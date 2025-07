Ένας αξιωματικός της Ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας πυροβολήθηκε στο Κίεβο το πρωί της Πέμπτης, σε μια προφανή δολοφονία. Η SBU δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητα του αξιωματικού (σ.σ. Οι οποίες βρέθηκαν από την ρωσική πλευρά).

Yλικό από κάμερες κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης που φέρεται να δείχνει την επίθεση μοιράστηκε σε τοπικά κανάλια Telegram. To βιντεοληπτικό υλικό μοιάζει με τις επίσημες φωτογραφίες από τη σκηνή που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία του Κιέβου.

Το βίντεο δείχνει έναν άνδρα να βγαίνει από μια πολυκατοικία στην ουκρανική πρωτεύουσα μέρα μεσημέρι. Τον βλέπουμε να κρατάει μερικές τσάντες και να κατευθύνεται προς ένα αυτοκίνητο που είναι σταθμευμένο κοντά, όταν τον πλησιάζει ένα άτομο με μάσκα. Ο επιτιθέμενος φαίνεται να πυροβολεί με όπλο και ο άνδρας με τις τσάντες σωριάζεται στο έδαφος. Ένας παρευρισκόμενος φαίνεται να απομακρύνεται τρέχοντας από τη σκηνή.

Ο μασκοφόρος επιτιθέμενος φαίνεται στη συνέχεια να πυροβολεί ξανά πριν διαφύγει από τη σκηνή. Η αστυνομία του Κιέβου έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό, λέγοντας ότι ο δράστης «έχει ταυτοποιηθεί» όπως και η συνεργός του.

Η SBU είναι η κύρια υπηρεσία ασφαλείας της Ουκρανίας. Μεταξύ άλλων, ήταν υπεύθυνη για την τολμηρή επίθεση της Ουκρανίας με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον των ρωσικών αεροδρομίων τον περασμένο μήνα.

Ο συνταγματάρχης της Ουκρανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (SBU) Ιβάν Βορόνιτς, συνδέεται από τη Ρωσία με πολλές επιχειρήσεις σαμποτάζ στο εσωτερικό της. Ο 50χρονος αξιωματικός της SBU Ιβάν Βορόνιτς έπεσε νεκρός από πέντε σφαίρες με σιγαστήρα στο κέντρο του Κιέβου σήμερα, αν όχι χτύπημα επαγγελματία, έγινε με επαγγελματικό τρόπο.

In Kiev today Colonel Ivan Voronich, who held the position of senior operative officer of the 1st department of the 16th Directorate of the Center «A» of the SBU, was killed. He was shot five times by a suppressed pistol. The assassin fled the scene.

Ivan Voronich was primarily… pic.twitter.com/sXOvN8kaLv

— ayden (@squatsons) July 10, 2025