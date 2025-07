Το απόκοσμο σύννεφο – «τσουνάμι» στην Πορτογαλία που έγινε viral – Τι είναι το φαινόμενο roll cloud

Μια εντυπωσιακή και σπάνια εικόνα αντίκρισαν όσοι βρέθηκαν σε παραθαλάσσιες περιοχές της Πορτογαλίας, όταν ένα τεράστιο σύννεφο σχημάτισε στον ουρανό έναν οριζόντιο «τοίχο» που έμοιαζε με θαλάσσιο κύμα, ή αλλιώς «τσουνάμι» στον ουρανό.

Το φαινόμενο, που καταγράφηκε σε βίντεο και έγινε viral, δημιούργησε την ψευδαίσθηση ενός ουράνιου τσουνάμι να πλησιάζει την ακτή.

Πρόκειται για ένα roll cloud – ένα σπάνιο κυλιόμενο σύννεφο, σωληνοειδούς μορφής, που εμφανίζεται όταν ψυχρές και θερμές αέριες μάζες συναντιούνται κοντά στη θάλασσα. Το αποτέλεσμα είναι ένα σύννεφο που μοιάζει να «κυλά» οριζόντια, ακολουθώντας την πορεία των ανέμων.

Καθώς το σύννεφο πλησίαζε τις παραλίες, συνοδευόταν από ισχυρούς ανέμους, προκαλώντας προσωρινή αναστάτωση στους λουόμενους. Παρά την εντυπωσιακή εμφάνιση, το φαινόμενο είναι απολύτως ακίνδυνο και δεν συνδέεται με καταιγίδες ή άλλα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.

The ‘Tsunami’ cloud has reached the Portugal coastline

By Ququmbare pic.twitter.com/JGqZ0lsoqw

— Black Hole (@konstructivizm) June 30, 2025