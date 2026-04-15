«Οι γάτες είναι φυσικοί γιόγκι. Μπαίνουν σε καταστάσεις έκστασης με το βλέμμα στο άπειρο»

Η βαθύτερη φιλία, η πνευματικότητα και ο μυστικισμός μπορούν να γεννηθούν από τον δεσμό με ένα ζώο. Αυτό έχει βιώσει ο Ραμίρο Κάλε (Ramiro Calle), ο οποίος στα 82 του ζει στη Μαδρίτη και είναι συγγραφέας πολυάριθμων βιβλίων για την πνευματικότητα και την προσωπική ανάπτυξη, ειδικός στη βουδιστική διδασκαλία και δάσκαλος γιόγκα. Είναι επίσης πρωτοπόρος και σημείο αναφοράς αυτής της αρχαίας πρακτικής στην Ισπανία, καθώς και μεγάλος λάτρης των ζώων. Στη ζωή του έχουν περάσει διάφορα σκυλιά, γάτες και ένα πουλί που του άφησαν το στίγμα τους και τα οποία θεωρεί δασκάλους του.

«Είχα ζώα από παιδί, επειδή η μητέρα μου τα λάτρευε. Από μια Σαν Μπερνάρντο, τη Μάγια, που πέθανε γηρατειών στα πόδια του κρεβατιού της μητέρας μου, μέχρι διάφορες αδέσποτες γάτες, που πηγαινοέρχονταν στο σπίτι μας, μια αγαπημένη σκυλίτσα τσοου τσοου, τη Γιούγκα, και έναν σκύλο των Πυρηναίων, τον Τζαφέτ. Όλα αυτά τα αγάπησα βαθιά» εξηγεί ο Κάλε στην El País.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Semillitas Estelares 😻💫❤️ (@semillitasestelares)

Το παρόν

Αλλά ανάμεσα σε όλα αυτά υπάρχει ένα με το οποίο ανέπτυξε έναν πολύ ιδιαίτερο δεσμό, μια λευκή γάτα Αγκύρας με χρυσά μάτια που υιοθέτησε και ονόμασε Émile, προς τιμήν του συγγραφέα Émile Zola, και που του ενέπνευσε ένα βιβλίο: «Τι έμαθα από τη γάτα μου Émile» (Mandala Ediciones, 2022), το οποίο πρόκειται να κυκλοφορήσει στην έβδομη έκδοσή του.

«Ανακάλυψα σε αυτήν το γκάντιανικό πνεύμα του, την ικανότητά του να χειρίζεται το παρόν και την ενσυναίσθησή του. Ποτέ δεν έτρεφε μνησικακία. Ζούσε κάθε στιγμή γνωρίζοντας πώς να την αφήνει να περάσει» περιγράφει σε αυτό το βιβλίο τις εμπειρίες του με τον Émile, ενώ θυμάται πώς γνώρισε αυτόν τον γάτο, που έχει πλέον πεθάνει:

«Μπήκε στη ζωή μου αφού παραλίγο να πεθάνει από ένα βακτήριο που κόλλησε στη Σρι Λάνκα και έγινε ο γιος μου, ο φίλος μου και ο δάσκαλός μου», προσθέτει ο ομιλητής, ο οποίος σήμερα μοιράζεται τη ζωή του με μια αλμπίνο και σκανδαλιάρικη γάτα που την είχαν εγκαταλείψει σε ένα βενζινάδικο όταν ήταν τεσσάρων μηνών.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ramiro Calle OFICIAL (@ramirocalleoficial)

Ατελείωτη τρυφερότητα

Ο θαυμασμός και η σύνδεση με τις γάτες ξεπερνούν τα όρια του σπιτιού του συγγραφέα, ο οποίος φροντίζει επίσης μια αποικία αδέσποτων γατών.

«Οι αδέσποτες γάτες μου προκαλούν ατελείωτη τρυφερότητα. Εγκαταλελειμμένες στη μοίρα τους, θύματα ανθρώπων που τις κακομεταχειρίζονται, εκτεθειμένες στον κίνδυνο να τις πατήσουν ανόητοι οδηγοί. Πολλές φορές πεινασμένες και διψασμένες, περιφρονημένες και αγνοημένες».

Δεν με έκρινε

Ο Ραμίρο Κάλε έχει ταξιδέψει σε όλη την Ασία και είναι μεγάλος γνώστης της κουλτούρας αυτής της ηπείρου. Σε αυτά τα μέρη αναζήτησε για χρόνια δασκάλους που θα του προσέφεραν γνώση και καθοδήγηση, αλλά ήταν στο σπίτι του όπου ανακάλυψε τον μεγάλο γκουρού της ζωής του: τον Émile, που του δίδαξε για 11 χρόνια ταπεινότητα, αγάπη και να ζει χωρίς μνησικακία.

«Πάντα έλεγα στις διαλέξεις μου ότι ήταν το πλάσμα που με αγαπούσε περισσότερο, γιατί δεν με έκρινε. Όταν πέθανε, ένα μέρος μου πέθανε μαζί του. Γερνούσαμε μαζί, αυτός με περισσότερη αξιοπρέπεια από μένα, και ο ένας έπρεπε να φύγει πρώτος και να ραγίσει την καρδιά του άλλου. Το πεπρωμένο τον πήρε πρώτα», θυμάται με θλίψη.

Ψευδή στερεότυπα

Οι γάτες συχνά χαρακτηρίζονται ως εγωιστικά ζώα που δεν συνδέονται με την ανθρώπινη οικογένειά τους. «Υπάρχουν πολλά ψευδή στερεότυπα. Κάθε γάτα έχει τη δική της προσωπικότητα. Θα πρέπει να τις παρατηρούμε τόσο όσο και αυτές εμάς.

»Είναι πολύ ευαίσθητες στις διαθέσεις των ιδιοκτητών τους και διαθέτουν μια ιδιαίτερη, αρχέγονη νοημοσύνη -είναι δάσκαλοι του ζεν», δηλώνει ο ειδικός στη γιόγκα.

Και το να κατανοούμε και να σεβόμαστε τις γάτες όπως είναι αποτελεί μέρος της διαδικασίας της συνύπαρξης μαζί τους. «Έχουν μια μεταδοτική τρυφερότητα, αλλά ξέρουν να διατηρούν τον ψυχικό τους χώρο.

»Είναι ζώα με συγκινητική πίστη. Αλλά πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στην ψυχολογία τους και να τις αποδεχόμαστε για να μας αποδεχτούν» διαβεβαιώνει ο Κάλε.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Semillitas Estelares 😻💫❤️ (@semillitasestelares)

Η ευτυχία της γάτας

Για τον συγγραφέα, τα αιλουροειδή είναι μεγάλοι γκουρού της γιόγκα. «Έχω ασκηθεί για πολλά χρόνια με τη συντροφιά γατών. Είναι ήρεμα και χαλαρά επειδή είναι φυσικοί γιόγκι. Μπαίνουν σε καταστάσεις έκστασης με τα μάτια χαμένα στο άπειρο και χαλαρώνουν όπως κανένας άλλος» δηλώνει.

Αλλά πώς μπορεί κανείς να κάνει μια γάτα ευτυχισμένη; Ο σεβασμός και η εμπιστοσύνη είναι τα κλειδιά για να νιώθουν αυτά τα ζώα άνετα στο σπίτι.

«Χρειάζονται να βεβαιωθούν ότι οι άνθρωποι με τους οποίους μοιράζονται τον χώρο τους τα αγαπούν. Τους αρέσει πολύ η συντροφιά, σε αντίθεση με ό,τι πιστεύει η πλειοψηφία των ανθρώπων, αρκεί όμως να γίνεται σεβαστός ο χώρος και ο χρόνος τους. Πρέπει να τις κακομαθαίνουμε».

Περίπλοκος εγκέφαλος

Για τον ειδικό στη διαλογισμό, ο οποίος είναι επίσης μελετητής του ανθρώπινου νου, ο εγκέφαλος της γάτας είναι πιο περίπλοκος από ό,τι φαίνεται.

«Έχω περάσει ώρες και ώρες παρατηρώντας τον Émile και άλλες γάτες. Βρίσκονται πέρα από την κοινή αντίληψη, πέρα από τις λέξεις. Πρέπει να συνδεθούμε μαζί τους μέσω του συναισθήματος, της ηρεμίας, της πλήρους προσοχής, της συμπόνιας και της τρυφερότητας.

»Είναι διασκεδαστικές, ευφυείς, απρόβλεπτες και ταυτόχρονα προβλέψιμες. Σπάνε τις συνηθισμένες δομές του εγκεφάλου και σου διδάσκουν τι είναι η πραγματική ενσυνειδητότητα, που σήμερα είναι τόσο της μόδας».

Υπάρχει μια φράση του συγγραφέα Μαρκ Τουέιν που αναφέρεται στις γάτες και την οποία θυμάται ο Ραμίρο Καλέ: «Αν διασταυρωθούν η ανθρώπινη και η γάτινη φυλή, η γάτινη θα χάσει πολλά και η ανθρώπινη θα κερδίσει».

«Όποιος πιστεύει ότι γνωρίζει μια γάτα είναι αλαζόνας», καταλήγει ο συγγραφέας και ειδικός στη διαλογισμό.

*Με στοιχεία και αρχική φωτό από elpais.com