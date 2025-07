Το είπε και το έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ. Μήνυσε τον Ρούπερτ Μέρντοχ και δύο δημοσιογράφους της Wall Street Journal ζητώντας αποζημίωση τουλάχιστον 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η Wall Street Journal ανέφερε ότι το 2003, ο κ. Τραμπ έδωσε μια επιστολή με ευχές γενεθλίων στον Επστάιν, η οποία περιελάμβανε ένα σκίτσο μιας γυμνής γυναίκας και μια αναφορά σε μυστικά που μοιράζονταν οι δύο άνδρες. Ο Τραμπ αρνήθηκε ότι έγραψε την επιστολή

Η αγωγή του Τραμπ η οποία στοχεύει επίσης τις εταιρείες Dow Jones και News Corp, κατατέθηκε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της νότιας περιφέρειας της Φλόριντα στο Μαϊάμι.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Journal, η επιστολή ήταν μέρος ενός άλμπουμ γενεθλίων με συνεισφορές από διάφορα άτομα, μεταξύ των οποίων ο δικηγόρος Άλαν Ντέρσοβιτς και ο διευθύνων σύμβουλος της Victoria’s Secret, Λες Γουέξνερ.

Η επιστολή «είναι πρόστυχη – όπως και άλλες στο άλμπουμ» έγραψε η εφημερίδα. «Περιέχει αρκετές γραμμές δακτυλογραφημένου κειμένου που πλαισιώνεται από το περίγραμμα μιας γυμνής γυναίκας, το οποίο φαίνεται να έχει σχεδιαστεί με το χέρι με βαρύ μαρκαδόρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, επρόκειτο για μια συνεισφορά σε ένα άλμπουμ γενεθλίων που συνέταξε η σύντροφος του Επστάιν, Γκισλέιν Μάξγουελ η οποία εκτίει ποινή φυλάκισης 20 ετών στη Φλόριντα, αφού κρίθηκε ένοχη για σεξουαλική εκμετάλλευση και άλλες κατηγορίες το 2021.

«Ένα ζευγάρι μικρά τόξα υποδηλώνουν το στήθος της γυναίκας και η υπογραφή του μελλοντικού προέδρου είναι ένα στριφογυριστό «Ντόναλντ» κάτω από τη μέση της, που μιμείται τις ηβικές τρίχες», ανέφερε η Journal για το φερόμενο σχέδιο. Η επιστολή φέρεται να κατέληγε: «Χρόνια πολλά – και εύχομαι κάθε μέρα να είναι ένα ακόμα υπέροχο μυστικό».

Ο Τραμπ αρνήθηκε κατηγορηματικά το δημοσίευμα της Journal και ισχυρίστηκε ότι η επιστολή ήταν ψεύτικη. Είπε στο Truth Social ότι προειδοποίησε τον Μέρντοχ, τον ιδρυτή της News Corp, της μητρικής εταιρείας της εφημερίδας, ότι σχεδίαζε να μηνύσει.

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς ξέσπασε σε περιφρόνηση για το ρεπορτάζ, γράφοντας στο x την Πέμπτη: «Συγχωρήστε μου τη γλώσσα μου, αλλά αυτή η ιστορία είναι εντελώς ανοησίες. Η WSJ θα έπρεπε να ντρέπεται που τη δημοσίευσε. Πού είναι αυτή η επιστολή; Θα σας σόκαρε αν μαθαίνατε ότι δεν μας την έδειξαν ποτέ πριν τη δημοσιεύσουν; Πιστεύει κανείς ειλικρινά ότι αυτό ακούγεται σαν του Ντόναλντ Τραμπ;»

Forgive my language but this story is complete and utter bullshit. The WSJ should be ashamed for publishing it.

Where is this letter? Would you be shocked to learn they never showed it to us before publishing it? Does anyone honestly believe this sounds like Donald Trump? https://t.co/KHsTFOSl34

— JD Vance (@JDVance) July 17, 2025