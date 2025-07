Ο απολογισμός των συνεχιζόμενων συγκρούσεων μεταξύ φυλών Βεδουίνων και τοπικών μαχητών στην πόλη Σουάιντα της Συρίας, όπου οι κάτοικοι είναι κατά την πλειονότητά τους Δρούζοι, έγινε ακόμη πιο βαρύς, φθάνοντας τους 37 νεκρούς, ανέφερε αργά το βράδυ χθες Κυριακή η μη κυβερνητική οργάνωση Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Σύμφωνα με την οργάνωση αυτή, που έχει έδρα τη Βρετανία και βασίζεται σε ευρύ δίκτυο πηγών στη Συρία, οι 37 νεκροί είναι 27 Δρούζοι, συμπεριλαμβανομένων δυο παιδιών, και 10 Βεδουίνοι, ενώ άλλοι πενήντα άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Οι αρχές έστειλαν ενισχύσεις σε μια προσπάθεια να κατευνάσουν την κατάσταση. Πρόκειται για τις πρώτες πολύνεκρες συγκρούσεις μεταξύ των δύο κοινοτήτων μετά τη βία που είχε ξεσπάσει τον Απρίλιο και τον Μάιο και είχε φέρει αντιμέτωπες τις συριακές δυνάμεις ασφαλείας με δρούζους μαχητές, με αποτέλεσμα δεκάδες άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Επικαλούμενος ιατρικές πηγές, ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Sweida 24 ανέφερε «ένοπλες συγκρούσεις και ανταλλαγές πυρών στη συνοικία Μάκους, στην ανατολική πλευρά της πόλης».

Ο αυτοκινητόδρομος που συνδέει τη Δαμασκό με τη Σουέιντα έκλεισε εξαιτίας της βίας, πρόσθεσε αυτό το μέσο ενημέρωσης, το οποίο προηγουμένως είχε αναφέρει έναν προσωρινό απολογισμό μ’ έξι νεκρούς.

Σύρος κυβερνητικός αξιωματούχος, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι αρχές έστειλαν δυνάμεις στην περιοχή για να εκτονωθεί η ένταση.

Ο κυβερνήτης της Σουέιντα, ο Μουσταφά αλ Μπακούρ, κάλεσε τους κατοίκους να «επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και ν’ ανταποκριθούν στις εθνικές εκκλήσεις για μεταρρύθμιση».

Με περίπου 700.000 κατοίκους, στην επαρχία Σουέιντα διαμένει η μεγαλύτερη κοινότητα Δρούζων της χώρας.

Οι εντάσεις μεταξύ ομάδων Δρούζων και Βεδουίνων είναι μακροχρόνιες και η βία ξεσπά περιστασιακά μεταξύ των δύο κοινοτήτων.

