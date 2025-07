Στους 27 οι νεκροί από τις φονικές πλημμύρες του Τέξας – Αγνοούνται 27 κοριτσάκια από χριστιανική κατασκήνωση

Τουλάχιστον 27 άτομα, 18 ενήλικες και 9 παιδιά, έχασαν τη ζωή τους από τις πλημμύρες που προκλήθηκαν από τις καταρρακτώδεις βροχές που έκαναν τον ποταμό Γουαδαλούπε του Τέξας να ξεχειλίσει.

Ταυτόχρονα, 27 κοριτσάκια από την κατασκήνωση Camp Mystic που έμεναν κοντά στον ποταμό εξακολουθούν να αγνοούνται, ανέφεραν οι αρχές.

Ο ποταμός του Κεντρικού Τέξας δέχτηκε σε περίπου δύο ώρες βροχοπτώσεις που αντιστοιχούν σε μήνες, με αποτέλεσμα η στάθμη του να ανέβει πάνω από 6 μέτρα μέσα σε μια μόνο νύχτα.

Οι αρχές ανέφεραν ότι μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 237 άτομα, εκ των οποίων 167 με ελικόπτερο.

🚨 AMAZING NEWS: A young girl has been found ALIVE after she was swept downstream 12 MILES here in the Texas Hill Country

She was found hanging onto a tree by first responders.

Thank God! KEEP PRAYING! 🙏🏻 pic.twitter.com/JQ3litfJoR

— Nick Sortor (@nicksortor) July 5, 2025