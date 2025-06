Ομάδα-έκπληξη διεκδικεί με στενό πρέσινγκ τον Ποστέκογλου

Ο Άγγελος Ποστέκογλου ολοκλήρωσε την «θητεία» του στη Τότεναμ και πλέον αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Η ομάδα του Λος Άντζελες διεκδικεί τον Έλληνα τεχνικό για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του συλλόγου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο αμερικανικό πρωτάθλημα, το Λος Άντζελες βρίσκεται αυτή την στιγμή στην έκτη θέση.

BREAKING: It is being reported that LAFC are considering Ange Postecoglou as their next head coach. THIS is a big step that, not just LAFC but, MLS needs to make to get to a higher level. Not just high quality players, but proven quality coaches too.

Really hope this happens! pic.twitter.com/UNS7NzuOCO

— LAFC 𝕏 (@LAFC_X) June 26, 2025