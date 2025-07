Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έδωσε εντολή για τη δημοσιοποίηση περισσότερου υλικού για την υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν, του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα και πρώην χρηματιστή.

«Με βάση τη γελοία δημοσιότητα που δόθηκε στον Τζέφρι Έπσταϊν, ζήτησα από τη Γενική Εισαγγελέα Παμ Μπόντι να προσκομίσει όλες τις σχετικές καταθέσεις των ενόρκων, με την επιφύλαξη της έγκρισης του δικαστηρίου», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

To BBC σημειώνει ότι η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από ημέρες συνεχών πιέσεων από ορισμένους από τους πιο πιστούς υποστηρικτές του Τραμπ, οι οποίοι απαιτούσαν περαιτέρω αποκαλύψεις στην υπόθεση Έπσταϊν.

Η Γενική Εισαγγελέας Παμ Μπόντι έκανε ανάρτηση λίγα λεπτά μετά τον Αμερικανό πρόεδρο, γράφοντας: «Είμαστε έτοιμοι να απευθυνθούμε στο δικαστήριο αύριο για να αποκαλύψουμε τα πρακτικά των ενόρκων».

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:

President Trump—we are ready to move the court tomorrow to unseal the grand jury transcripts. pic.twitter.com/hOXzdTcYYB

— Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) July 18, 2025