Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Κυριακή ότι ελπίζει πως το ζήτημα της εκεχειρίας στη Γάζα θα έχει «διευθετηθεί» την εβδομάδα που διανύουμε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε αυτή τη δήλωση ενώ συνεχίζονται οι έμμεσες διαπραγματεύσεις που άρχισαν στις 6 Ιουλίου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς στην Ντόχα, πρωτεύουσα του Κατάρ, με στόχο να συναφθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, αρχικά για 60 ημέρες.

«Για τη Γάζα, συζητάμε κι ελπίζουμε ότι θα έχει διευθετηθεί την επόμενη (σ.σ. την τρέχουσα) εβδομάδα», τόνισε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στη στρατιωτική βάση Άντριους.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Breaking | Trump: Negotiations on Gaza are still underway, and we hope to reach a ceasefire next week pic.twitter.com/xJivagQgGj

— Quds News Network (@QudsNen) July 13, 2025