DO’S: Αν τυχόν πάρεις μέρος σε συζητήσεις γύρω από τα οικονομικά σου, τότε πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός. Αν δεις ότι αυτά που ζητάς, μπορεί να τινάξουν ακόμα και όλη την συνεργασία στον αέρα, τότε δες μήπως πρέπει να βάλεις λίγο νερό στο κρασί σου. Πάντως φτιάξε και κάποιο plan B, σαν αντιπρόταση, καθώς ίσως σου χρειαστεί. Better safe than sorry!

DON’TS: Στα ερωτικά, μη διστάσεις να πάρεις αποστάσεις απότομα, νομίζοντας πως έτσι θα διαχειριστείς την ένταση που θα προκληθεί από αυτά που πρόκειται να σου πει το ταίρι σου. Μήπως να μην τα πάρεις κατάκαρδα; Λέω τώρα εγώ! Αν έχεις αποφασίσει, ότι δεν θες να συνεχίσεις να ανέχεσαι κάποιες καταστάσεις, γιατί πολύ απλά κουράστηκες, τότε μην το κάνεις!