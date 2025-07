Ισραηλινά πλήγματα έπληξαν το αρχηγείο του Γενικού Επιτελείου Στρατού στη Δαμασκό. Υπάρχουν αναφορές για νεκρούς και τραυματίες μεταξύ των συριακών δυνάμεων, σύμφωνα με πηγές ασφαλείας.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο καταγράφουν τη στιγμή της ισραηλινής επίθεσης στο αρχηγείο του Γενικού Επιτελείου Στρατού της Συρίας, στη Δαμασκό.

Σε ζωντανές μεταδόσεις, παρουσιαστές ακούνε τις εκρήξεις και προσπαθούν να αντιδράσουν καθώς το πλήγμα εκτυλίσσεται μπροστά τους.

Σε ένα από αυτά, διακρίνεται η παρουσιάστρια τοπικού καναλιού να ακούει την έκρηξη, να αισθάνεται το τράνταγμα και να προσπαθεί να καλυφθεί.

Σε άλλο βίντεο, διακρίνεται παρουσιαστής του τηλεοπτικού καναλιού Al Arabiya να βρίσκεται σε Live μετάδοση, να ακούει τον θόρυβο από το πλήγμα και μετά από λίγα δευτερόλεπτα να γυρίζει το κεφάλι του για να δει το έχει συμβεί.

The moment the Israeli Air Force carried out an airstrike on the General Staff building in Umayyad Square in central Damascus. pic.twitter.com/bgtZqJjK2o

