«Οι γάτες είναι φυσικοί γιόγκι. Μπαίνουν σε καταστάσεις έκστασης με το βλέμμα στο άπειρο»
The Good Life 15 Απριλίου 2026, 17:50

Ο Ισπανός επικοινωνιολόγος Ραμίρο Κάλε συνδυάζει τον ρόλο του ως ειδικού στη γιόγκα με την έντονη αγάπη του για τα ζώα και τον θαυμασμό του για τις γάτες.

Έφη Αλεβίζου
Fusion κουζίνα: Η τέχνη της ισορροπημένης απόλαυσης

Η βαθύτερη φιλία, η πνευματικότητα και ο μυστικισμός μπορούν να γεννηθούν από τον δεσμό με ένα ζώο. Αυτό έχει βιώσει ο Ραμίρο Κάλε (Ramiro Calle), ο οποίος στα 82 του ζει στη Μαδρίτη και είναι συγγραφέας πολυάριθμων βιβλίων για την πνευματικότητα και την προσωπική ανάπτυξη, ειδικός στη βουδιστική διδασκαλία και δάσκαλος γιόγκα. Είναι επίσης πρωτοπόρος και σημείο αναφοράς αυτής της αρχαίας πρακτικής στην Ισπανία, καθώς και μεγάλος λάτρης των ζώων. Στη ζωή του έχουν περάσει διάφορα σκυλιά, γάτες και ένα πουλί που του άφησαν το στίγμα τους και τα οποία θεωρεί δασκάλους του.

«Είχα ζώα από παιδί, επειδή η μητέρα μου τα λάτρευε. Από μια Σαν Μπερνάρντο, τη Μάγια, που πέθανε γηρατειών στα πόδια του κρεβατιού της μητέρας μου, μέχρι διάφορες αδέσποτες γάτες, που πηγαινοέρχονταν στο σπίτι μας, μια αγαπημένη σκυλίτσα τσοου τσοου, τη Γιούγκα, και έναν σκύλο των Πυρηναίων, τον Τζαφέτ. Όλα αυτά τα αγάπησα βαθιά» εξηγεί ο Κάλε στην El País.

Το παρόν

Αλλά ανάμεσα σε όλα αυτά υπάρχει ένα με το οποίο ανέπτυξε έναν πολύ ιδιαίτερο δεσμό, μια λευκή γάτα Αγκύρας με χρυσά μάτια που υιοθέτησε και ονόμασε Émile, προς τιμήν του συγγραφέα Émile Zola, και που του ενέπνευσε ένα βιβλίο: «Τι έμαθα από τη γάτα μου Émile» (Mandala Ediciones, 2022), το οποίο πρόκειται να κυκλοφορήσει στην έβδομη έκδοσή του.

«Ανακάλυψα σε αυτήν το γκάντιανικό πνεύμα του, την ικανότητά του να χειρίζεται το παρόν και την ενσυναίσθησή του. Ποτέ δεν έτρεφε μνησικακία. Ζούσε κάθε στιγμή γνωρίζοντας πώς να την αφήνει να περάσει» περιγράφει σε αυτό το βιβλίο τις εμπειρίες του με τον Émile, ενώ θυμάται πώς γνώρισε αυτόν τον γάτο, που έχει πλέον πεθάνει:

«Μπήκε στη ζωή μου αφού παραλίγο να πεθάνει από ένα βακτήριο που κόλλησε στη Σρι Λάνκα και έγινε ο γιος μου, ο φίλος μου και ο δάσκαλός μου», προσθέτει ο ομιλητής, ο οποίος σήμερα μοιράζεται τη ζωή του με μια αλμπίνο και σκανδαλιάρικη γάτα που την είχαν εγκαταλείψει σε ένα βενζινάδικο όταν ήταν τεσσάρων μηνών.

Ατελείωτη τρυφερότητα

Ο θαυμασμός και η σύνδεση με τις γάτες ξεπερνούν τα όρια του σπιτιού του συγγραφέα, ο οποίος φροντίζει επίσης μια αποικία αδέσποτων γατών.

«Οι αδέσποτες γάτες μου προκαλούν ατελείωτη τρυφερότητα. Εγκαταλελειμμένες στη μοίρα τους, θύματα ανθρώπων που τις κακομεταχειρίζονται, εκτεθειμένες στον κίνδυνο να τις πατήσουν ανόητοι οδηγοί. Πολλές φορές πεινασμένες και διψασμένες, περιφρονημένες και αγνοημένες».

Δεν με έκρινε

Ο Ραμίρο Κάλε έχει ταξιδέψει σε όλη την Ασία και είναι μεγάλος γνώστης της κουλτούρας αυτής της ηπείρου. Σε αυτά τα μέρη αναζήτησε για χρόνια δασκάλους που θα του προσέφεραν γνώση και καθοδήγηση, αλλά ήταν στο σπίτι του όπου ανακάλυψε τον μεγάλο γκουρού της ζωής του: τον Émile, που του δίδαξε για 11 χρόνια ταπεινότητα, αγάπη και να ζει χωρίς μνησικακία.

«Πάντα έλεγα στις διαλέξεις μου ότι ήταν το πλάσμα που με αγαπούσε περισσότερο, γιατί δεν με έκρινε. Όταν πέθανε, ένα μέρος μου πέθανε μαζί του. Γερνούσαμε μαζί, αυτός με περισσότερη αξιοπρέπεια από μένα, και ο ένας έπρεπε να φύγει πρώτος και να ραγίσει την καρδιά του άλλου. Το πεπρωμένο τον πήρε πρώτα», θυμάται με θλίψη.

«Είναι πολύ ευαίσθητες στις διαθέσεις των ιδιοκτητών τους και διαθέτουν μια ιδιαίτερη, αρχέγονη νοημοσύνη -είναι δάσκαλοι του ζεν»

Ψευδή στερεότυπα

Οι γάτες συχνά χαρακτηρίζονται ως εγωιστικά ζώα που δεν συνδέονται με την ανθρώπινη οικογένειά τους. «Υπάρχουν πολλά ψευδή στερεότυπα. Κάθε γάτα έχει τη δική της προσωπικότητα. Θα πρέπει να τις παρατηρούμε τόσο όσο και αυτές εμάς.

»Είναι πολύ ευαίσθητες στις διαθέσεις των ιδιοκτητών τους και διαθέτουν μια ιδιαίτερη, αρχέγονη νοημοσύνη -είναι δάσκαλοι του ζεν», δηλώνει ο ειδικός στη γιόγκα.

Και το να κατανοούμε και να σεβόμαστε τις γάτες όπως είναι αποτελεί μέρος της διαδικασίας της συνύπαρξης μαζί τους. «Έχουν μια μεταδοτική τρυφερότητα, αλλά ξέρουν να διατηρούν τον ψυχικό τους χώρο.

»Είναι ζώα με συγκινητική πίστη. Αλλά πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στην ψυχολογία τους και να τις αποδεχόμαστε για να μας αποδεχτούν» διαβεβαιώνει ο Κάλε.

Η ευτυχία της γάτας

Για τον συγγραφέα, τα αιλουροειδή είναι μεγάλοι γκουρού της γιόγκα. «Έχω ασκηθεί για πολλά χρόνια με τη συντροφιά γατών. Είναι ήρεμα και χαλαρά επειδή είναι φυσικοί γιόγκι. Μπαίνουν σε καταστάσεις έκστασης με τα μάτια χαμένα στο άπειρο και χαλαρώνουν όπως κανένας άλλος» δηλώνει.

Αλλά πώς μπορεί κανείς να κάνει μια γάτα ευτυχισμένη; Ο σεβασμός και η εμπιστοσύνη είναι τα κλειδιά για να νιώθουν αυτά τα ζώα άνετα στο σπίτι.

«Χρειάζονται να βεβαιωθούν ότι οι άνθρωποι με τους οποίους μοιράζονται τον χώρο τους τα αγαπούν. Τους αρέσει πολύ η συντροφιά, σε αντίθεση με ό,τι πιστεύει η πλειοψηφία των ανθρώπων, αρκεί όμως να γίνεται σεβαστός ο χώρος και ο χρόνος τους. Πρέπει να τις κακομαθαίνουμε».

Περίπλοκος εγκέφαλος

Για τον ειδικό στη διαλογισμό, ο οποίος είναι επίσης μελετητής του ανθρώπινου νου, ο εγκέφαλος της γάτας είναι πιο περίπλοκος από ό,τι φαίνεται.

«Έχω περάσει ώρες και ώρες παρατηρώντας τον Émile και άλλες γάτες. Βρίσκονται πέρα από την κοινή αντίληψη, πέρα από τις λέξεις. Πρέπει να συνδεθούμε μαζί τους μέσω του συναισθήματος, της ηρεμίας, της πλήρους προσοχής, της συμπόνιας και της τρυφερότητας.

»Είναι διασκεδαστικές, ευφυείς, απρόβλεπτες και ταυτόχρονα προβλέψιμες. Σπάνε τις συνηθισμένες δομές του εγκεφάλου και σου διδάσκουν τι είναι η πραγματική ενσυνειδητότητα, που σήμερα είναι τόσο της μόδας».

Υπάρχει μια φράση του συγγραφέα Μαρκ Τουέιν που αναφέρεται στις γάτες και την οποία θυμάται ο Ραμίρο Καλέ: «Αν διασταυρωθούν η ανθρώπινη και η γάτινη φυλή, η γάτινη θα χάσει πολλά και η ανθρώπινη θα κερδίσει».

«Όποιος πιστεύει ότι γνωρίζει μια γάτα είναι αλαζόνας», καταλήγει ο συγγραφέας και ειδικός στη διαλογισμό.

*Με στοιχεία και αρχική φωτό από elpais.com

Επικαιρότητα
ΔΝΤ για δημόσιο χρέος: Στο τέλος του 2026 η Ιταλία θα ξεπεράσει την Ελλάδα

Fusion κουζίνα: Η τέχνη της ισορροπημένης απόλαυσης

Κόσμος
Συμφωνία για νέα συνάντηση ΗΠΑ και Ιράν

Ντέιβιντ Σεντάρις: Γιατί ήθελα να κρατήσω μυστικό τον γάμο μου με τον Χιου
Εξομολόγηση 14.04.26

«Δε ντρεπόμουν για τον Χιου ούτε πίστευα ότι θα εμφανιστεί κάποιος καλύτερος. Απλώς ανατριχιάζω όταν ακούω έναν άντρα να λέει “ο σύζυγός μου”» γράφει ο συγγραφέας Ντέιβιντ Σεντάρις στο New Yorker.

Έφη Αλεβίζου
Το λάθος, το «όνειρο», το bad trip: Η ποδηλατάδα του Άλμπερτ Χόφμαν και το πρώτο «ταξίδι» με LSD
Περιγραφές χρήσης ουσιών 14.04.26

Από τα απόρρητα προγράμματα του αμερικανικού στρατού μέχρι την αντικουλτούρα των ’60s, το LSD ξέφυγε από τα εργαστήρια και έγινε σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Γκοντάρ και ο πόλεμος – Τα μέτωπα του 20ού αιώνα πυροδότησαν μια επανάσταση στον κινηματογράφο
Ταινία=Τουφέκι 13.04.26

Ο πόλεμος διατρέχει το έργο του Ζαν-Λυκ Γκοντάρ (1930-2022) σαν μια ανεξέλεγκτη και τραυματική δύναμη που διαπερνά τα καλλιτεχνικά χαρακώματα του 20ού αιώνα - Μια νέα έκθεση το φωτίζει.

Έφη Αλεβίζου
Μαρία Μαγδαληνή – Η δισδιάστατη φιγούρα της γυναίκας απέναντι στον άδειο τάφο
Βιβλική αφήγηση 11.04.26

«Η Εκκλησία παρουσίασε τη Μαρία Μαγδαληνή ως μια γυναίκα που είχε παραστρατήσει. Ώρα να επανεξετάσουμε τον ρόλο της στην ιστορία του Πάσχα» γράφει η Anne Thériault στο Βroadview.

Έφη Αλεβίζου
Πάσχα: Οι γυναίκες ήταν οι πρώτες που κήρυξαν την Ανάσταση – Αλλά η θέση τους στην Εκκλησία παραμένει αμφιλεγόμενη
Πάσχα 11.04.26

Στον ευρύτερο χριστιανικό κόσμο, ιδιαίτερα στον προτεσταντικό χώρο, το ζήτημα της χειροτονίας των γυναικών παραμένει αντικείμενο έντονου διαλόγου.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Γκλόρια Στάινεμ στα 92 της: Οι γυναίκες είναι ίσως οι μόνες που γίνονται πιο ριζοσπαστικές με τα χρόνια
Φεμινιστικό icon 10.04.26

Το 1963, η Στάινεμ έγινε πρωτοσέλιδο ως δημοσιογράφος, μετά την αποκαλυπτική της έκθεση «Ήμουν λαγουδάκι του Playboy». Σήμερα, μιλάει στο Vanity Fair για το νέο της αυτοβιογραφικό βιβλίο, «An Unexpected Life».

Έφη Αλεβίζου
«Έστειλε κάποιον με μαύρα γάντια να με εκφοβίσει» – Ο φωτογράφος που ζούμαρε στο «τέρας»
Τζέφρι Έπσταϊν 09.04.26

Ένα νέο βιβλίο συγκεντρώνει τα κλικ του καταξιωμένου φωτορεπόρτερ, Κρίστοφερ Άντερσον, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από ζώνες συγκρούσεων έως τον στενό κύκλο του Τραμπ.

Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: ΠΑΟΚ – Άρης Betsson
Μπάσκετ 15.04.26

LIVE: ΠΑΟΚ – Άρης Betsson. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της εξ αναβολής αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Άρης Betsson για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σαράντα πλοία με φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές απέπλευσαν από τη Βαρκελώνη για τη Γάζα
Κόσμος 15.04.26

Ο στολίσκος «Sumud» απέπλευσε από τη Βαρκελώνη για τη Γάζα, μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια και ακτιβιστές, σε μια προσπάθεια σπασίματος του ισραηλινού αποκλεισμού.

«Ρώσοι χάκερ» παραβίασαν λογαριασμούς email του ΓΕΕΘΑ
Ελλάδα 15.04.26

Οι χάκερ έκλεψαν email από 28 λογαριασμούς του ΓΕΕΘΑ και σε δύο περιπτώσεις κατάφεραν να προωθήσουν όλα τα εισερχόμενα σε δικό τους διακομιστή. Τα μηνύματα, πάντως, «δεν ήταν διαβαθμισμένα».

Νέο σκάνδαλο με ΟΠΕΚΕΠΕ – Εγκλειστος στις φυλακές έκοβε εικονικά τιμολόγια για αγροτικές επιδοτήσεις
Ελλάδα 15.04.26

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, συνολικά 289 παραγωγοί φέρονται να αξιοποίησαν τα επίμαχα παραστατικά και τις πλαστές ετικέτες στις αιτήσεις τους, με σκοπό την παράνομη είσπραξη ενισχύσεων.

Η κορυφαία πεντάδα του Βεζένκοφ στη Euroleague: Μέσα ο ίδιος και ο Μιλουτίνοφ
Μπάσκετ 15.04.26

Ο Σάσα Βεζένκοφ κλήθηκε να επιλέξει την κορυφαία πεντάδα του για την κανονική περίοδο της Euroleague, συμπεριλαμβάνοντας τόσο τον εαυτό του, όσο και τον Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Προκόπης Παυλόπουλος: Δυσοίωνες προβλέψεις για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή
Επικαιρότητα 15.04.26

Ο Προκόπης Παυλόπουλος μιλά για «έναν πόλεμο χωρίς ορατό τέλος» με «απρόβλεπτες διεθνείς συνέπειες». Εκτιμά πως «εκείνοι που άρχισαν αυτό τον πόλεμο δεν είναι οι πιο κατάλληλοι για να τον τερματίσουν» και εστιάζει στον ρόλο που μπορεί να παίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κοινή δήλωση υπουργών Οικονομικών: Προειδοποίηση για παγκόσμιο οικονομικό σοκ από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή
Διεθνής Οικονομία 15.04.26

Οι Υπουργοί Οικονομικών 11 χωρών προειδοποιούν για τις σοβαρές οικονομικές και ενεργειακές συνέπειες της κρίσης στη Μέση Ανατολή, ζητώντας άμεση τήρηση της εκεχειρίας και επιστροφή σε διαπραγματεύσεις για μια διαρκή λύση.

Νίκολιτς: «Πρέπει να έχουμε πίστη, υπομονή και ενέργεια κόντρα στη Ράγιο»
Ποδόσφαιρο 15.04.26

Μάρκο Νίκολιτς και Φελίπε Ρέλβας μίλησαν στη συνέντευξη Τύπου για τη ρεβάνς της ΑΕΚ με τη Ράγιο Βαγιεκάνο, τονίζοντας αμφότεροι πως η «Ένωση» θα πολεμήσει μέχρι τέλους για να πετύχει την ανατροπή.

Η ιστορία του 82χρονου που αγάπησε δύο ανθρώπους: τον Σινάτρα και τη σύζυγό του
Ιστορία ζωής 15.04.26

Ένας 82χρονος άνδρας από τη Σκωτία (με μπόλικη αγάπη για τον Φρανκ Σινάτρα) ταξίδεψε στο Χόλγιουντ με μια μονάχα σκέψη: όσα είπε στην αποθανούσα σύζυγό του, να γίνουν πραγματικότητα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μαρκογιαννάκη: Η κυβέρνηση δεν μπορεί να μιλήσει για αξιοκρατία – Ο Λαζαρίδης είναι η κορυφή του παγόβουνου
Πολιτική Γραμματεία 15.04.26

«Μπορεί η κυβέρνηση της ΝΔ να κοιτάξει στα μάτια όλους αυτούς τους πτυχιούχους που είναι εκεί έξω και είτε δουλεύουν ως σερβιτόροι είτε δουλεύουν σεζόν είτε έχουν φύγει από τη χώρα μας για να βρουν κάπου αλλού μια αξιοπρεπή θέση εργασίας αξιοποιώντας τον τίτλο των σπουδών τους;», διερωτήθηκε η Όλγα Μαρκογιαννάκη

Μέση Ανατολή: Τα «μάτια» του Ιράν στην περιοχή – Ο δορυφόρος made in china που βοηθά την Τεχεράνη
Κατασκοπευτικό θρίλερ 15.04.26

Ένα κατασκοπευτικό θρίλερ αποκαλύπτουν οι Financial Times. Η βρετανική εφημερίδα φέρνει στο φως της δημοσιότητας στρατιωτικά έγγραφα για έναν κατασκοπευτικό δορυφόρο made in china που αξιοποίησε το Ιράν για να πλήξει αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Οργισμένη αντίδραση της Κίνας και διάψευση του δημοσιεύματος.

5+1 ανοιχτά μέτωπα ρίχνουν βαριά σκιά πάνω στην ομιλία Μητσοτάκη στη Βουλή για το Κράτος Δικαίου
Πολιτική Γραμματεία 15.04.26

Όχι μόνο δεν κλείνουν, αλλά ανοίγουν και νέα μέτωπα για τον Κυρ. Μητσοτάκη, ο οποίος θα βρεθεί αντιμέτωπος με όλα στην αυριανή συζήτηση στη Βουλή. Από υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι το εσωκομματικό μέτωπο που φουντώνει, με τελευταίο λάδι στη φωτιά την υπόθεση Λαζαρίδη.

Γιάννης Μπασκάκης
Μιχάλης Μητρούσης: «Ξεπέρασα την κατάθλιψη όταν έπαιξα ποδόσφαιρο στην ομάδα του Άρη» (vid)
Ποδόσφαιρο 15.04.26

Ο ηθοποιός Μιχάλης Μητρούσης εξήγησε πώς ο αθλητισμός και συγκεκριμένα το ποδόσφαιρο τον βοήθησε να ξεπεράσει μια δύσκολη ψυχολογικά κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει όταν ήταν μικρός.

Φάμελλος: Ο πολιτικός απατεώνας Λαζαρίδης είναι σήμα κατατεθέν της ρουσφετολογικής αντίληψης ΝΔ και Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 15.04.26

«Τι άλλο πρέπει να αποκαλυφθεί για να διώξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον Μακάριο Λαζαρίδη από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης;», αναρωτιέται ο Σωκράτης Φάμελλος

TUDOR 2026: Νέα συλλογή, νέα εποχή
Τα Νέα της Αγοράς 15.04.26

Η TUDOR παρουσιάζει τη νέα της σειρά ρολογιών, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά τη θέση της στην αιχμή της σύγχρονης ωρολογοποιίας. Με έμφαση στην πιστοποίηση Master Chronometer, την εξέλιξη των αυτόματων μηχανισμών και τον διαχρονικό σχεδιασμό, η νέα συλλογή ενώνει το παρελθόν με το μέλλον της μάρκας

Έρχονται δύο νέα φιλμ για τον θρύλο της F1 Μίκαελ Σουμάχερ
Μοναδικός 15.04.26

Μια ταινία μικρού μήκους και ένα νέο ντοκιμαντέρ φέρνουν ξανά στο προσκήνιο τη μεγαλοφυία του Μίκαελ Σουμάχερ όταν έπιανε στα χέρια του το τιμόνι του μονοθεσίου

Φροίξος Φυντανίδης
Washington Post: Οι ΗΠΑ στέλνουν πάνω από 10.000 επιπλέον στρατιώτες στη Μέση Ανατολή
Κόσμος 15.04.26

Περίπου 6.000 στρατιώτες με το αεροπλανοφόρο USS George H.W. Bush και συνοδευτικά πλοία κατευθύνονται στην περιοχή, ενώ άλλοι 4.200 από την αμφίβια ομάδα Boxer και την 11η Μονάδα Πεζοναυτών αναμένονται έως το τέλος του μήνα.

ΕΕ για Τουρκία: Καμία ενταξιακή πρόοδος χωρίς μεταρρυθμίσεις – Ρητές αναφορές στις σχέσεις με την Ελλάδα και την Κύπρο
Διπλωματία 15.04.26

Η έκθεση καταδικάζει τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις της ελληνικής κυριαρχίας από την Τουρκία, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής κατάχρησης του συστήματος NAVTEX, των παραβιάσεων της ελληνικής ΑΟΖ και της παρεμπόδισης κρίσιμων ενεργειακών έργων της ΕΕ, όπως το καλώδιο Great Sea Interconnector και ο αγωγός EastMed

Παιδιά και social media: Οι Βρυξέλλες ανακοινώνουν ότι το app της ΕΕ για την επαλήθευση ηλικίας είναι έτοιμο
Παιδιά και social media 15.04.26

Η επικεφαλής ψηφιακών θεμάτων της ΕΕ, δήλωσε ότι η Ένωση σχεδιάζει να θεσπίσει μηχανισμό συντονισμού για να διασφαλίσει ότι η επαλήθευση της ηλικίας εφαρμόζεται σε όλα τα διάφορα εθνικά συστήματα

Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

