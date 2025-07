Τζέφρι Έπσταϊν: Ο Τραμπ λέει ότι «δεν ζωγραφίζει». Σκίτσα του που δημοπρατήθηκαν καίνε τους ισχυρισμούς του

Πρόσφατο δημοσίευμα της Wall Street Journal για ευχετήριο γενεθλίων με σχέδιο που είχε σεξουαλικά υπονοούμενα από τον Ντόναλντ Τραμπ στον Τζέφρι Έπσταϊν προκάλεσε την οργή του Προέδρου των ΗΠΑ.

«Δεν ζωγραφίζω εικόνες» έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social διαψεύδοντας κατηγορηματικά το δημοσίευμα της WSJ που αναφέρει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε στέιλει ευχετήρια επιστολή γενεθλίων στον ατιμασμένο Τζέφρι Έπσταϊν το 2003 συνοδεύοντας τις ευχές με ένα σκίτσο γυμνής γυναίκας.

«Ποτέ δεν ζωγράφισα κάτι στη ζωή μου. Δεν σχεδιάζω εικόνες γυναικών», δήλωσε στη Journal, προσθέτοντας: «Δεν είναι η γλώσσα μου. Δεν είναι οι λέξεις μου».

Ωστόσο όπως αναφέρουν οι New York Times ο Τραμπ έχει ταλέντο στο σκίτσο. Αυτό επιβεβαιώνει το δημοσίευμα των ΝΥΤ σύμφωνα με το οποίο ο Τραμπ στις αρχές της δεκαετίας του 2000 δώριζε τακτικά σχέδια σε φιλανθρωπικά ιδρύματα στη Νέα Υόρκη.

Τα σκίτσα, πολλά από τα οποία έχουν φιλοτεχνηθεί με χοντρό, μαύρο μαρκαδόρο και φέρουν την υπογραφή του, μοιάζουν με το σκίτσο που περιγράφεται από τη WSJ στο άρθρο για τον Έπσταϊν.

Eπιπλέον, ο ίδιος ο Τραμπ έχει γράψει στο βιβλίο του Trump Never Give Up: How I Turned My Biggest Challenges Into Success (2008) το παρακάτω:

«Μου παίρνει λίγα λεπτά για να ζωγραφίσω κάτι, στην περίπτωσή μου είναι συνήθως ένα κτίριο ή ένα αστικό τοπίο με ουρανοξύστες, και μετά να υπογράψω με το όνομά μου, αλλά έτσι συγκεντρώνονται χιλιάδες δολάρια για να βοηθηθούν οι πεινασμένοι στη Νέα Υόρκη».

Σε άλλο ρεπορτάζ, νέες αποκαλύψεις αμφισβητούν τους ισχυρισμούς του ότι «δεν ζωγράφισε ποτέ».

Διευθύντρια φιλανθρωπικής οργάνωσης δήλωσε στο CNN Ιnternational ότι το 2004, ο Τραμπ της έστειλε δύο υπογεγραμμένα σχέδια για μια δημοπρασία φιλανθρωπικού χαρακτήρα στο Οχάιο.

Η Δρ. Λόουερι Λόκαρντ, η οποία διηύθυνε τη δημοπρασία για το Hattie Larlham – ένα μη κερδοσκοπικό ίδρυμα – δήλωσε ότι «σοκαρίστηκε και εντυπωσιάστηκε» από την καλλιτεχνική φύση των doodles του τότε μεγιστάνα των ακινήτων και παρουσιαστή ριάλιτι, Ντόναλντ Τραμπ.

«Ήταν κάποιος που προσεγγίσαμε», είπε η Λόκαρντ. «Απλά δεν ήταν κάτι που θα περίμενα».

Η δημοπρασία που τον καίει

Το 2004, η Λόκαρντ συγκέντρωσε περίπου 150 σχέδια από διασημότητες για τη δημοπρασία, στέλνοντάς τους ένα «σχεδιαστικό κιτ» στο οποίο μπορούσαν να ζωγραφίσουν ό,τι ήθελαν.

Συνεπής με την εικόνα του μεγιστάνα της μεγαλούπολης, ο Τραμπ επέλεξε τον ορίζοντα της Νέας Υόρκης για τα σχέδιά του.

Σύμφωνα με τη Λόκαρντ, οι διασημότητες έστειλαν πίσω τα σχέδια με μια υπογεγραμμένη δήλωση, επικυρώνοντάς τα και επιτρέποντάς τους να πωληθούν σε δημοπρασία.

«Υπογράφουν μια δήλωση ότι γνωρίζουν πως πρόκειται να τα πουλήσουμε», δήλωσε η Λόκαρντ, η οποία πρόσθεσε ότι εξακολουθεί να έχει την πιστοποίηση του Τραμπ. «Εχουμε μια αυθεντική υπογραφή. Επικυρώθηκε όταν την παραλάβαμε».

Αυτά δεν είναι τα μόνα σχέδια του Τραμπ που έχουν δημοπρατηθεί.

Το σχέδιο ενός δέντρου με χαρτονομίσματα δολαρίων να πέφτουν από αυτό, υπογεγραμμένο Donald Trump, με χρυσό μαρκαδόρο, πουλήθηκε για $8.500, και ένα σχέδιο του Empire State Building πουλήθηκε για $16.000 σε δημοπρασία του Julien’s Auctions στο Λος Άντζελες το 2017.

Την ίδια χρονιά, ένα μινιμαλιστικό σκίτσο του ορίζοντα της Νέας Υόρκης με την υπογραφή του πουλήθηκε για $29.184.

Μία από τις ζωγραφιές που δημοπρατήθηκαν το 2004 έχει έκτοτε δωρηθεί σε άλλη φιλανθρωπική οργάνωση και θα βγει σε δημοπρασία τον Σεπτέμβριο.

Οι εν λόγω ζωγραφιές εγείρουν ερωτήματα σχετικά με την έντονη άρνηση του Τραμπ ότι ζωγραφίζει αλλά και τους ισχυρισμούς του μεγαλύτερου γιου του, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, ο οποίος επίσης δήλωσε ότι δεν είχε δει ποτέ τον πατέρα του να «σχεδιάζει».

«Όπως έχει πει ο Πρόεδρος, η Wall Street Journal τύπωσε ψευδείς ειδήσεις και δεν σχεδιάζει πράγματα όπως περιέγραψε το μέσο» είπε σε δήλωση του ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσέουνγκ.