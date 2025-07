Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν στο Γενικό Επιτελείο Στρατού στη Δαμασκό της Συρίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των IDF, χτυπήθηκε η είσοδος του αρχηγείου των συριακών δυνάμεων στην πρωτεύουσα της χώρας.

Οι IDF έχουν κάνει σχετικές αναρτήσεις σε εβραϊκά και αγγλικά.

Οι αναρτήσεις στο Χ:

⭕The IDF struck the entrance of the Syrian regime’s military headquarters in the area of Damascus in Syria.

The IDF continues to monitor developments and the regime’s actions against Druze civilians in southern Syria. In accordance with directives from the political echelon,… pic.twitter.com/WSyBFrCiog

— Israel Defense Forces (@IDF) July 16, 2025