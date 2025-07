Η νέα ζωή, ο Ντόναλντ Τραμπ και τα δικαιώματα της LGBTQ+ κοινότητας – Η Έλεν ΝτιΤζένερις από την Αγγλία

Η Αμερικανίδα τηλεπερσόνα Έλεν ΝτιΤζένερις έκανε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά τη μετακόμισή της στο Ηνωμένο Βασίλειο, λέγοντας ότι αποφάσισε να εγκατασταθεί στην Αγγλία την επομένη της επανεκλογής του Ντόναλντ Τραμπ ως προέδρου των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το BBC, η κωμικός και παρουσιάστρια είπε σε πλήθος κόσμου στο Τσέλτεναμ της Αγγλίας ότι η ζωή «είναι απλά καλύτερη» στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Έλεν δήλωσε ότι η ίδια και η σύζυγός της Πόρσια ντε Ρόσι σκέφτονται να παντρευτούν ξανά στην Αγγλία μετά από κάποιες κινήσεις στις ΗΠΑ για την αντιστροφή του δικαιώματος στο γάμο των ομοφυλοφίλων και ότι η Αμερική μπορεί ακόμα να είναι «τρομακτική για τους ανθρώπους να είναι αυτό που είναι».

Απευθύνθηκε επίσης στους ισχυρισμούς περί τοξικού εργασιακού περιβάλλοντος που οδήγησαν στο τέλος του μακροχρόνιου chat show της το 2022, παραδεχόμενη ότι μπορεί να είναι «πολύ ωμή», αλλά απέρριψε τις ιστορίες ως «clickbait».

Η Έλεν ΝτιΤζένερις ήταν ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της αμερικανικής τηλεόρασης για 30 χρόνια, χάρη στο ημερήσιο chat show της, καθώς και στην ομώνυμη κωμική σειρά της δεκαετίας του 1990, για την παρουσιάση των Όσκαρ, των Grammy και των Emmy και για τη φωνή της Dory στο «Finding Nemo».

Αφού το talk show της ακυρώθηκε, πήγε σε μια «τελευταία περιοδεία stand-up» στις ΗΠΑ 2024 και στη συνέχεια αγόρασε ένα σπίτι στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Την Κυριακή, συνομίλησε με τον παρουσιαστή Ρίτσαρντ Μπέικον, ο οποίος την ρώτησε αν οι αναφορές ότι μετακόμισε λόγω του Ντόναλντ Τραμπ αληθεύουν. «Ναι», απάντησε.

Η 67χρονη είπε ότι εκείνη και ο Ντε Ρόσι είχαν αρχικά σχεδιάσει να περνούν τρεις ή τέσσερις μήνες τον χρόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο και αγόρασαν αυτό που πίστευαν ότι θα ήταν «ένα σπίτι μερικής απασχόλησης».

«Φτάσαμε εδώ μια μέρα πριν από τις εκλογές και ξυπνήσαμε με πολλά μηνύματα από τους φίλους μας με emojis που έκλαιγαν και έλεγα: ‘Μπήκε μέσα’», είπε. «Και εμείς είπαμε, ‘Θα μείνουμε εδώ’».

Η Έλεν ΝτιΤζένερις έχει δώσει φευγαλέες ματιές από τη νέα της αγροτική ζωή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε βίντεο που δείχνουν τα ζώα της φάρμας της, συμπεριλαμβανομένων των προβάτων – αν και τώρα έχουν πωληθεί αφού συνέχισαν να δραπετεύουν.

«Είναι πανέμορφα», είπε. «Απλώς δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε αυτού του είδους την ομορφιά. Τα χωριά και οι πόλεις και η αρχιτεκτονική – όλα όσα βλέπεις είναι γοητευτικά και είναι απλά ένας απλούστερος τρόπος ζωής.

»Είναι καθαρά. Τα πάντα εδώ είναι απλά καλύτερα – ο τρόπος με τον οποίο φέρονται στα ζώα, οι άνθρωποι είναι ευγενικοί. Μου αρέσει πολύ εδώ.

«Μετακομίσαμε εδώ τον Νοέμβριο, που δεν ήταν η ιδανική εποχή, αλλά είδα χιόνι για πρώτη φορά στη ζωή μου. Μας αρέσει πολύ εδώ. Η Πόρσια έφερε τα άλογά της εδώ, και έχω κοτόπουλα, και είχαμε πρόβατα για περίπου δύο εβδομάδες».

Στην τελευταία της περιοδεία, αστειεύτηκε ότι την είχαν «διώξει δύο φορές από τη βιομηχανία του θεάματος» – την πρώτη φορά όταν αποκάλυψε ότι είναι ομοφυλόφιλη το 1997.

Αυτό οδήγησε ουσιαστικά στο τέλος της κωμικής της σειράς, αφού οι διαφημιστές αποσύρθηκαν και το δίκτυο σταμάτησε να την προωθεί, είπε την Κυριακή.

Ο Μπέικον ρώτησε αν η αποκάλυψή της ενθάρρυνε και άλλους ανθρώπους να το αποκαλύψουν. «Θα έλεγα όχι», απάντησε.

Αλλά είναι «μια πραγματικά δύσκολη απόφαση» που δεν ταιριάζει σε όλους, συνέχισε και είπε ότι τα πράγματα είναι καλύτερα σήμερα «με κάποιους τρόπους» αλλά όχι με άλλους.

«Αν ήταν [καλύτερα], όλοι αυτοί οι άλλοι άνθρωποι που είναι ηθοποιοί και ηθοποιοί που ξέρω ότι είναι ομοφυλόφιλοι, θα το έκαναν, αλλά δεν το κάνουν, γιατί είναι ακόμα πρόβλημα. Οι άνθρωποι εξακολουθούν να φοβούνται».

Η Έλεν ΝτιΤζένερις αναφέρθηκε επίσης σε μια πρόσφατη κίνηση της Συνέλευσης των Νότιων Βαπτιστών να υποστηρίξει την ανατροπή μιας υπόθεσης του Ανώτατου Δικαστηρίου που επέτρεπε το γάμο μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου. Τουλάχιστον εννέα πολιτειακά νομοθετικά σώματα έχουν εισαγάγει νομοσχέδια για να κάνουν το ίδιο.

«Η Εκκλησία των Βαπτιστών στην Αμερική προσπαθεί να αντιστρέψει τον γάμο των ομοφυλοφίλων», είπε. «Προσπαθούν κυριολεκτικά να τον εμποδίσουν να συμβεί στο μέλλον και ενδεχομένως να τον αντιστρέψουν. Η Πόρσια και εγώ το εξετάζουμε ήδη και αν το κάνουν αυτό, θα παντρευτούμε εδώ».

Αργότερα, απαντώντας σε ερώτηση του κοινού, πρόσθεσε: «Μακάρι να βρισκόμασταν σε ένα μέρος όπου δεν θα ήταν τρομακτικό για τους ανθρώπους να είναι αυτό που είναι. Μακάρι να ζούσαμε σε μια κοινωνία όπου όλοι θα μπορούσαν να αποδέχονται τους άλλους ανθρώπους και τις διαφορές τους».

«Έτσι, μέχρι να φτάσουμε εκεί, νομίζω ότι είναι δύσκολο να πούμε ότι έχουμε τεράστια πρόοδο».

Ωστόσο, η νεότερη γενιά είναι «πιο άνετη με αυτό» και είναι «απλά κάπως ρευστή», πρόσθεσε. «Έτσι, νομίζω ότι η νεότερη γενιά θα μας δείξει τον δρόμο».

Αφού ορισμένοι πρώην εργαζόμενοι στο talk show της έκαναν καταγγελίες για τοξική κουλτούρα στο χώρο εργασίας, η σταρ – η οποία έκλεινε κάθε επεισόδιο λέγοντας στους τηλεθεατές να «είναι ευγενικοί μεταξύ τους» – βαφτίστηκε «κακιά» στα μέσα ενημέρωσης.

Μετά το σκάνδαλο τρεις παραγωγοί απολύθηκαν εν μέσω καταγγελιών για ανάρμοστη συμπεριφορά και σεξουαλική παρενόχληση και η τελευταία σεζόν της εκπομπής ξεκίνησε με την Έλεν ΝτιΤζένερις να ζητάει συγγνώμη στον αέρα.

Η ίδια ασχολήθηκε με το θέμα αυτό στην περιοδεία της 2024 και στο συνοδευτικό stand-up special του Netflix.

«Ό,τι κι αν ήταν, όποιο άρθρο κι αν εμφανιζόταν, έλεγε: ‘Είναι κακιά’, και το ερώτημα είναι, πώς θα το αντιμετωπίσω αυτό χωρίς να ακούγομαι σαν θύμα ή σαν ‘καημένη μου’ ή σαν να παραπονιέμαι; Αλλά ήθελα να το αντιμετωπίσω.

»Είναι τόσο απλό όσο το ότι είμαι άμεσος άνθρωπος και είμαι πολύ ωμή, και υποθέτω ότι μερικές φορές αυτό σημαίνει ότι… Είμαι κακιά;»

Είπε επίσης ότι είναι «κάπως τρελό» το γεγονός ότι το να λες ότι κάποια είναι κακιά «μπορεί να είναι το χειρότερο πράγμα που λες για μια γυναίκα».

«Πώς τολμάμε να έχουμε οποιουδήποτε είδους διάθεση, ή δεν μπορείς να είσαι τίποτα άλλο από ωραία και γλυκιά και ευγενική και υποτακτική και αυτάρεσκη».

Και πρόσθεσε: «Δεν νομίζω ότι μπορώ να πω κάτι που θα μπορέσει ποτέ να απαλλαγεί από αυτή [τη φήμη] ή να τη διαλύσει, κάτι που με πληγώνει. Το μισώ. Μισώ το γεγονός ότι οι άνθρωποι πιστεύουν ότι είμαι έτσι, επειδή ξέρω ποια είμαι και ξέρω ότι είμαι ένα ενσυναίσθητο, συμπονετικό άτομο».

Ήταν «σίγουρα ένας δυσάρεστος τρόπος για να τελειώσει» η εκπομπή της, είπε.

