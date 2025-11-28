science
28.11.2025
ΣΤΑΣΥ: Νέα στάση εργασίας το Σάββατο σε Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ – Ποιες ώρες θα πραγματοποιηθεί
28.11.2025 | 07:49
Πτώση αυτοκινήτου στο λιμάνι του Πειραιά - Κατάφερε να βγει σώος ο οδηγός
Γενετική μελέτη ξαναγράφει το χρονικό εξημέρωσης της γάτας
Γενετική μελέτη ξαναγράφει το χρονικό εξημέρωσης της γάτας

Η εξημερωμένη γάτα φαίνεται πως έφτασε στην Ευρώπη από την Αφρική μόλις την εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, και όχι κατά τη νεολιθική εποχή όπως πιστεύαμε.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Από τις σιαμέζες μέχρι τις κεραμιδόγατες και από τις ράγκντολ μέχρι τις γιγαντόσωμες Μέιν Κουν, εκατοντάδες εκατομμύρια ψιψίνες ζουν μαζί με τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Κι όμως, παρόλο που η γάτα είναι μακράν το πιο δημοφιλές κατοικίδιο, το χρονικό της εξημέρωσής της παραμένει ασαφές.

Μια νέα γενετική μελέτη προσθέτει νέα κομμάτια στο παζλ εξετάζοντας ένα ορόσημο στην εξημέρωση των αιλουροειδών –την εισαγωγή της εξημερωμένης γάτας από την Αφρική στην Ευρώπη.

Η κατοικίδια γάτα (Felis catus), απόγονος της αφρικανικής αγριόγατας (Felis lybica) πάτησε το πόδι της στην Ευρώπη πριν από περίπου 2.000 χρόνια, καταλήγει η μελέτη που δημοσιεύεται στο περιοδικό Science.

To θαλάσσιο εμπόριο της ρωμαϊκής περιόδου φαίνεται ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο. Κάποιοι από τους τριχωτούς πρωτοπόρους δεν αποκλείεται μάλιστα να ήταν γάτες που έπαιρναν μαζί τους οι έμποροι για να κυνηγούν τα ποντίκια, μεγάλη πληγή για τα πλοία που μετέφεραν σιτηρά από τις εύφορες πεδιάδες της Αιγύπτου.

Τα ευρήματα δείχνουν να διαψεύδουν την ευρέως διαδεδομένη θεωρία που θέλει τη γάτα να εξημερώθηκε την προϊστορική εποχή, πριν από 6 με 7 χιλιάδες χρόνια, όταν οι αγρότες από την Μέση Ανατολή επεκτάθηκαν στην Ευρώπη μαζί με τα ζώα τους.

H θεωρία βασίστηκε μεταξύ άλλων στην ανακάλυψη ενός σκελετού γάτας σε έναν νεολιθικό τάφο 9.500 ετών στην Κύπρο, αν και επόμενες έρευνες κατέληγαν στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για ευρωπαϊκή αγριόγατα και όχι εξημερωμένο ζώο.

«Δείξαμε ότι τα αρχαιότερα γονιδιώματα κατοικίδιων γατών στην Ευρώπη εντοπίζονται κατά τη ρωμαϊκή αυτοκρατορική περίοδο», δήλωσε ο παλαιογενετιστής Κλόντιο Οτόνι του Πανεπιστημίου της Ρώμης Tor Vergata, πρώτος συγγραφέας της μελέτης.

Η ομάδα του εξέτασε 70 γονιδιώματα σύγχρονων κατοικίδιων γατών και γατών από 97 αρχαιολογικούς χώρους της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής, κάποιοι από τους οποίους χρονολογούνται στα 10.000 χρόνια πριν.

Το κύριο εύρημα είναι ότι οι γάτες από προϊστορικούς οικισμούς της Ευρώπης ήταν στην πραγματικότητα αγριόγατες και όχι εξημερωμένα ζώα.

«Η εισαγωγή της εξημερωμένης γάτας στην Ευρώπη είναι σημαντική επειδή σηματοδοτεί μια σημαντική εξέλιξη στην παλιά σχέση της με τον άνθρωπο. Η γάτα δεν ήταν ένα ακόμα είδος που έφτασε σε μια νέα ήπειρο. Είναι ένα ζώο που εντάχθηκε στις ανθρώπινες κοινωνίες και οικονομίες, ακόμα και στα συστήματα πεποιθήσεων» δήλωσε ο Μάρκο Ντε Μαρτίνο του Πανεπιστημίου της Ρώμης Tor Vergata, μέλος της ερευνητικής ομάδας.

Τα γενετικά δεδομένα αποκάλυψαν δύο συμβάντα εισαγωγής της αφρικανικής γάτας στην Ευρώπη. Το πρώτο συνέβη πριν από περίπου 2.200 χρόνια, όταν η αφρικανική αγριόγατα μεταφέρθηκε στη νησί της Σαρδηνίας. Οι απόγονοί της ζουν ακόμα στο νησί.

Δεν επρόκειτο όμως για εξημερωμένες γάτες. Η γενετική βάση της σύγχρονης κατοικίδιας γάτας στην Ευρώπη τέθηκε με ένα δεύτερο συμβάν εισαγωγής δύο αιώνες αργότερα.

Στην εξάπλωση του αιλουροειδούς πιθανότατα έπαιξαν ρόλο πολλοί διαφορετικοί λαοί, ανεφερε η Μπέα Ντε Κούπερε του Βασιλικού Ινστιτούτου Φυσικών Επιστημών του Βελγίου, μέλος της ερευνητικής ομάδας.

«Τα γενετικά κύματα της εισαγωγής της γάτας από τη Βόρεια Αφρική συμπίπτουν χρονικά με περιόδους κατά τις οποίες το εμπόριο γύρω από τη Μεσόγειο ενισχύθηκε σημαντικά. Οι γάτες πιθανότατα ταξίδευαν ως κυνηγοί ποντικών σε πλοία που μετέφεραν σιτηρά, ίσως όμως και ως πολύτιμα ζώα με θρησκευτική και συμβολική σημασία» είπε η ερευνήτρια.

Οι γάτες είναι γνωστό ότι είχαν συμβολική σημασία στην Αίγυπτο, η οποία λάτρευε τα αιλουροειδή ως θεότητες.

Σημαντικό ρόλο στην εξάπλωση της εξημερωμένης γάτας στην Ευρώπη έπαιξε ο ρωμαϊκός στρατός, όπως μαρτυρούν τα λείψανα γατών σε ρωμαϊκά στρατόπεδα.

Η αρχαιότερη εξημερωμένη γάτα που αναγνωρίστηκε στη μελέτη, η οποία είχε παρόμοιο γενετικό προφίλ με τις σημερινές γάτες, χρονολογείται μεταξύ 50 και 80 μ.Χ. και προέρχεται από την αυστριακή πόλη του Μάουτερν στις όχθες του Δούναβη, όπου βρισκόταν κάποτε ένα ρωμαϊκό οχυρό.

Πώς ο εγκέφαλος αποφασίζει τι να θυμάται
Αναμνήσεις 28.11.25

Πώς ο εγκέφαλος αποφασίζει τι να θυμάται

Μοριακά χρονόμετρα στον ιππόκαμπο, τον θάλαμο και τον φλοιό του εγκεφάλου δίνουν το σήμα για ενσωμάτωση εντυπώσεων μιας στιγμής στη μακροπρόθεσμη μνήμη

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Τουρκία: Δεκάδες νέα ευρήματα ήρθαν στο φως στους αρχαιότερους οικισμούς του κόσμου
Τουρκία 27.11.25

Δεκάδες νέα ευρήματα ήρθαν στο φως στους αρχαιότερους οικισμούς του κόσμου

Οι οικισμοί του του Γκεμπεκλί Τεπέ και του Καραχάν Τεπέ στην Τουρκία, ηλικίας σχεδόν 12.000 ετών, προσφέρουν μια εικόνα για τη μετάβαση από τη νομαδική ζωή στις μόνιμες κατοικίες.

Σύνταξη
Από τη διεπαφή υπολογιστή-εγκεφάλου στα μικροτσίπ – Οι εταιρείες τεχνολογίας θέλουν πρόσβαση στον εγκέφαλό μας
The New York Times 23.11.25

Από τη διεπαφή υπολογιστή-εγκεφάλου στα μικροτσίπ – Οι εταιρείες τεχνολογίας θέλουν πρόσβαση στον εγκέφαλό μας

Η τεχνολογία νευρωνικών εμφυτευμάτων και η τεχνητή νοημοσύνη προχωρούν με ιλιγγιώδεις ταχύτητες. Ζητήματα ηθικής τίθενται για την προστασία τόσο των προσωπικών δεδομένων μας, όσο και του μυαλού μας

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Από τους αριθμούς στην ευημερία – Γιατί ο κόσμος χρειάζεται νέο δείκτη στη θέση του ΑΕΠ
Επιστήμες 22.11.25

Από τους αριθμούς στην ευημερία – Γιατί ο κόσμος χρειάζεται νέο δείκτη στη θέση του ΑΕΠ

Η οικονομική ανάπτυξη δεν μπορεί να είναι απεριόριστη σε έναν πλανήτη με πεπερασμένους φυσικούς πόρους. Οι εναλλακτικές λύσεις στο ΑΕΠ πρέπει επίσης να εξετάζουν τις ανισότητες.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τέμπη: Μαζική η εκδήλωση του Κινήματος Δημοκρατίας – Παρόντες Πάνος Ρούτσι και Βασίλης Χατζηχαραλάμπους
Δείτε φωτογραφίες 28.11.25

Μαζική η εκδήλωση του Κινήματος Δημοκρατίας για τα Τέμπη - Παρόντες Πάνος Ρούτσι και Βασίλης Χατζηχαραλάμπους

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, τόνισε ότι το κράτος όφειλε να προστατεύσει το σημείο της τραγωδίας στα Τέμπη και να σεβαστεί τους συγγενείς

Σύνταξη
Παραιτήθηκε ο υπουργός Άμυνας της Ρουμανίας – Παραδέχθηκε ψευδείς πληροφορίες στο βιογραφικό του
Κόσμος 28.11.25

Παραιτήθηκε ο υπουργός Άμυνας της Ρουμανίας – Παραδέχθηκε ψευδείς πληροφορίες στο βιογραφικό του

Από τη θέση του υπουργού Άμυνας της Ρουμανίας παραιτήθηκε ο Ιονούτ Μοστεάνου, μετά την παραδοχή του ότι υπήρχαν ψευδείς πληροφορίες στο βιογραφικό του

Σύνταξη
Μια έκθεση γεμάτη ιστορίες
Τα Νέα της Αγοράς 28.11.25

Μια έκθεση γεμάτη ιστορίες

Από την έκδοση Ελληνικαί Εθνικαί Ενδυμασίαι, στις πολλαπλές αφηγήσεις για την κοινωνία του Μεσοπολέμου

Σύνταξη
Πούτιν: Θα χαιρόταν αν επιλεγόταν η Βουδαπέστη για τόπος συνάντησης με τον Τραμπ – Συνάντηση με Όρμπαν
Δείτε βίντεο 28.11.25

Ο Πούτιν θα χαιρόταν αν επιλεγόταν η Βουδαπέστη για τόπος συνάντησης με τον Τραμπ - Συνάντηση με Όρμπαν

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν υποδέχθηκε τον Βίκτορ Όρμπαν στη Μόσχα - Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας δήλωσε ότι θα συνεχίσει να αγοράζει υδρογονάνθρακες από τη Ρωσία

Σύνταξη
Σύνεδροι οι «απλοί ιδιώτες» της Ομάδας Αλήθειας στο συνέδριο της ΝΔ – Έκθετο το Μαξίμου
Πολιτική 28.11.25

Σύνεδροι οι «απλοί ιδιώτες» της Ομάδας Αλήθειας στο συνέδριο της ΝΔ – Έκθετο το Μαξίμου

Μέσω ανάρτησής τους τα στελέχη της διαβόητης «Ομάδας Αλήθειας», όχι μόνο επιβεβαιώνουν ότι δεν είναι απλοί «ιδιώτες», αλλά και ότι εξελέγησαν -πρώτοι σε ψήφους- σύνεδροι για το επικείμενο συνέδριο της ΝΔ, στην κάλπη του Βόρειου Τομέα.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ξέσπασε η Ιωάννα Τούνη έξω από το δικαστήριο για την υπόθεση revenge porn – Οκτώ χρόνια ζητάω δικαιοσύνη
Fizz 28.11.25

Ξέσπασε η Ιωάννα Τούνη έξω από το δικαστήριο για την υπόθεση revenge porn – Οκτώ χρόνια ζητάω δικαιοσύνη

Η γνωστή influencer Ιωάννη Τούνη βρέθηκε για μια ακόμη φορά στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης για την υπόθεση revenge porn, ξεσπώντας σε κλάματα για αυτά που περνάει εδώ και 8 χρόνια.

Σύνταξη
Επανεξέταση του πλαισίου εφαρμογής του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής ζητάει ο Δήμος Πλατανιά
Το αίτημα 28.11.25

Επανεξέταση του πλαισίου εφαρμογής του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής ζητάει ο Δήμος Πλατανιά

Παρέμβαση από τον Δήμο Πλατανιά για εξαίρεση των αγροτών κανονικού καθεστώτος από την εφαρμογή του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Σύνταξη
Ρωσία: Οι ΗΠΑ έδωσαν λεπτομέρειες για το σχέδιο που συμφώνησαν με την Ουκρανία – Οι απαιτήσεις Πούτιν
Επαφών συνέχεια 28.11.25

Κρεμλίνο: Οι ΗΠΑ έδωσαν λεπτομέρειες για το σχέδιο που συμφώνησαν με την Ουκρανία - Οι απαιτήσεις Πούτιν

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον ενημέρωσε τη Μόσχα για τις πιο σημαντικές λεπτομέρειες του σχεδίου, ωστόσο θα υπάρξει αναλυτική συζήτηση στη συνάντηση Πούτιν - Γουίτκοφ την ερχόμενη εβδομάδα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Βουβός πόνος για τον 19χρονο που έχασε τη ζωή του στη Ρόδο – Συντετριμμένοι οι γονείς στην κηδεία
Ελλάδα 28.11.25

Βουβός πόνος για τον 19χρονο που έχασε τη ζωή του στη Ρόδο – Συντετριμμένοι οι γονείς στην κηδεία

Σε κλίμα οδύνης, τελέστηκε σήμερα στο Τυμπάκι στο Ηράκλειο, η κηδεία του 19χρονου ΕΠΟΠ Ραφαήλ – Γεωργίου Γαλυφιανάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στη Ρόδο όπου υπηρετούσε.

Σύνταξη
168 καλλιτέχνες ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη Γάζα – Η δημοπρασία που έγινε παγκόσμιο κάλεσμα αλληλεγγύης
Γιατροί Χωρίς Σύνορα 28.11.25

168 καλλιτέχνες ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη Γάζα – Η δημοπρασία που έγινε παγκόσμιο κάλεσμα αλληλεγγύης

Αυτό που ξεκίνησε ως «100 καλλιτέχνες για τη Γάζα» εξελίχθηκε σε μια διεθνή κινητοποίηση 168 δημιουργών, με έργα μικρού φορμά να εκτίθενται στη Γενεύη και τη δημοπρασία της Τρίτης 2 Δεκεμβρίου να προσελκύει ενδιαφέρον από πάνω από 30 χώρες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μητσοτάκης: «Να ωριμάσει γεωπολιτικά η ΕΕ» – Μέτσολα: Καμιά απόφαση «για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία»
Κοινές δηλώσεις 28.11.25

Μητσοτάκης: «Να ωριμάσει γεωπολιτικά η ΕΕ» - Μέτσολα: Καμιά απόφαση «για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία»

Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα παρέστησαν στα εγκαίνια του κέντρου Europa Experience της Αθήνας, στο Αρσάκειο Μέγαρο

Σύνταξη
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

