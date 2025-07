Πράκτορες των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών σκοτώθηκαν σήμερα στο Κίεβο, στη διάρκεια μιας επιχείρησης της ουκρανικής μυστικής υπηρεσίας SBU για τη σύλληψή τους, καθώς ήταν ύποπτοι για τη δολοφονία ενός συνταγματάρχη της SBU την προηγούμενη εβδομάδα, ανακοίνωσε η Ουκρανία.

Σε μία ανάρτησή της στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram, η SBU ανακοίνωσε ότι πιστεύει πως πράκτορες της Ρωσικής Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφάλειας (FSB) ήταν πίσω από τη δολοφονία του συνταγματάρχη Ιβάν Βόρονιτς στις 10 Ιουλίου στο Κίεβο και ότι προσπάθησε να τους συλλάβει σήμερα.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

In Kiev today Colonel Ivan Voronich, who held the position of senior operative officer of the 1st department of the 16th Directorate of the Center «A» of the SBU, was killed. He was shot five times by a suppressed pistol. The assassin fled the scene.

Ivan Voronich was primarily… pic.twitter.com/sXOvN8kaLv

