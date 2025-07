Το παρασκήνιο πίσω από το persona non grata του Χαφτάρ στην ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία – Στο Μαξίμου ο Πλεύρης

Βαριά σκιά με το άνευ προηγουμένου διπλωματικό επεισόδιο στη Βεγγάζη. Η ευρωπαϊκή αποστολή, με επικεφαλής τον Επίτροπο Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων Μάγκνους Μπρούνερ, εκδιώχθηκε από την κυβέρνηση της ανατολικής Λιβύης που ελέγχεται από τον στρατάρχη Χαφτάρ καθώς «δεν ακολουθήθηκαν οι διαδικασίες που διέπουν την είσοδο και την παραμονή διπλωματών και αλλοδαπών, όπως προβλέπονται από τις αποφάσεις της λιβυκής κυβέρνησης».

Η επιθετική αντίδραση του καθεστώτος Χαφτάρ να κηρύξει ανεπιθύμητη την ευρωπαϊκή αποστολή (με τη συμμετοχή και του Έλληνα υπουργού Μετανάστευση και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη) στη Βεγγάζη δεν θα μείνει αναπάντητη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενώ φανερώνει τον εθνικό διχασμό που εξακολουθεί να μαστίζει την αφρικανική χώρα.

Εκτιμάται ότι το καθεστώς της ανατολικής Λιβύης προχώρησε στην πρωτοφανή αυτή κίνηση επειδή η ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία πήγε στην Τρίπολη, όπου εδρεύει η κυβέρνηση που έχει αναγνωριστεί από τον ΟΗΕ.

We just concluded our mission to Libya together with the Ministers responsible for migration from Greece, Italy and Malta.

In Tripoli, we held in-depth discussions with Prime Minister Dbeibeh, Foreign Minister Al-Baour, Interior Minister Trabelsi, and Labour Minister Al-Abed. We… pic.twitter.com/NxYowK6tLt

— Magnus Brunner (@magnusbrunner) July 8, 2025