Συναγερμός σήμανε σε πτήση της Delta Airlines όταν ένας από τους κινητήρες έπιασε φωτιά κατά την απογείωση. Το αεροσκάφος, με προορισμό την Ατλάντα, αναγκάστηκε να επιστρέψει στο αεροδρόμιο του Λος Άντζελες.

Οι πιλότοι της πτήσης DL446 εντόπισαν ενδείξεις φωτιάς στον αριστερό κινητήρα λίγο μετά την απογείωση και κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ζήτησαν άμεση επιστροφή, ενώ ο πύργος ελέγχου καθοδήγησε την πτήση και ενεργοποίησε τα πρωτόκολλα επείγουσας προσγείωσης.

Σύμφωνα με τα δεδομένα του Flightradar24, το Boeing 767-432(ER) πέταξε αρχικά πάνω από τον Ειρηνικό και στη συνέχεια επέστρεψε στην ενδοχώρα, περνώντας πάνω από τις περιοχές Ντάουνι και Παραμάουντ, ώστε να δοθεί χρόνος στο πλήρωμα να ολοκληρώσει τις απαραίτητες διαδικασίες για ασφαλή προσγείωση.

ALERT: 🚨 Delta Airlines Boeing 767 headed for Atlanta made an emergency landing Friday at LAX after it’s engine caught fire. pic.twitter.com/tIzOXprlZp

— E X X ➠A L E R T S (@ExxAlerts) July 19, 2025