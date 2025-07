Φονικές πλημμύρες που προκλήθηκαν από τις καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις πλήττουν το Τέξας των ΗΠΑ. Τουλάχιστον 24 άνθρωποι έχουν πεθάνει ενώ οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο απολογισμός ενδέχεται να αυξηθεί καθώς αγνοείται η τύχη αρκετών κατασκηνωτών.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο σερίφης της κομητείας Κερ, Λάρι Λίθα, είπε πως μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 24 θάνατοι, συμπληρώνοντας ότι ο τελικός απολογισμός ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος. Ο προηγούμενος απολογισμός που είχε δώσει ο ίδιος στη δημοσιότητα έκανε λόγο για τουλάχιστον 13 νεκρούς και περίπου 20 αγνοούμενους.

Πλημμύρες στο Τέξας: Αγωνία για κορίτσια που ήταν σε κατασκήνωση και αγνοούνται

Νωρίτερα, ο αντικυβερνήτης του Τέξας είχε αναφέρει 6-10 νεκρούς, ανάμεσά τους παιδιά, και περίπου 20 αγνοούμενους. «Δεν έχουμε νεότερα για περίπου 20 κορίτσια» από τα περίπου 750 που συμμετείχαν σε θερινή κατασκήνωση, είπε ο Νταν Πάτρικ σε δημοσιογράφους, εκφράζοντας την ελπίδα πως ίσως έχουν βρει καταφύγιο στα δέντρα ή δεν έχουν τρόπο να επικοινωνήσουν.

Οι γονείς των κοριτσιών που αγνοούνται, μετά της καταστροφικές πλημμύρες, ανήρτησαν φωτογραφίες των νεαρών κοριτσιών τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με εκκλήσεις για πληροφορίες.

My heart feels so heavy right now. As of 3:30 PM on July 4th, 23 children remain missing at Camp Mystic in Hunt, Texas, along the Guadalupe River. Please keep these kids, their families, everyone impacted by the flooding, and all the brave first responders in your prayers. pic.twitter.com/NMeykdeWL7 — Mayra Flores (@MayraFlores4TX) July 5, 2025

Η κατασκήνωση ανέφερε σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τους γονείς ότι αν δεν έχουν επικοινωνήσει άμεσα μαζί τους, το παιδί τους αναζητείται.

Η κατασκήνωση βρίσκεται σε λωρίδα γνωστή ως «flash flood alley», δήλωσε ο Austin Dickson, διευθύνων σύμβουλος του Community Foundation of the Texas Hill Country, ενός φιλανθρωπικού ιδρύματος που συγκεντρώνει δωρεές για να βοηθήσει μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που ανταποκρίνονται στην καταστροφή.

«Όταν βρέχει, το νερό δεν απορροφάται από το έδαφος», δήλωσε ο Dickson. «Κατεβαίνει με ορμή τον λόφο». Οι υπεύθυνοι της κατασκήνωσης δήλωσαν ότι δεν έχουν ρεύμα, Wi-Fi και τρεχούμενο νερό, ενώ ο αυτοκινητόδρομος που οδηγεί στην κατασκήνωση έχει καταστραφεί.

Rescued children have been reunited with their families in Texas, but the heartbreak continues as more than 20 children are still missing in the aftermath of the devastating floods in Texas. School buses and military-style rescue trucks pulled in one by one, carrying frightened,… pic.twitter.com/KYjkOa3PaD — Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) July 5, 2025

Στη διάρκεια ενημέρωσης των εκπροσώπων του Τύπου είχε προβληθεί βίντεο από τη διάσωση με ελικόπτερο εγκλωβισμένων που είχαν σκαρφαλώσει σε δέντρα για να σωθούν.

Heroic first responders conduct helicopter rescues at Camp Mystic in Kerrville, #Texas, after devastating flash floods hit the area. ▪ Several cabins swept away by the Guadalupe River

▪ Multiple young girls still missing

▪ Search and rescue efforts ongoing pic.twitter.com/kZxsbLdiME — Hamdan News (@HamdanWahe57839) July 5, 2025

Περίπου 500 διασώστες με τη συνδρομή 14 ελικοπτέρων έχουν κινητοποιηθεί, ενώ η Εθνοφρουρά του Τέξας και η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ έστειλαν ενισχύσεις στις πληγείσες περιοχές.

Σύμφωνα με τις αρχές, η στάθμη του ποταμού Γκουανταλούπε ανέβηκε σχεδόν 8 μέτρα μέσα σε λιγότερη από μία ώρα, κατά την οποία έπεσαν 300 χιλιοστά βροχής, το ένα τρίτο της μέσης ετήσιας βροχόπτωσης στη συγκεκριμένη κομητεία.

Βίντεο που κοινοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν σπίτια και δέντρα να παρασύρονται από τα ορμητικά νερά.

TEXAS FLOODING: Catastrophic situation in Texas. Multiple lives have been lost as flood waters consume parts of the state. In Comfort, TX, the water level rose from 3’ to 29’ in just 45 minutes. Just wow… my heart hurts for everyone. pic.twitter.com/LMVmxg4dl5 — Robbie Harvey (@therobbieharvey) July 4, 2025

Η μετεωρολογική υπηρεσία εξέδωσε προειδοποίηση για επικίνδυνα πλημμυρικά φαινόμενα στην κομητεία Κερ, καλώντας τους κατοίκους να αποφύγουν κάθε μετακίνηση και όσους κατοικούν κοντά στον ποταμό Γκουανταλούπε να μετακινηθούν «προς περιοχές που βρίσκονται σε μεγαλύτερο υψόμετρο».

Στα μέσα Ιουνίου, τουλάχιστον δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας των πλημμυρών στο Σαν Αντόνιο του νότιου Τέξας έπειτα από καταρρακτώδεις βροχές.