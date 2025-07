DO’S: Επειδή προβλέπεται χαλαρή η μέρα, προσπάθησε κι εσύ να δεις τα πάντα γύρω σου λίγο πιο καθαρά. Παράλληλα, πρέπει να δεις και τις εναλλακτικές που έχεις, ώστε να είσαι πάντα ένα βήμα μπροστά. Λέω τώρα εγώ, σε περίπτωση που οι διαδικασίες κάπου κολλήσουν ή απλά τραβήξουν λίγο παραπάνω, έτσι; Better safe than sorry, δεν έχουμε πει;

DON’TS: Μη διστάσεις να εκφράσεις ξεκάθαρα τις απόψεις σου, καθώς έτσι ίσως καταφέρεις να προσεγγίσεις περισσότερο τα άτομα που έχεις γύρω σου κι άρα να έρθετε ακόμα πιο κοντά. Στα επαγγελματικά σου, επειδή δυσκολεύεσαι να βγάλεις άκρη, μην αγνοείς τη βοήθεια που μπορούν να σου προσφέρουν οι φίλοι σου, έστω κι αν αυτή είναι μια- δυο καλές συμβουλές.