξη όταν βλέπω τι κάνουν γυναίκες και άνδρες, κυρίως πολύ νεότεροι από εμένα» λέει η Στάινεμ. Έχει εντυπωσιαστεί πολύ λιγότερο από τον άνδρα που βρίσκεται σήμερα στον Λευκό Οίκο.

«Εμείς στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουμε έναν πρόεδρο που να σεβόμαστε» λέει η Στάινεμ όταν ερωτάται για τη μεγαλύτερη απειλή που αποτελεί σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Μία από τις σημαντικότερες δημοκρατίες του κόσμου δεν έχει έναν σεβαστό ηγέτη». Πώς βλέπει η Στάινεμ το τέλος της κυβέρνησης Τραμπ; «Σύντομα, ελπίζω».

Το αυτοβιογραφικό βιβλίο της Στάινεμ του 2015, My Life on the Road, είναι αφιερωμένο στον γιατρό που της έκανε άμβλωση σε ηλικία 22 ετών, όταν αυτό ήταν ακόμα παράνομο

Το σώμα των γυναικών

Η Στάινεμ, που από πάντα υπερασπίζεται το δικαίωμα των γυναικών να επιλέγουν, είναι εξίσου αποφασιστική όσον αφορά την πρόσβαση στην άμβλωση στις ΗΠΑ μετά την ανατροπή της απόφασης Roe v. Wade.

«Θέλω να πω, είτε έχουμε τον έλεγχο του σώματός μας είτε δεν διαθέτουμε την πιο φυσική και ουσιαστική μορφή αυτοδιάθεσης», λέει. «Όπως έλεγε πάντα η παλιά μου συνεργάτιδα, η Φλόρενς Κένεντι: “Αν οι άνδρες μπορούσαν να μείνουν έγκυοι, η άμβλωση θα ήταν ιερό μυστήριο”. Πρέπει να μπορούμε να λαμβάνουμε αποφάσεις για το σώμα μας».

Το αυτοβιογραφικό βιβλίο της Στάινεμ του 2015, My Life on the Road, είναι αφιερωμένο στον γιατρό που της έκανε άμβλωση σε ηλικία 22 ετών, όταν αυτό ήταν ακόμα παράνομο.

Η ελπίδα

Μετά το πανεπιστήμιο, η Στάινεμ πέρασε δύο χρόνια στην Ινδία μελετώντας τον ακτιβισμό της βάσης και συμμετέχοντας σε μη βίαιες διαμαρτυρίες κατά των κυβερνητικών πολιτικών, μια περίοδο την οποία αναπολεί καθώς πλησιάζουν οι προεδρικές εκλογές του 2028.

Η Στάινεμ είναι αισιόδοξη όσον αφορά αρκετούς πιθανούς υποψηφίους, αλλά αρνείται να κατονομάσει κάποιον συγκεκριμένα: «Δεν θα μπορούσα με τίποτα να τους απαριθμήσω όλους».

Αντ’ αυτού, η Στάινεμ κρατάει ένα ρητό που είχε πει κάποτε στη φίλη της Μέγκαν Μαρκλ: «Πρέπει να θυμόμαστε ότι η ελπίδα είναι μια μορφή σχεδιασμού. Αν δεν έχεις ελπίδα, έχεις παραιτηθεί».

Τι είναι λοιπόν αυτό που δίνει ελπίδα στη Στάινεμ αυτές τις μέρες; «Χαίρομαι που υπάρχουν σχετικά ελεύθερα μέσα ενημέρωσης, αλλά η πραγματική υποστήριξη που λαμβάνουμε είναι το παράδειγμα των πέντε αισθήσεων» λέει η Στάινεμ.

Εν μέσω κοινωνικών αναταραχών, υποστηρίζει την πραγματική, προσωπική επαφή με άλλους ανθρώπους, «τους γονείς μας, τους φίλους μας, τους γείτονές μας. Ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα βρεθούμε πραγματικά όλοι μαζί στο ίδιο δωμάτιο» σχολιάζει η Στάινεμ με ένα χαμόγελο.

Η διαφορά

Με αυτό το πνεύμα, η Στάινεμ εξακολουθεί να προσκαλεί φίλους και διακεκριμένες προσωπικότητες του πολιτιστικού χώρου στο σπίτι της στο Upper East Side για ζωντανές συζητήσεις σχετικά με πολιτικά ζητήματα, ή ακόμα και απλώς για έναν καλό ύπνο.

«Έχω ένα μέρος όπου μπορούν να μείνουν οι άνθρωποι όταν έρχονται από την Καλιφόρνια ή την Ινδία ή από όπου κι αν ζουν. Και αυτό είναι ένα υπέροχο δώρο» λέει η Στάινεμ, «γιατί κάθε άτομο δεν είναι απλώς ένα βιβλίο, αλλά μια βιβλιοθήκη. Και όσο πιο ανοιχτοί είμαστε στη διαφορετικότητα, τόσο περισσότερα μαθαίνουμε. Είναι καλό να αναζητούμε τη διαφορά».

*Με στοιχεία από vanityfair.com

Morgan Stanley: Το καλό, το κακό και το… άσχημο σενάριο της κρίσης στη Μέση Ανατολή

Morgan Stanley: Το καλό, το κακό και το… άσχημο σενάριο της κρίσης στη Μέση Ανατολή

Η καρδιά δεν θέλει δίαιτα: Οι 4 κινήσεις που κάνουν τη διαφορά

Η καρδιά δεν θέλει δίαιτα: Οι 4 κινήσεις που κάνουν τη διαφορά

Το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά τον Λίβανο

Το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά τον Λίβανο

«Έστειλε κάποιον με μαύρα γάντια να με εκφοβίσει» – Ο φωτογράφος που ζούμαρε στο «τέρας»
Τζέφρι Έπσταϊν 09.04.26

«Έστειλε κάποιον με μαύρα γάντια να με εκφοβίσει» - Ο φωτογράφος που ζούμαρε στο «τέρας»

Ένα νέο βιβλίο συγκεντρώνει τα κλικ του καταξιωμένου φωτορεπόρτερ, Κρίστοφερ Άντερσον, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από ζώνες συγκρούσεων έως τον στενό κύκλο του Τραμπ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ρίξτε μια ματιά στο τρένο με το οποίο ταξίδευε ο Τίτο
1959 09.04.26

Ρίξτε μια ματιά στο τρένο με το οποίο ταξίδευε ο Τίτο, ο αιώνιος παρτιζάνος

Όταν βρισκόταν σε πλήρη λειτουργία, το «Μπλε Τρένο» του Τίτο, φιλοξενούσε έναν κινηματογράφο, υπηρεσίες ραδιοφώνου και ένα ιδιωτικό βαγόνι-υπνοδωμάτιο για τον Τίτο και τη σύζυγό του Γιοβάνκα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Φράνσις Φορντ Κόπολα: Από το UCLA στον «Νονό»
Αρχή ήμισυ παντός 07.04.26

Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα ξεκίνησε την καριέρα του με ένα έπαθλο 2.000 δολαρίων σε φοιτητικό διαγωνισμό

Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα ξεκίνησε τη μακρά πορεία του στον κινηματογράφο συμμετέχοντας σε έναν διαγωνισμό πανεπιστημίου και κατάφερε να κάνει το παγκόσμιο κοινό να παραληρεί με τις αφηγήσεις του.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Εσύ τη σκότωσες» – Δαίμονες, εξάρτηση και μια θηλιά – Ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ μέσα από τα ημερολόγια του
Κατάρα 07.04.26

«Εσύ τη σκότωσες» – Δαίμονες, εξάρτηση και μια θηλιά – Ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ μέσα από τα ημερολόγια του

Η κατάρα της δυναστείας των Ηνωμένων Πολιτειών, των Κένεντι, επιστρέφει μέσα από τις αποκαλύψεις της νέας βιογραφίας του τον Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μάρθα Γκράχαμ: «Το τι σκέφτονται οι άνθρωποι για σένα δεν σε αφορά καθόλου»
Στις μύτες 07.04.26

Μάρθα Γκράχαμ: «Το τι σκέφτονται οι άνθρωποι για σένα δεν σε αφορά καθόλου»

Με μια ζωή που σχεδόν κάλυψε ολόκληρο τον 20ό αιώνα, η γίγαντας του σύγχρονου χορού Μάρθα Γκράχαμ είχε το ένα μάτι στραμμένο στους αρχαίους και το άλλο στη σύγχρονη εποχή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Τσαζ Παλμιντέρι ήθελε να γίνει ηθοποιός και όχι γκάνγκστερ
Άνομοι δρόμοι 06.04.26

Ο Τσαζ Παλμιντέρι είναι ένας Ιταλός από το Μπρονξ που δεν ήθελε να γίνει γκάνγκστερ

Ο Τσαζ Παλμιντέρι έγραψε το σενάριο της ταινίας «Ιστορίες του Μπρονξ» (1993) αντλώντας έμπνευση από τα παιδικά του χρόνια, τα οποία πέρασε στις φτωχογειτονιές που η παρανομία είναι μονόδρομος.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Δούκας του Κεντ – Πλέιμποϊ, χρήστης μορφίνης, επαφές με Ναζί κι ένας μυστήριος θάνατος
Κουβάρι 06.04.26

Δούκας του Κεντ - Πλέιμποϊ, χρήστης μορφίνης, επαφές με Ναζί κι ένας μυστήριος θάνατος

Ο μικρότερος αδελφός του Γεωργίου VI πέθανε σε αεροπορικό δυστύχημα το 1942. Ποιος ήταν ο σκοπός της πτήσης, ποιοι οι πραγματικά επιβάτες; Υπήρχε ερωμένη στο αεροσκάφος; Ένα νέο ντοκιμαντέρ του Channel 5 δίνει απαντήσεις.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο δεν είναι πλέον το πρόσωπο της στιγμής -κι αυτό τον κάνει καλύτερο ηθοποιό
Ωρίμανση 05.04.26

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο δεν είναι πλέον το πρόσωπο της στιγμής -κι αυτό τον κάνει καλύτερο ηθοποιό

«Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, Λεονάρντο Ντι Κάπριο, εισέρχεται στην τρίτη φάση της καριέρας του, η οποία είναι πολύ πιο περίπλοκη και ενδιαφέρουσα από ό,τι πιστεύεται» γράφει ο Xan Brooks στον Independent.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Συγκλονιστική αποκάλυψη πρώην παίκτη της ΑΕΚ: «Γύρισα στις ΗΠΑ γιατί ο γιος μου απειλούσε να αυτοκτονήσει»
Μπάσκετ 10.04.26

Συγκλονιστική αποκάλυψη πρώην παίκτη της ΑΕΚ: «Γύρισα στις ΗΠΑ γιατί ο γιος μου απειλούσε να αυτοκτονήσει»

Έναν οικογενειακό Γολγοθά ανεβαίνει ο Αμερικανός πρώην παίκτης της ΑΕΚ, Τζόρνταν ΜακΡέι, ο οποίος εγκατέλειψε το Ισραήλ και τη Χάποελ Χολόν, προκειμένου να είναι στο πλευρό του γιου και της οικογένειάς του.

Σύνταξη
Χεζμπολάχ: «Όχι σε δωρεάν παραχωρήσεις στο Ισραήλ» λέει ο Κασέμ πριν τις κρίσιμες συνομιλίες
Κόσμος 10.04.26

Χεζμπολάχ: «Όχι σε δωρεάν παραχωρήσεις στο Ισραήλ» λέει ο Κασέμ πριν τις κρίσιμες συνομιλίες

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε χθες ότι η κυβέρνησή του θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο «το συντομότερο δυνατό», με στόχο τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Sic transit gloria mundi – Τα καμώματα του «άριστου» Λαζαρίδη και η ευθύνη του πρωθυπουργού
Επικαιρότητα 10.04.26

Νέα Αριστερά: Sic transit gloria mundi – Τα καμώματα του «άριστου» Λαζαρίδη και η ευθύνη του πρωθυπουργού

«Ο κ. Λαζαρίδης, όπως τόσοι 'άριστοι' της ΝΔ, όχι μόνο δεν διαθέτει πτυχίο ΑΕΙ, αλλά φέρεται να έχει πει και ψέματα για το ζήτημα αυτό, καθώς εμφανίστηκε ψευδώς να διαθέτει απαραίτητο τυπικό προσόν για θέση στο Δημόσιο, την οποία παρανόμως κατείχε», λέει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Με το Ιράν συνδέονται τα περισσότερα πλοία που έχουν πλεύσει μέσω των Στενών του Oρμούζ
Κόσμος 10.04.26

Με το Ιράν συνδέονται τα περισσότερα πλοία που έχουν πλεύσει μέσω των Στενών του Oρμούζ

Τρία τάνκερ, ένα υπερτάνκερ αργού πετρελαίου που μεταφέρει 2 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, ένα δεξαμενόπλοιο εφοδιασμού καυσίμων και ένα μικρότερο πλοίο μεταφοράς πετρελαίου, όλα απέπλευσαν από ύδατα του Ιράν το τελευταίο 24ωρο

Σύνταξη
Χαβάη: Εντυπωσιακές εικόνες από την έκρηξη του ηφαιστείου Κιλαουέα
Λάβα και «Pele’s Hair» 10.04.26

Χαβάη: Το ηφαίστειο Κίλαουεα εξερράγη για 44η φορά - Εικόνες που «κόβουν» την ανάσα

Το διάσημο ηφαίστειο Κιλαουέα άρχισε να εκρήγνυται και πάλι, στέλνοντας πίδακες λάβας και επικίνδυνες ίνες γυαλιού στον αέρα, αναγκάζοντας τις Αρχές να κλείσουν δρόμους.

Σύνταξη
Η Βικτόρια Μπέκαμ επέστρεψε στα χρόνια της «καθαρότητας»
«Τα βαρέθηκα» 10.04.26

Τατουάζ τέλος: Η Βικτόρια Μπέκαμ επέστρεψε στα χρόνια της «καθαρότητας» - Και δεν φταίει ο Μπρούκλιν για αυτό

Η σχεδιάστρια μόδας Βικτόρια Μπέκαμ αποφάσισε να αφαιρέσει από το σώμα της τα έξι τατουάζ που είχε «χτυπήσει» τα προηγούμενα χρόνια - ακόμα και εκείνα που ήταν αφιερωμένα στον Ντέιβιντ

Σύνταξη
Στην Ουάσιγκτον θα μεταβεί ο πρωθυπουργός του Λιβάνου για συνομιλίες με ΗΠΑ και Ισραήλ
Κόσμος 10.04.26

Στην Ουάσιγκτον θα μεταβεί ο πρωθυπουργός του Λιβάνου για συνομιλίες με ΗΠΑ και Ισραήλ

Η επίσκεψη του πρωθυπουργού του Λιβάνου στην Ουάσινγκτον προγραμματίζεται ενώ μια εύθραυστη εκεχειρία δύο εβδομάδων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν διατηρείται, προς το παρόν, αλλά βρίσκεται υπό πίεση, ιδίως όσον αφορά στο αν οι επιθέσεις του Ισραήλ στο Λίβανο περιλαμβάνονται ή όχι στην εκεχειρία

Σύνταξη
Περισσότερα από πέντε κιλά εκρηκτικών και 523 κροτίδες βρέθηκαν σε Μεσολόγγι και Πύργο – Συνελήφθησαν τρία άτομα
Ελλάδα 10.04.26

Περισσότερα από πέντε κιλά εκρηκτικών και 523 κροτίδες βρέθηκαν σε Μεσολόγγι και Πύργο – Συνελήφθησαν τρία άτομα

Συνελήφθησαν δύο άνδρες και μια γυναίκα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ κατασχέθηκαν πολλές κροτίδες, εκρηκτικές ύλες και πιστόλι ρίψης φωτοβολίδων

Σύνταξη
Τι είπε ο Χεζόνια για Ολυμπιακό, Φενέρμπαχτσε και τον κόσμο στα γήπεδα: «Κάτι έχει αλλάξει…»
Euroleague 10.04.26

Τι είπε ο Χεζόνια για Ολυμπιακό, Φενέρμπαχτσε και τον κόσμο στα γήπεδα: «Κάτι έχει αλλάξει…»

Τον προβληματισμό του για την ατμόσφαιρα στα ευρωπαϊκά γήπεδα εξέφρασε ο Μάριο Χεζόνια, ο οποίος χρησιμοποίησε τα παραδείγματα του Ολυμπιακού και της Φενέρμπαχτσε.

Σύνταξη
Ο Λευκός Οίκος προειδοποιεί το προσωπικό του να μην στοιχηματίζει για τον πόλεμο με το Ιράν
Όλα τζόγος 10.04.26

Ο Λευκός Οίκος προειδοποιεί το προσωπικό του να μην στοιχηματίζει για τον πόλεμο με το Ιράν

Οι στοιχηματικές κινήσεις σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν έχουν προκαλέσει έκπληξη στις ΗΠΑ και έχουν οδηγήσει τους Δημοκρατικούς να ζητήσουν αυστηρότερη ρύθμιση

Σύνταξη
Ηρώδειο: Ο Ιούνιος μεταμορφώνεται σε μήνα αποχαιρετισμού, πριν κλείσει το θέατρο – Οι εκδηλώσεις
Culture Live 10.04.26

Ηρώδειο: Ο Ιούνιος μεταμορφώνεται σε μήνα αποχαιρετισμού, πριν κλείσει το θέατρο - Οι εκδηλώσεις

Όλες οι εκδηλώσεις που θα παρουσιαστούν εφέτος στη σκηνή του Ηρωδείου, κάθε μοναδική νύχτα, κάθε είδους ‘Αφιέρωμα, συνιστά μια ξεχωριστή εορτή Αποχαιρετισμού του.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
ΕΕ και ΗΠΑ κοντά σε συμφωνία για τα κρίσιμα ορυκτά κατά της Κίνας
Διεθνής Οικονομία 10.04.26

ΕΕ και ΗΠΑ κοντά σε συμφωνία για τα κρίσιμα ορυκτά κατά της Κίνας

Η ΕΕ και οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν επίσης σε θέματα προτύπων, επενδύσεων και κοινών έργων, καθώς και σε θέματα αυξημένου συντονισμού σε περίπτωση διακοπών εφοδιασμού από χώρες όπως η Κίνα

Σύνταξη
Από τον Φεβρουάριο ο σύντροφος της μητέρας δάγκωνε και έκαιγε με τσιγάρο το βρέφος στον Πύργο – Τι ισχυρίστηκε η ίδια
Ελλάδα 10.04.26

Από τον Φεβρουάριο ο σύντροφος της μητέρας δάγκωνε και έκαιγε με τσιγάρο το βρέφος στον Πύργο – Τι ισχυρίστηκε η ίδια

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έκθεσης μαρτυρούν τις στιγμές φρίκης που βίωνε το βρέφος, καθώς τα τραύματα και οι πληγές στο σώμα του ξεπερνούν τα σαράντα στον αριθμό

Σύνταξη
Το «είναι πολλά τα λεφτά Ρομπέρτο» και η (ακριβή) προσπάθεια να μην καταστραφεί η Τότεναμ
Premier League 10.04.26

Το «είναι πολλά τα λεφτά Ρομπέρτο» και η (ακριβή) προσπάθεια να μην καταστραφεί η Τότεναμ

Η Τότεναμ είναι στο χείλος του γκρεμού. Έναν βαθμό πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Και για να βρει... ελπίδα έκανε τον Ντε Ζέρμπι δεύτερο πιο ακριβοπληρωμένο προπονητή στην Premier League!

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Good Friday in Greece: Τhe Country Goes Quiet
English edition 10.04.26

Good Friday in Greece: Τhe Country Goes Quiet

The most solemn day in the Greek Orthodox calendar brings the country to a near-standstill, as churches, streets and coastlines fill with candlelight, flowers and quiet grief

Σύνταξη
Το τελευταίο αντίο στον Μιρτσέα Λουτσέσκου: Συγκίνηση, αποθέωση και συνθήματα για τον θρύλο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου (pics, vids)
Ποδόσφαιρο 10.04.26

Το τελευταίο αντίο στον Μιρτσέα Λουτσέσκου: Συγκίνηση, αποθέωση και συνθήματα για τον θρύλο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου (pics, vids)

Χιλιάδες απλού κόσμου και οι σημαντικότερες προσωπικότητες του αθλητικού και -όχι μόνο- κόσμου της Ρουμανίας απέτισαν φόρο τιμής στον θρυλικό Μιρτσέα Λουτσέσκου, με την ατμόσφαιρα να δονείται από συνθήματα – Το μεσημέρι της Μ. Παρασκευής έγινε η κηδεία του.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Κίνηση: Αυξημένη σε δρόμους και λιμάνια όσο κορυφώνεται η έξοδος των τελευταίων εκδρομέων του Πάσχα
Υπομονή και προσοχή 10.04.26

Αυξημένη κίνηση σε δρόμους και λιμάνια όσο κορυφώνεται η έξοδος των τελευταίων εκδρομέων του Πάσχα

Καθυστερήσεις παρατηρούνται στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου από την Ελευσίνα μέχρι και την Κινέτα - Αυξημένη κίνηση και στην Αττική Οδό, από τον Ασπρόπυργο προς την Ελευσίνα

Σύνταξη
Η συλλεκτική Mercedes-Benz 170 S που οδηγούσε η Μέριλιν Μονρόε στην Ελλάδα βγαίνει στο σφυρί
Vintage 10.04.26

Η συλλεκτική Mercedes-Benz 170 S που οδηγούσε η Μέριλιν Μονρόε στην Ελλάδα βγαίνει στο σφυρί - Αναμένεται να αγγίξει τα 200.000 δολάρια

Μια vintage Mercedes-Benz της δεκαετίας του '50, που χρησιμοποιούσε η σταρ του Χόλιγουντ Μέριλιν Μονρόε κατά την παραμονή της στην Ευρώπη, βγαίνει σε δημοπρασία τον επόμενο μήνα

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

