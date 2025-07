Ανεπιθύμητους χαρακτήρισε τους εκπροσώπους της ευρωπαϊκής αντιπροσωπείας, μεταξύ αυτών και τον έλληνα υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη η κυβέρνηση της Ανατολικής Λιβύης που ελέγχεται από τον στρατάρχη Χαφτάρ, και δεν αναγνωρίζεται από την ΕΕ, ζητώντας τους να εγκαταλείψουν τη Βεγγάζη.

Στην ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία Ελλάδας, Ιταλίας και Μάλτας συμμετείχε και ο Επίτροπος Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Η κυβέρνηση της Βεγγάζης με ανακοίνωσή της γνωστοποίησε την ακύρωση της επίσκεψης κατηγορώντας τους τρεις υπουργούς και τον Ευρωπαίο Επίτροπο για κατάφωρη παραβίαση των διπλωματικών αρχών καθώς όπως τονίζει «δεν ακολουθήθηκαν οι διαδικασίες που διέπουν την είσοδο και την παραμονή διπλωματών και αλλοδαπών, όπως προβλέπονται από τις αποφάσεις της λιβυκής κυβέρνησης».

The Libyan government led by Osama #Hamad has canceled the visit of the interior ministers of #Italy, #Greece, #Malta, and the #EU migration commissioner. The delegation was told at #Benghazi #Benina Airport to leave immediately and was declared unwelcome.

