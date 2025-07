Πόσο καλά γνωρίζονταν πραγματικά ο Τραμπ και ο Έπσταϊν; Το χρονικό της σχέσης τους

Μια συλλογή επιστολών που δόθηκαν ως δώρο στον αποθανόντα, διαβόητο σεξουαλικό εγκληματία, Τζέφρι Επστάιν, για τα γενέθλιά του το 2003, περιλαμβάνει μια ευχετήρια κάρτα ζωγραφισμένη με μία γυμνή γυναίκα την υπογραφή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal (WSG) την Πέμπτη.

Ο Τραμπ αρνείται ότι έγραψε την επιστολή και, ζήτησε από την γενική εισαγγελέα Παμ Μπόντι να ζητήσει από το δικαστήριο να δημοσιοποιήσει τα πρακτικά όλων των καταθέσεων του μεγάλου δικαστηρίου στην υπόθεση Έπσταϊν.

Οι ισχυρισμοί της WSJ έχουν αναζωπυρώσει τις φήμες για τη σχέση του Τραμπ με τον Έπσταιν.

Πόσο στενή ήταν ακριβώς η σχέση των δύο ανδρών όλα αυτά τα χρόνια, σύμφωνα με το Al Jazeera:

Το 2002, ο Τραμπ δήλωσε στο New York Magazine ότι ήταν φίλος με τον Έπσταϊν από τα τέλη της δεκαετίας του 1980.

Στη δεκαετία του 1980, ο Τραμπ ήταν επιχειρηματίας και μεγιστάνας του real estate.

«Γνωρίζω τον Τζέφ εδώ και 15 χρόνια. Είναι καταπληκτικός τύπος», δήλωσε ο Τραμπ.

«Είναι πολύ διασκεδαστικός. Λέγεται μάλιστα ότι του αρέσουν οι όμορφες γυναίκες όσο και εμένα, και πολλές από αυτές είναι νεότερες. Δεν υπάρχει αμφιβολία – ο Τζέφρι απολαμβάνει την κοινωνική του ζωή», συνέχισε ο Τραμπ.

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν να συναναστρέφονται σε εκδηλώσεις υψηλού προφίλ.

Τον Νοέμβριο του 1992, ο Τραμπ διοργάνωσε ένα πάρτι με μαζορέτες της NFL στο κτήμα του Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα.

Το βίντεο από το πάρτι, που δημοσιεύθηκε στο διαδίκτυο το 2019, δείχνει τον Τραμπ να γελάει με τον Έπσταϊν, ενώ η συνομιλία τους καλύπτεται από την πολύ δυνατή μουσική.

Το 1997, ο Έπσταϊν και ο Τραμπ εθεάθησαν μαζί στο πάρτι «Angels» της Victoria Secret στη Νέα Υόρκη.

Ο Τραμπ επίσης πέταγε συχνά με τα ιδιωτικά τζετ του Έπσταϊν – επτά φορές συνολικά μεταξύ 1993 και 1997 – σύμφωνα με τα αρχεία πτήσεων που παρουσιάστηκαν ως αποδεικτικά στοιχεία κατά τη διάρκεια της δίκης της Μάξγουελ.

Αυτές περιλάμβαναν τέσσερις πτήσεις το 1993, μία το 1994, μία το 1995 και μία το 1997. Οι πτήσεις πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Παλμ Μπιτς και Νέας Υόρκης, με ενδιάμεση στάση στην Ουάσινγκτον.

Υπάρχουν φωτογραφίες των δύο ανδρών σε ένα πάρτι στο κλαμπ Μαρ-α-Λάγκο του Τραμπ το 2000.

Στις φωτογραφίες αυτές εμφανίζονται επίσης η Μάξγουελ και η σημερινή σύζυγος του Τραμπ, τότε γνωστή ως Μελάνια Κνάους.

Τον Ιανουάριο του 2024, περίπου 950 σελίδες δικαστικών εγγράφων που ταυτοποιούσαν συνεργάτες του Έπσταϊν δημοσιοποιήθηκαν.

Ο Τραμπ αναφερόταν σε αυτά τα έγγραφα, αλλά δεν κατηγορήθηκε για τίποτα.

Η Βιρτζίνια Τζιούφρε, μία από τις γυναίκες που κατηγόρησαν τον Έπσταϊν για σεξουαλική κακοποίηση, δήλωσε στο δικαστήριο ότι εργαζόταν στο Μαρ-α-Λάγκο όταν προσλήφθηκε από τη Μάξγουελ για να γίνει μασέρ του Έπσταϊν σε ηλικία 16 ετών.

Η Γιόχαννα Σιόμπεργκ, μια άλλη γυναίκα που κατηγόρησε τον Επστάιν για σεξουαλική κακοποίηση, θυμήθηκε μια πτήση από τη Φλόριντα το 2001, στην οποία ήταν επιβάτες η ίδια και η Βιρτζίνια Τζιουφρέ, που τότε ήταν ανήλικη.

Λόγω κακοκαιρίας, το αεροπλάνο εκτρέπεται προς το Ατλάντικ Σίτι, όπου επισκέφτηκαν ένα από τα καζίνο του Τραμπ.

Η Σιόμπεργκ είπε για την Τζιούφρε: «Δεν ήξερα τίποτα για το πόσο χρονών πρέπει να είσαι για να παίζεις νόμιμα. Ήξερα μόνο ότι δεν μπορούσε να μπει λόγω προβλήματος με την ταυτότητά της, οπότε δεν παίξαμε».



Η Τζιούφρε φέρεται πως αυτοκτόνησε τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους.

Το 2004, ο Τραμπ και ο Έπσταϊν είχαν μια διαφωνία για μια κατασχεμένη έπαυλη μπροστά στη θάλασσα στο Παλμ Μπιτς.

Η Washington Post ανέφερε ότι ο Τραμπ είχε προσφέρει περισσότερα από τον Έπσταϊν για το ακίνητο.

Από εκείνη την ημερομηνία, υπήρχαν ελάχιστα δημόσια στοιχεία για την αλληλεπίδραση των δύο ανδρών.

Το 2005, η αστυνομία της Φλόριντα ερεύνησε καταγγελίες ότι ο Έπσταϊν είχε κακοποιήσει σεξουαλικά μια 14χρονη κοπέλα, μετά από καταγγελία των γονιών της.

Ο Έπσταϊν κατηγορήθηκε από την αστυνομία του Παλμ Μπιτς για πολλαπλά αδικήματα παράνομης σεξουαλικής επαφής με ανήλικη.

Ωστόσο, ο εισαγγελέας της πολιτείας έλαβε το ασυνήθιστο μέτρο να παραπέμψει την υπόθεση σε ανώτερο δικαστικό σώμα, το οποίο απαγγέλλει στον Έπσταϊν μία μόνο κατηγορία για προσέλκυση σε πορνεία.

Το 2008, ο Έπσταϊν ομολόγησε την ενοχή του για τις κατηγορίες που αφορούσαν ένα μόνο θύμα. Εξέτισε 13 μήνες στη φυλακή στο πλαίσιο ενός προγράμματος εργασίας που του επέτρεπε να φεύγει κατά τη διάρκεια της ημέρας για να εργάζεται και να επιστρέφει στη φυλακή το βράδυ.

