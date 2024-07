Η Ellen DeGeneres υπήρξε τοξική απέναντι στους συνεργάτες της αλλά τώρα δηλώνει: «Είμαι πολλά αλλά όχι κακιά»

Τα τελευταία δύο χρόνια, μία από τις πιο διάσημες παρουσιάστριες και κωμικούς παγκοσμίως, έχει αποσυρθεί από την τηλεόραση και έχει βάλει τέλος σε μια κάποτε επιτυχημένη τηλεοπτική εκπομπή, όπου έκανε τον γύρο του κόσμου. Ο λόγος για την Ellen DeGeneres, η οποία το 2022 ολοκλήρωσε την εκπομπή της «The Ellen DeGeneres Show», μετά από 19 σεζόν. Βασική αιτία πίσω από το γεγονός αυτό, ήταν οι κατηγορίες εις βάρος της, για τοξική και κακοποιητική συμπεριφορά απέναντι στους συνεργάτες της.

O ένας μετά τον άλλο, είτε αποχωρούσαν είτε μιλούσαν για το bullying που είχαν υποστεί, όσο συνεργάζονταν μαζί της. Κάπως έτσι οι φήμες και τα αρνητικά σχόλια γύρω από την DeGeneres άρχισαν να γιγαντώνονται, με την ίδια να παραμένει σιωπηλή.

Όλα αυτά άλλαξαν μέχρι πριν από λίγο, όπου πήρε θέση σχετικά με τα όσα ακούγονται γύρω από το όνομα και την συμπεριφορά της. Έχοντας αφήσει τα τηλεοπτικά πλατό, η Ellen πραγματοποιεί stand up comedies σε διάφορες χώρες και πολιτείες. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της στην Καλιφόρνια, έκανε μια ειδική αναφορά στο ξαφνικό φινάλε της εκπομπής της, ξεκαθαρίζοντας πως τα αρνητικά σχόλια που έχει λάβει για τον χαρακτήρα της, δεν είναι η αλήθεια.

Ellen DeGeneres Says She’s Many Things But Not Mean, Addresses Scandal | Click to read more 👇 https://t.co/msfWjzfPIB

— TMZ (@TMZ) July 3, 2024