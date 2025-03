Ένα μονοκινητήριο αεροπλάνο με πέντε επιβαίνοντες συνετρίβη την Κυριακή σε χώρο στάθμευσης κοντά σε ένα μικρό αεροδρόμιο στα προάστια της Πενσυλβάνια, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι. Το αεροσκάφος στο οποίο επέβαιναν πέντε άτομα κατέπεσε νότια του αεροδρομίου Λάνκαστερ, λίγο μετά τις 3 μ.μ. (τοπική ώρα), σύμφωνα με αξιωματούχο του αστυνομικού τμήματος του Δήμου Μάνχαϊμ.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας επιβεβαίωσε ότι στο μικρό αεροπλάνο επέβαιναν πέντε άτομα.

Βίντεο που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν μαύρο καπνό να υψώνεται από τα συντρίμμια του αεροσκάφους και πολλά οχήματα να τυλίγονται στις φλόγες.

🚨Update🚨 N347M (1981 BEECH A36TC) crashed just after departing Lancaster, Pennsylvania Airport – KLNS this afternoon. The pilot reported to the Control Tower that they needed to return to land because of an open door. The Air Traffic Controller is heard saying,“PULL UP” just… pic.twitter.com/5lDyiZbznm

