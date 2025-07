Συναγερμός στο Έσσεξ – Συνετρίβη μικρό αεροσκάφος

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σπεύδουν στο αεροδρόμιο του Σάουθεντ, στο Έσσεξ, μετά από αναφορές για συντριβή μικρού αεροσκάφους. Ένα σύννεφο καπνού εθεάθη να υψώνεται από το αεροδρόμιο νωρίς το απόγευμα της Κυριακής.

Η Πυροσβεστική και Διασωστική Υπηρεσία του Έσσεξ επιβεβαίωσαν ότι έθεσαν σε συναγερμό τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία πρόκειται για «σοβαρό περιστατικό» στο αεροδρόμιο του Σάουθεντ μετά από αναφορές σύγκρουσης στην οποία εμπλέκεται ένα αεροπλάνο 12 μέτρων. «Συνεργαζόμαστε με όλες τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στο σημείο. Θα παρακαλούσαμε το κοινό να αποφεύγει την περιοχή αυτή», ενημερώνει.

BREAKING – A passenger plane has crashed shortly after takeoff from London Southend Airport in Essex, erupting into a massive fireball. pic.twitter.com/qUqfAtcU3e

Για προληπτικούς λόγους προχωρά η εκκένωση του Rochford Hundred Golf Club και του Westcliff Rugby Club.

Ο βουλευτής David Burton-Sampson, έγραψε στο Χ: «Είμαι ενήμερος για ένα περιστατικό στο αεροδρόμιο του Σάουθεντ. Παρακαλώ μείνετε μακριά και αφήστε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να κάνουν τη δουλειά τους. Οι σκέψεις μου είναι με όλους τους εμπλεκόμενους».

STATEMENT FROM @EssexPoliceUK relating to the ongoing incident at @SouthendAirport

We remain on the scene of a serious incident at Southend Airport.

— David Burton-Sampson MP (@DavidBSampson) July 13, 2025