Στο νοσοκομείο η Μαρίζα Κωχ – «Ένας ακόμη σκληρός Απρίλης» γράφει

Στο νοσοκομείο βρίσκεται η Μαρίζα Κωχ, έπειτα από κάταγμα στον κόκκυγα.

Η γνωστή ερμηνεύτρια ενημέρωσε τους διαδικτυακούς της ακόλουθους με μία ανάρτηση στο Facebook, τονίζοντας πως ο Απρίλης αποδείχτηκε ένας δύσκολος μήνας. Όπως εξήγησε, βρίσκεται καθηλωμένη σε κρεβάτι σε ορθοπεδική κλινική, ενώ αναγκάστηκε να μεταφέρει για το φθινόπωρο τα επαγγελματικά της σχέδια.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη in.gr (@in.gr_official)

Στην ανάρτησή της, έγραψε χαρακτηριστικά: «Αγαπημένοι μου, ένας ακόμη σκληρός Απρίλης στη ζωή μας. Πέρα από το γενικό κακό, βιώνουμε ο καθένας και μια προσωπική μικρή ή μεγάλη ιστορία που μας πληγώνει και αυτή με τον τρόπο της. Σας γράφω καθηλωμένη σε κρεβάτι ορθοπεδικού τμήματος νοσοκομείου με αφορμή ένα ράγισμα στον κόκκυγα της ραχοκοκαλιάς μου. Παρηγοριά το γαλάζιο αυτής της φωτογραφίας που έχω απέναντί μου».

Το πρόβλημα με την υγεία της την ανάγκασε, όπως ανέφερε, να αναβάλλει την παράσταση στην οποία θα συμμετείχε, παρουσιάζοντας τραγούδια βασισμένα στην ποίηση του Γιώργου Σεφέρη. «Αυτός είναι ο λόγος που αναβάλαμε για το φθινόπωρο με τον αγαπημένο μου Δήμο Αβδελιώδη την παρουσίαση με τον κύκλο τραγουδιών πάνω στην ποίηση του Γιώργου Σεφέρη, παράσταση που ανακοινώθηκε στην πασχαλινή έκδοση της εφημερίδας Καθημερινή. Ελπίζουμε το φθινόπωρο να μας βρει όλους σε καλύτερη κατάσταση και να βάλει ο Θεός το χέρι του να βρούμε όλοι μια καλύτερη περπατησιά, έναν πιο ειρηνικό κόσμο σε όλη την ανθρωπότητα», πρόσθεσε.

Δείτε την ανάρτησή της