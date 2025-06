Άνδρας πέθανε από χτύπημα κεραυνού σε παραλία στην Φλόριντα – Βρισκόταν στο ταξίδι του μέλιτος

Ένας 29χρονος άνδρας από το Κολοράντο πέθανε από κεραυνό στην Φλόριντα λίγο πριν τις 12:30 μ.μ. στις 20 Ιουνίου.

Ο άτυχος άντρας στεκόταν σε νερό που έφτανε μέχρι τους αστραγάλους στην παραλία New Smyrna Beach, σύμφωνα με την Tamra Malphurs, εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Ασφάλειας και Διάσωσης της Παραλίας Volusia County, σε email που έστειλε στο USA TODAY.

Η Malphurs είπε ότι άμεσα ξεκίνησε η καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση και ελήφθησαν μέτρα για τη διάσωση της ζωής του, αλλά ο άνδρας δεν μπόρεσε να επανέλθει στη ζωή.

Στην συνέχεια «μεταφέρθηκε από τον τόπο του συμβάντος χωρίς να έχει τις αισθήσεις του».

«Δυστυχώς, έχασε τη ζωή του από τα τραύματα που υπέστη», είπε η Malphurs.

