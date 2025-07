Τραγικό θάνατο μέσα σε ένα νεκροταφείο βρήκε ένα 4χρονο αγοράκι.

Σύμφωνα με αναφορές του BBC, του Sky News και του ITV, το αγόρι βρισκόταν στο νεκροταφείο του Rawtenstall στο Haslingden του Rossendale – που βρίσκεται περίπου 15 μίλια βόρεια του Μάντσεστερ, όταν μια ταφόπλακα έπεσε πάνω του.

Η αστυνομία του Lancashire ανέφερε στο PEOPLE σε ανακοίνωσή της ότι οι αστυνομικοί και οι νοσοκόμοι προσπάθησαν να σώσουν το παιδί, αλλά τα τραύματά του ήταν πολύ σοβαρά.

«Με τραγικό τρόπο, και παρά τις καλύτερες προσπάθειες των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, το αγόρι δυστυχώς πέθανε», ανέφερε η αστυνομία. «Οι σκέψεις μας είναι με τους οικείους του σε αυτές τις οδυνηρές στιγμές».

A four-year-old boy tragically died after a gravestone fell on him at Rawtenstall Cemetery in Haslingden on Saturday. Despite paramedics’ efforts, he could not be saved. Police confirmed the death is not being treated as suspicious, and a file will be sent to the coroner. pic.twitter.com/zgzBfBuNkY

