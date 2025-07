Βιβλιοθήκη των γκολ: Ο ποδοσφαιριστής Έκτορ Μπεγερίν για τα βιβλία που του άλλαξαν τη ζωή (και 1 που τον νίκησε)

Οι καλοκαιρινές διακοπές του Έκτορ Μπεγερίν μοιάζουν κάπως διαφορετικές από αυτές ενός τυπικού ποδοσφαιριστή. Αντί για φωτογραφίες από πρόσφατες εξορμήσεις σε κλαμπ της Ίμπιζα ή αμφιλεγόμενα πάρτι γενεθλίων, το Instagram του Μπεγερίν είναι κατάμεστο με αναρτήσεις από βιβλία.

Εικόνες από χαρτόδετες εκδόσεις που έχει διαβάσει κατακλύζουν το feed του ποδοσφαιριστή που κάποτε είχε αποθεωθεί ως ο πιο καλοντυμένος όλων και τώρα -ανάμεσα σε άλλα- έχει τη δική του ετικέτα, τη Gospel Estudios.

Στο feed του ο αναπάντεχος book influencer Mπεγερίν απαθανατίζει ένα εκλεκτικό κοκτέιλ από κλασικά και σύγχρονα μυθιστορήματα, με την πλειοψηφία να προέρχεται από τη λογοτεχνική κληρονομικά της Ισπανίας και της Λατινικής Αμερικής.

Ο Μπεγερίν, όπως ακριβώς και η Ντούα Λίπα ή η Κάια Γκέρμπερ, ορκίζεται στη μεταμορφωτική δύναμη της λογοτεχνίας.

«’Ολα είναι στα βιβλία» είχε γράψει σε μια λεζάντα ανάρτησης του ο Μπεγερίν που εκτιμάει όσο και ο Πέδρο Αλμοδόβαρ τα μυθιστορήματα τηςΑλάνα Πορτέρο για την queer ζωή στη Μαδρίτη της δεκαετίας του ’80 που φιγουράρουν στη στοίβα των αναγνωσμάτων του, δίπλα στο κλασικό σουρεαλιστικό μυθιστόρημα Πέδρο Παράμο του Μεξικανού Χουάν Ρούλφο – το βιβλίο που ενέπνευσε τον νεαρό Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες να γράψει το εμβληματικό Εκατό Χρόνια Μοναξιάς – και τις Τσιγγάνικες Μπαλάντες του Φεδερίκο Γκαρσία Λόρκα.

View this post on Instagram A post shared by Héctor Bellerín (@hectorbellerin)

Οι Τσιγγάνικες Μπαλάντες είναι ο τίτλος μιας συλλογής ποιημάτων του σπουδαίου Ισπανού ποιητή Λόρκα. Η συλλογή δημοσιεύτηκε το 1928 και θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα έργα του καθώς περιλαμβάνει ποιήματα που αντλούν έμπνευση από την τσιγγάνικη κουλτούρα και παράδοση, χρησιμοποιώντας μοτίβα όπως η μοίρα, ο έρωτας, ο θάνατος, και η ελευθερία. Ο Μπεγερίν, ο οποίος αγωνίστηκε για την Άρσεναλ για εννέα χρόνια πριν επιστρέψει στην πατρίδα του την Ισπανία για λογαριασμό της Ρεάλ Μπέτις, μιλάει για τη συγκλονιστική δύναμη της λογοτεχνίας. «Η λογοτεχνία έχει γίνει κάτι που – και ξέρω ότι είναι ένα κλισέ – αλλά για μένα, μου άλλαξε εντελώς τη ζωή», δήλωσε από το προπονητικό καμπ της Μπέτις στην Πορτογαλία.

Σωτήρας σε χαρτί

Η αγάπη του Μπεγερίν για τη λογοτεχνία ξεκίνησε κατά τη διάρκεια των lockdown της Covid-19, όταν ο νεαρός αμυντικός βρισκόταν σε απομόνωση στο σπίτι του στο Σεντ Άλμπανς, Χέρτφορντσιρ.

Τότε ήταν που ο Μπεγερίν άρχισε να διαβάζει τα μυθιστορήματα του καταραμένου Τσαρλς Μπουκόφσκι ενώ ακόμα αγωνιζόταν για την Άρσεναλ.

Διάβασε τα Χόλιγουντ και Ταχυδρομείο, το αυτοβιογραφικό ντεμπούτο του Αμερικανού συγγραφέα, το οποίο παρακολουθεί τη ζωή του σαρκαστικού αντι-ήρωα Χένρι Τσινάσκι.

«Ήμουν δυστυχισμένος στην καραντίνα», είπε ο Μπεγερίν. «Δεν ήξερα πότε θα επέστρεφα στο ποδόσφαιρο. Έπινα ακόμη πολύ… Πέρασα δύσκολα. Η λογοτεχνία, δεν με έκανε να επιβιώσω, αλλά έκανε τη ζωή μου πολύ πιο εύκολη».

Ένας πολύ διαφορετικός μπαλαδόρος

Ορισμένοι ποδοσφαιριστές μπορεί να διστάζουν να μοιραστούν την αγάπη τους για το διάβασμα, ειδικά σε ένα κλίμα όπου η πατριαρχία και η μανόσφαιρα δηλητηριάζει (αν δεν πνίγει) οτιδήποτε διαφοροποιείται από τα κλισέ, αλλά ο Μπεγερίν δεν ανήκει σε αυτούς.

Στιλάτος και με όρεξη να επενδύσει στη δύναμη της αισθητικής ο Μπεγερίν είχε προκαλέσει αντιδράσεις όταν εξομολογήθηκε γιατί δεν ενοχλήθηκε όταν ο Λουίς Ενρίκε τον άφησε εκτός αποστολής της Ισπανίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ.

«Ως ποδοσφαιριστής το να μην είμαι στο Κατάρ και στην εθνική ομάδα είναι κάτι που με στεναχωρεί, αλλά υπάρχει ένα κομμάτι του εαυτού μου που είναι χαρούμενο. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να το απολαύσω σε βάρος 6.500 νεκρών ανθρώπων που συμμετείχαν στις εργασίες του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Άνθρωποι από χώρες όπως το Πακιστάν ή το Μπαγκλαντές, στην πλειονότητά τους άνδρες μεταξύ 30 και 40 ετών που αναζητούσαν μόνο μια αξιοπρεπή ζωή για τον εαυτό τους και τις οικογένειές τους» είχε πει.

View this post on Instagram A post shared by Héctor Bellerín (@hectorbellerin)

«Στο τέλος το ποδόσφαιρο είναι και πάλι μια αντανάκλαση της κοινωνίας μας, της απληστίας, του εγωισμού και της διεύρυνσης όλων εκείνων που μας χωρίζουν και μας οδηγούν σε διαφωνίες και ανισότητες. Για μένα ο μόνος τρόπος για το αντιμετωπίσουμε είναι να αναζητήσουμε ανθρωπιά, ενσυναίσθηση, αγάπη μεταξύ μας και να μεγαλώσουμε τις κοινότητές μας.

Σε μια κοινωνία τόσο πολωμένη όσο η δική μας, πρέπει να σταματήσουμε να βλέπουμε ο ένας τον άλλον με βάση τις συνθήκες και τις ιδέες μας και να αρχίσουμε να μας βλέπουμε όπως είμαστε όλοι, άνθρωποι» κατέληξε ο Μπεγερίν.

Ο 30χρονος λατρεύει επίσης την τέχνη της φωτογραφίας και ορκίζεται στη δύναμη της τέχνης να βοηθά την ψυχική υγεία.

Το 2021, ο Ισπανός ποδοσφαιριστής με τις ιδιαίτερες ευαισθησίες που έχει αποδείξει επανειλημμένα ότι το ενδιαφέρον του για τον κόσμο υπερβαίνει κατά πολύ τα όρια του γηπέδου ανέλαβε μια αξιέπαινη πρωτοβουλία.

Ο Μπεγερίν συνεργάστηκε με την Πίξι Λέβινσον σε ένα πρότζεκτ που προσέφερε στα παιδιά-πρόσφυγες από τη Συρία κάτι ανεκτίμητο: τη δυνατότητα να αφηγηθούν τη δική τους ιστορία, μέσα από τον φακό φωτογραφικών μηχανών Instax.

Αντί να γίνουν παθητικοί δέκτες μιας αφήγησης που συχνά διαμορφώνεται από τους άλλους, παιδιά όπως οι Γιάρα, Μοχάμαντ, Μαριάν, Φαρίντ και Ριμ (Yara, Mohammad, Mariyan, Farid and Reem), μέσω της συνεργασίας με την οργάνωση Save the Children, απέκτησαν τα εργαλεία για να εκφραστούν.

Ο Μπεγερίν και η Λέβινσον τους προμήθευσαν με άμεσες φωτογραφικές μηχανές, δίνοντάς τους την ευκαιρία να αποτυπώσουν τη δική τους καθημερινότητα, τις σκέψεις τους και τα συναισθήματά τους.

Ενθερμος υποστηρικτής της βιωσιμότητας στο ποδόσφαιρο, ο Μπεγερίν το 2022 επέκρινε την έλλειψη κάλυψης από τα μέσα ενημέρωσης των συγκρούσεων στην Παλαιστίνη, το Ιράκ και την Υεμένη, σε σύγκριση με την Ουκρανία.

Hector Bellerin explains why he’s been silent on the war in Ukraine. pic.twitter.com/Vluiz2edB3 — ESPN FC (@ESPNFC) March 24, 2022

Από τους Αρχαίους Έλληνες στις σύγχρονες γυναικείες φωνές

Ο Μπεγερίν μεγάλωσε σε ένα σπίτι γεμάτο βιβλία. Ο πατέρας του είχε πάθος για την αρχαία Ελλάδα, κάτι που ενέπνευσε το βαφτιστικό όνομα του Έκτορ.

Ωστόσο, μεταξύ 19 και 26 ετών, διάβαζε κυρίως μη-λογοτεχνικά βιβλία και το διάβασμα ήταν κάτι που έκανε για να μάθει, παρά για ευχαρίστηση. «Όταν διάβαζα κάτι, έπρεπε να έχει έναν σκοπό και μετά συνειδητοποίησα ότι ήταν το αντίθετο», είπε.

View this post on Instagram A post shared by MAX GALYS (@maxgalys)

Το έργο του Γερμανο-Ελβετού μυθιστοριογράφου Χέρμαν Έσσε ακολούθησε τον Μπουκόφσκι, αλλά αφού διάβασε 10 βιβλία, ο Ισπανός συνειδητοποίησε ότι είχε διαβάσει μόνο άνδρες συγγραφείς και πήρε τη συνειδητή απόφαση να διαβάσει περισσότερες γυναίκες.

Μεταπήδησε στο Η Χορτοφάγος της βραβευμένης με Νόμπελ Χαν Κανγκ και στο Doppelganger της Ναόμι Κλάιν, ενώ σύγχρονοι Ισπανοί συγγραφείς όπως οι Χοσέ Λουίς Σάστρε, Άντριαν Ντάινε, Μάρτα Χιμένεθ Σεράνο, Καρολίνα Γιούστε και η νέα συγγραφέας του Granta, Κριστίνα Μοράλες, άρχισαν να φιγουράρουν στο feed του γεμάτο από στοίβες λογοτεχνικού πλούτου.

Αναγνώστης πέρα από τα mainstream

Ο Σέρτζιο Σι Φανχούλ, πολιτιστικός συντάκτης στην ισπανική εφημερίδα El País, δήλωσε ότι η λίστα δείχνει ότι ο Μπεγερίν είναι «στενά συντονισμένος με τον παλμό του εκδοτικού κόσμου», με συγγραφείς όπως οι Πορτέρο, Λέιλα Γκεριέρο, Μάρτα Χιμένεθ Σεράνο, Χουάν Ταγιόν και Αλεχάνδρο Ζάμπρα να είναι μερικοί από τους «πιο αναγνωρισμένους από τους κριτικούς συγγραφείς» των τελευταίων ετών.

«Πιστεύω ότι ο Μπεγερίν είναι ένας αναγνώστης που δεν ακολουθεί απλά τις mainstream τάσεις», πρόσθεσε ο Φανχούλ.

View this post on Instagram A post shared by Héctor Bellerín (@hectorbellerin)

Στο πορτογαλικό προπονητικό του ταξίδι, έχει φέρει μια συλλογή δοκιμίων της Λέσλι Τζέιμισον, το Art of Memoir της Μέρι Καρ, το Cara de Pan της Σάρα Μέσα, το What We Think About When We Think About Football του Σάιμον Κρίτσλεϊ και το Μικρά Μάτια της Σαμάντα Σβέμπλιν, το οποίο ο Guardian χαρακτήρισε «ευφυές».

Ο ποδοσφαιριστής συμμετέχει σε σε μια λογοτεχνική λέσχη συγγραφής και μελέτης κάθε Τρίτη βράδυ στη Σεβίλλη.

Αποτελούμενη από φοιτητές, γιατρούς και μηχανικούς, η ομάδα τον έχει μυήσει στη σύγχρονη ισπανική λογοτεχνική σκηνή. «Τρεφόμαστε ο ένας από τον άλλο, προτείνοντας βιβλία και ταινίες. Το γούστο μου έχει επίσης αλλάξει, γιατί οι άνθρωποι που έχω γύρω μου έχουν υπέροχο γούστο και δίνουν εξαιρετικές συστάσεις, νέα ονόματα, νέα πρόσωπα και νέους τρόπους γραφής» είπε ο Μπεγερίν.

Το μοναδικό βιβλίο που τον νίκησε

Υπάρχει μόνο ένα βιβλίο που τον έχει νικήσει. Ο Μπεγερίν προσπάθησε να διαβάσει τα Ανεμοδαρμένα Ύψη της Έμιλι Μπροντέ στο πρωτότυπο, αγγλικό κείμενο, πριν επιστρέψει στην ισπανική μετάφραση.

«Δεν μπορούσα να το τελειώσω στα αγγλικά», ομολόγησε ο Μπεγερίν. «Το προσπάθησα, αλλά δεν τα κατάφερα».